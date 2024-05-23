Дизайн
Евгения Евсеева

«Ситилинк» обновит позиционирование бренда и его визуальный стиль Статьи редакции

Из логотипа исчезнет подзаголовок, а основыми цветами станут оранжевый и тёмно-синий.

  • «Ситилинк» сместит фокус на «продвинутых пользователей техники и электроники», а новая маркетинговая стратегия бренда будет направлена на тех, кто «активно интересуется технологиями и разбирается в них», сообщили в компании.
  • Ритейлер сосредоточится на ключевых для него категориях — компьютерах, комплектующих, ноутбуках, смартфонах, «умной» электронике и бытовой технике. При этом он продолжит развивать и другие направления, а от клиентов других категорий не отказывается.
  • Изменится и слоган — с «Всё лучшее для тебя» на «Повод обновиться». Логотип начнут использовать без подзаголовка, а преобладающими цветами станут оранжевый и тёмно-синий.
Фото: «Ситилинк»
  • Ритейлер сменит фокус и в коммуникациях, сделав акцент на экспертности: например, будет делиться в онлайне обзорами и тестами техники, разборами и советами от специалистов.

  • Обновятся магазины: изменятся цвета в вывесках и интерьере. Также появятся точки в новом формате — подробности о нём «Ситилинк» пока не раскрывает. Первый такой магазин откроется в июне 2024 года.

Фото: «Ситилинк»

#новости #ситилинк

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36 комментариев
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 Илитный Иксперт

Лучше бы сам логотип в виде ободка унитаза сменили

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Стартапер-пессимист

Когда дела не очень - самое время для редизайна

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redpanda

Типичная перестановка кроватей.

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Дмитрий Ткачев

надо начинать с малого, почти большая часть компаний провела редизайн

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сплошное разочарование

может новое дыхание откроется.

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Ярослав Богданов

Думают видимо, что проблема только в этом..

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Слегка Придурковатый

Какая-то хуйня получилась. Но не вижу "было - стало", может быть раньше ещё хуже было. Хотя казалось бы.

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сплошное разочарование

всегда есть куда хуже.

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Слегка Придурковатый

Я идеалист, и верю в существование абсолютной хуйни, которую не превзойти.

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d679eaad610471402e548ca689df29

Как логотип кинопоиска?

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Андрей Любчиков

какой то стрём из 90х)

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redpanda

Синий цвет слишком насыщенный, мрачный и отталкивающий. Вместе с контрастным ярко-оранжевым какой-то пздц глазам.

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Andrey Zykov

Непонятно, зачем они сменили привычный основной цвет. Оранжевый не хуже и не лучше любого другого цвета, могли бы поиграть немного оттенком, если хотели освежить немного.

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Слегка Придурковатый

Сменили бы оранжевый на жёлтый - было бы свежо. Кек.

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сплошное разочарование

ну тогда им точно унитазы продавать.

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Михаил
«Ситилинк» сместит фокус на «продвинутых пользователей техники и электроники», а новая маркетинговая стратегия бренда будет направлена на тех, кто «активно интересуется технологиями и разбирается в них», сообщили в компании.
Ритейлер сменит фокус и в коммуникациях, сделав акцент на экспертности: например, будет делиться в онлайне обзорами и тестами техники, разборами и советами от специалистов.

Что-то мне подсказывает, что это не ца ситилинка. Ибо эта категория людей, знает где приобрести интересующию их технику дешевле и никогда не будет смотреть обзоры на технику от магазина который эту технику продает

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Alexey Therm

даже если обзоры посмотрят, то купят в другом месте)

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Стилгар

У BigGeek вроде как и обзоры смотрят и покупают ) Хотя у них с коммуникациями все давно очень хорошо через блогеров )

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Кирилл Козлов

А других цветовых решений не нашлось? Надо обязательно под одного из основных конкурентов мимикрировать?

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Мария Страдивари

Вроде верно мыслите, только Ситилинк оранжевым появился раньше всех конкурентов

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Hambala Fully

Потребители:

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cchhaakk

тут скорее всего будут писать что говно, было бы классно увидеть ваши варианты:)

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сплошное разочарование

все что угодно лучше того, что они сделали.

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hakhagmon

лол, то от чего ушел днс

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Золотой крюк

А че, круто все смотрится, ставлю лайк, мне зашло!

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Степан Фадеев

Так "пора или "повод" обновиться?

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sardelkin

покупал там когда он на первой странице маркета был при сортировке по возрастанию цены, сейчас не вижу смысла, обновление позиционирования это не исправит

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Orca

Мне вообще не нравится чопорность этих цветов, оформления и шрифта, шило на мыло получилось

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Вадим Д.

Теорема Эскобара, в общем.

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nochnoy.ru

Трепыхаются ещё...

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Император Нолимоций
«Ситилинк» обновит позиционирование бренда и его визуальный стиль

Предлагаю вариант, бесплатно. Не благодарите.

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Ramesses

Я так понимаю, менеджеры Ситилинка увидели, что стандартные магазины ритейла теряют в трафике и в кадрах относительно онлайн-платформ и решили "пойти против течения"? Им логичнее перейти на поставки для предприятий или чего-то подобного, чем пытаться привлечь внимание "продвинутых пользователей техники и электроники". Я лично там покупал только из-за бонусов мегамаркета

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Станислав Пржембольский

Синий с красным (и его оттенками) сочетать - это надо догадаться.

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Максим Ефимов

С их ценовой политикой они уже где-то в районе Эльдорадо и МВидео, им бы бабушкам телевизоры продавать, а не вот это вот все. Для меня они как-то совсем выпали, что-то дорогое специфичное сильно дешевле привезти из ОАЭ. А дешевый хлам на маркет плейсах проще взять. Выше уже писали, что лучше бы они в сторону b2b шли, там гарантия имеет решающее значение.

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react88

Это не работает, б2б также на озоне сидит уже , 20% налога что сити платит а озон нет - решают

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неформат
Ритейлер сменит фокус и в коммуникациях, сделав акцент на экспертности

ха а фокус на экспертность непосредственно в ритейле планируется? ну то есть чтобы хотя бы в пунктах выдачи на тебя как на врага народа не смотрели, а уж если возврат так и вовсе

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33 комментария
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