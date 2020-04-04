Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
При желании можно вернуться на старую версию.
Компания «Российские железные дороги» (РЖД) запустила новую версию сайта. При посещении РЖД предлагает пользователям оценить обновления или вернуться на старую версию сайта.
При поиске билетов РЖД предлагает посмотреть рейсы с пересадками или варианты добраться другим видом транспорта: например, самолётом.
Неизвестно, продаёт ли РЖД билеты на другой транспорт самостоятельно или перенаправляет на сайты партнёров. Редактору vc.ru не удалось офрмить заказ: после выбора авиарейса и ввода данных сайт выдал ошибку о некорректном значении параметров. С покупкой билетов на поезд проблем не возникло.
На момент написания заметки в РЖД не ответили на вопросы vc.ru о запуске нового сайта и возможностях покупки билетов на другой транспорт.
- Где купил билет на самолет?
- На сайте РЖД.
- А-ха-ха, хорошая шутка.
Почему даже не увидев сайт РЖД сразу понимаешь, что будет плохо (после увиденного подтвердилось) ?! Неужели в ржд не могут найти хороших дизайнеров? Сколько надо итераций, чтобы стало хорошо хотя бы на сайте..
А еще так - когда любая крупная компания меняет сайт, обязательно набигают нагибаторы с возгласами - сделали гавно, деньги отмыли...
Любой дизайн это всегда вкусовщина. Удобно это привычно. Сложные системы всегда выкатывают с ошибками и потом обкатывают (даже обожествленные многими тут Маски и Джобсы)
Заметьте я про отмыв ничего не говорил. Здесь речь не про ошибки, а про то, что сайт одной из крупнейших российских компаний создан как будто не для удобства пассажиров, а для того, чтобы был. Вы попробовали походить по страницам? Все ли очевидно и понятно на нём? Все ли визуальные элементы хорошо читаются?
"Как будто не для удобства пассажиров" это Вы за пассажиров решили, что им удобно, а что нет? Откуда у Вас такая экспертиза, на экспертном мнении небось построена?;)
Мне и прошлый норм был ибо я им пользовался и привык. Кому-то неудобно было. Это нормально, потому что все люди разные и не бывает одинаково удобного интерфейса для всех.
А что надо сделать? Сайт выглядит нормально, обычные плиточки, результаты поиска показываются понятно и без лишнего мусора. Не такое убожество, как у авиасэйлс - и на том спасибо
Сразу вылез косяк: вхожу, выбираю маршрут - по результатам поиска опять требуют войти.
При первом поиске открывается страница ticket.rzd.ru/?LANG=ru, но названия станций английские. Видимо, два написанных "RU" и 140 млн. русскоговорящего населения в стране это слишком мало чтобы понять что по умолчанию сайт должен быть на русском... Минут через 10 они сами меняются на русские. Баг можно повторить сбросом кэша браузера или открыв страницу в новом браузере.
У меня сразу на русском. Но после создания маршрута опять нужно входить. И вдобавок никаких других видов транспорта почему-то не предлагается - только маршруты с пересадками.
Дизайн вот дело десятое в покупке билета. Там проблемы сложнее были - не самый дружелюбный интерфейс и не было понятно где хвост, а где голова поезда.
Жалуются те, кто не покупал билеты на сайте ржд. Езжу по всему миру, в России в плане продаж билетов и понятности (юзабилити) все прелестно, есть с чем сравнивать. Это не патриотическое "у нас не хуже, а с точки зрения потребителя
Сколько бы раз в прошлом не заходил на сайты транспортных компаний, административных, гос. учреждений, торговые компании не в РФ - это обычные аккуратные гиперссылки и обычный текст. Только информация. Информация в обычном виде таблиц, обычного вида документа. Как было ещё лет 25 назад так и осталось и очень все удобно и все работает.
Почему так?
Зачем все это?
Откуда такой дизайн?
Для кого?
Для таких компаний, как РЖД, дизайн в принципе не важен: билеты народ всё равно будет покупать там.
Шёл 2020 год, а подгружать данные с профиля, РЖД так и не научился. В остальном всё хорошо.
Да удобнее конечно, но косяки есть. Как уже говорили надо заново авторизоваться после перехода к результатам поиска (похоже потому что другой сабдомен), в ржд бонусе у меня отрицательное количество квалификационных балов стало. И наконец стало возможно сменить телефон в профиле.
Авторизовался на сайте, зашел в свой профиль - там старый дизайн сайта.
Запилил небольшой видосик про новый сайт РЖД! Посмотрите если не сложно. Буду признателен обратной связи
ахуенно вовремя они это сделали
Норм, щас покупок мало, как раз время для обкатки и зализывания багов.
У нас так дома ремонтируют - фасад обновляют, а внутренности оставляют осыпавшимися и гнилыми...
"подбор стыковок жд" - Та функция, которой я пользовался на туту, а потом покупал билеты на сайте ржд. (Потому что какой смысл-то покупать жд билеты на туту?)
У ржд уже давным давно такое было, почему эта преподнесли как новость - не понятно.
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