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При поиске билетов РЖД предлагает посмотреть рейсы с пересадками или варианты добраться другим видом транспорта: например, самолётом.

Билеты на поезд «Санкт-Петербург — Казань» с пересадкой в Москве



Неизвестно, продаёт ли РЖД билеты на другой транспорт самостоятельно или перенаправляет на сайты партнёров. Редактору vc.ru не удалось офрмить заказ: после выбора авиарейса и ввода данных сайт выдал ошибку о некорректном значении параметров. С покупкой билетов на поезд проблем не возникло.

Авиабилеты в Казань

