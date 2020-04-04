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Дизайн
Альберт Хабибрахимов
8164

РЖД запустила новый сайт с поиском авиабилетов и маршрутов с пересадкой Материал редакции

При желании можно вернуться на старую версию.

40 комментариев
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Компания «Российские железные дороги» (РЖД) запустила новую версию сайта. При посещении РЖД предлагает пользователям оценить обновления или вернуться на старую версию сайта.

Новая версия главной страницы
​Старая версия

При поиске билетов РЖД предлагает посмотреть рейсы с пересадками или варианты добраться другим видом транспорта: например, самолётом.

Билеты на поезд «Санкт-Петербург — Казань» с пересадкой в Москве

Неизвестно, продаёт ли РЖД билеты на другой транспорт самостоятельно или перенаправляет на сайты партнёров. Редактору vc.ru не удалось офрмить заказ: после выбора авиарейса и ввода данных сайт выдал ошибку о некорректном значении параметров. С покупкой билетов на поезд проблем не возникло.

Авиабилеты в Казань

На момент написания заметки в РЖД не ответили на вопросы vc.ru о запуске нового сайта и возможностях покупки билетов на другой транспорт.

#новость #ржд

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40 комментариев
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Вася Пражкин

19

- Где купил билет на самолет?
- На сайте РЖД.
- А-ха-ха, хорошая шутка.

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Sergei Timofeyev

Вася
16

Плавайте поездами Аэрофлота

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Игорь Котов

–14

Почему даже не увидев сайт РЖД сразу понимаешь, что будет плохо (после увиденного подтвердилось) ?! Неужели в ржд не могут найти хороших дизайнеров? Сколько надо итераций, чтобы стало хорошо хотя бы на сайте..

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Дмитрий Кукшинов

Игорь
22

А еще так - когда любая крупная компания меняет  сайт, обязательно набигают нагибаторы с возгласами - сделали гавно, деньги отмыли...

Любой дизайн это всегда вкусовщина. Удобно это привычно. Сложные системы всегда выкатывают с ошибками и потом обкатывают (даже обожествленные многими тут Маски и Джобсы)

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Игорь Котов

Дмитрий
1

Заметьте я про отмыв ничего не говорил. Здесь речь не про ошибки, а про то, что сайт одной из крупнейших российских компаний создан как будто не для удобства пассажиров, а для того, чтобы был. Вы попробовали походить по страницам? Все ли очевидно и понятно на нём? Все ли визуальные элементы хорошо читаются?

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Дмитрий Кукшинов

Игорь
0

"Как будто не для удобства пассажиров" это Вы за пассажиров решили, что им удобно, а что нет? Откуда у Вас такая экспертиза, на экспертном мнении небось построена?;) 
Мне и прошлый норм был ибо я им пользовался и привык. Кому-то неудобно было. Это нормально, потому что все люди разные и не бывает одинаково удобного интерфейса для всех. 

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Сергей Шарыгин

Дмитрий
0

Ресурс под это заточен

Ответить

Вебик Хороший

Дмитрий
0

Редизайн сайта почты России встретили даже очень хорошо.

Ответить

Max Bernberg

Игорь
11

А что надо сделать? Сайт выглядит нормально, обычные плиточки, результаты поиска показываются понятно и без лишнего мусора. Не такое убожество, как у авиасэйлс - и на том спасибо 

Ответить

Елена Берс

Max
5

Сразу вылез косяк: вхожу, выбираю маршрут - по результатам поиска опять требуют войти.

Ответить

Иван Яковлев

Елена
0

При первом поиске открывается страница ticket.rzd.ru/?LANG=ru, но названия станций английские. Видимо, два написанных "RU" и 140 млн. русскоговорящего населения в стране это слишком мало чтобы понять что по умолчанию сайт должен быть на русском... Минут через 10 они сами меняются на русские. Баг можно повторить сбросом кэша браузера или открыв страницу в новом браузере.

Ответить

Елена Берс

Иван
0

У меня сразу на русском. Но после создания маршрута опять нужно входить. И вдобавок никаких других видов транспорта почему-то не предлагается - только маршруты с пересадками.

Ответить

Николай

Игорь
4

Сайт стал выглядеть гораздо лучше, чем раньше. Да, присутствует куча мелких недоработок, но их со временем уберут

Ответить

max krasnoff

Николай
0

и добавят новые

Ответить

mekirile

Игорь
0

Непонятно, на самом деле, почему вы так сразу понимаете. Приложение у РЖД вот отличное, хотя тут тоже куча хэйта была, когда появилась новость о том, что проводится конкурс на его создание.

Ответить

Олег Нечаев

Игорь
0

Дизайн вот дело десятое в покупке билета. Там проблемы сложнее были - не самый дружелюбный интерфейс и не было понятно где хвост, а где голова поезда.

Ответить

Никита Дмитрейко

7

Вовремя они. 

Ответить

Bet Papa

6

Жалуются те, кто не покупал билеты на сайте ржд. Езжу по всему миру, в России в плане продаж билетов и понятности (юзабилити) все прелестно, есть с чем сравнивать. Это не патриотическое "у нас не хуже, а с точки зрения потребителя

Ответить

Alex De Truare

4

Сколько бы раз в прошлом не заходил на сайты транспортных компаний, административных, гос. учреждений, торговые компании не в РФ - это обычные аккуратные гиперссылки и обычный текст. Только информация. Информация в обычном виде таблиц, обычного вида документа. Как было ещё лет 25 назад так и осталось и очень все удобно и все работает.
Почему так? 
Зачем все это?
Откуда такой дизайн?
Для кого?

Ответить

Влад Берг

Alex
1

Я давно говорю что вебдизайн в России сильно переоценивают.

Ответить

Елена Берс

Влад
0

Для таких компаний, как РЖД, дизайн в принципе не важен: билеты народ всё равно будет покупать там. 

Ответить

Anton Ivanov

Влад
0

Вы просто не пользовались сайтами, например, в германии.

Ответить

Laugh Radiant

2

Оценил, какое там всё ровненькое.

Ответить

Igor Hruschev

2

В 2020 году неадаптивный диз выкатывать на прод это, по-моему, пиздец

Ответить

Mikhail Eroshkin

2

Шёл 2020 год, а подгружать данные с профиля, РЖД так и не научился. В остальном всё хорошо. 

Ответить

S.Z

0

Хуёво и уныло, но лучше в 10 раз, чем было

Ответить

Антон

–4

Сколько денег отмылки 

Ответить

Полет Нормальный

1

Пиздец Aviasales

Ответить

Евгений Меньшаков

1

Да удобнее конечно, но косяки есть. Как уже говорили надо заново авторизоваться после перехода к результатам поиска (похоже потому что другой сабдомен), в ржд бонусе у меня отрицательное количество квалификационных балов стало. И наконец стало возможно сменить телефон в профиле.

Ответить

Владислав Бирюков

1

Авторизовался на сайте, зашел в свой профиль - там старый дизайн сайта.

Ответить

Alexey Max

0

Запилил небольшой видосик про новый сайт РЖД! Посмотрите если не сложно. Буду признателен обратной связи

Ответить

max krasnoff

0

ахуенно вовремя они это сделали

Ответить

Дмитрий Струков

max
0

Норм, щас покупок мало, как раз время для обкатки и зализывания багов. 

Ответить

Алексей Петровский

0

Бэ 

Ответить

Иван Горовой

0

что же он страшный то такой

Ответить

Юрий Занин

0

У нас так дома ремонтируют - фасад обновляют, а внутренности оставляют осыпавшимися и гнилыми...

Ответить

Vl Al

0

"подбор стыковок жд" - Та функция, которой я пользовался на туту, а потом покупал билеты на сайте ржд. (Потому что какой смысл-то покупать жд билеты на туту?)  

Ответить

Дмитрий Струков

Vl
0

У ржд уже давным давно такое было, почему эта преподнесли как новость - не понятно. 

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Владимир Бурдовицин

0

эх было бы куда ехать....граница на замке ..кругом карантин

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vladi

0

Шрифты страшные, но намного лучше, чем было раньше

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