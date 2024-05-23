«Ситилинк» обновит позиционирование бренда и его визуальный стиль Статьи редакции
Из логотипа исчезнет подзаголовок, а основыми цветами станут оранжевый и тёмно-синий.
- «Ситилинк» сместит фокус на «продвинутых пользователей техники и электроники», а новая маркетинговая стратегия бренда будет направлена на тех, кто «активно интересуется технологиями и разбирается в них», сообщили в компании.
- Ритейлер сосредоточится на ключевых для него категориях — компьютерах, комплектующих, ноутбуках, смартфонах, «умной» электронике и бытовой технике. При этом он продолжит развивать и другие направления, а от клиентов других категорий не отказывается.
- Изменится и слоган — с «Всё лучшее для тебя» на «Повод обновиться». Логотип начнут использовать без подзаголовка, а преобладающими цветами станут оранжевый и тёмно-синий.
- Ритейлер сменит фокус и в коммуникациях, сделав акцент на экспертности: например, будет делиться в онлайне обзорами и тестами техники, разборами и советами от специалистов.
Обновятся магазины: изменятся цвета в вывесках и интерьере. Также появятся точки в новом формате — подробности о нём «Ситилинк» пока не раскрывает. Первый такой магазин откроется в июне 2024 года.
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Лучше бы сам логотип в виде ободка унитаза сменили
Когда дела не очень - самое время для редизайна
Типичная перестановка кроватей.
надо начинать с малого, почти большая часть компаний провела редизайн
может новое дыхание откроется.
Думают видимо, что проблема только в этом..
Какая-то хуйня получилась. Но не вижу "было - стало", может быть раньше ещё хуже было. Хотя казалось бы.
всегда есть куда хуже.
Я идеалист, и верю в существование абсолютной хуйни, которую не превзойти.
Как логотип кинопоиска?
какой то стрём из 90х)
Синий цвет слишком насыщенный, мрачный и отталкивающий. Вместе с контрастным ярко-оранжевым какой-то пздц глазам.
Непонятно, зачем они сменили привычный основной цвет. Оранжевый не хуже и не лучше любого другого цвета, могли бы поиграть немного оттенком, если хотели освежить немного.
Сменили бы оранжевый на жёлтый - было бы свежо. Кек.
ну тогда им точно унитазы продавать.
Ритейлер сменит фокус и в коммуникациях, сделав акцент на экспертности: например, будет делиться в онлайне обзорами и тестами техники, разборами и советами от специалистов.
Что-то мне подсказывает, что это не ца ситилинка. Ибо эта категория людей, знает где приобрести интересующию их технику дешевле и никогда не будет смотреть обзоры на технику от магазина который эту технику продает
даже если обзоры посмотрят, то купят в другом месте)
У BigGeek вроде как и обзоры смотрят и покупают ) Хотя у них с коммуникациями все давно очень хорошо через блогеров )
А других цветовых решений не нашлось? Надо обязательно под одного из основных конкурентов мимикрировать?
Вроде верно мыслите, только Ситилинк оранжевым появился раньше всех конкурентов
Потребители:
тут скорее всего будут писать что говно, было бы классно увидеть ваши варианты:)
все что угодно лучше того, что они сделали.
лол, то от чего ушел днс
А че, круто все смотрится, ставлю лайк, мне зашло!
Так "пора или "повод" обновиться?
покупал там когда он на первой странице маркета был при сортировке по возрастанию цены, сейчас не вижу смысла, обновление позиционирования это не исправит
Мне вообще не нравится чопорность этих цветов, оформления и шрифта, шило на мыло получилось
Теорема Эскобара, в общем.
Трепыхаются ещё...
Предлагаю вариант, бесплатно. Не благодарите.
Я так понимаю, менеджеры Ситилинка увидели, что стандартные магазины ритейла теряют в трафике и в кадрах относительно онлайн-платформ и решили "пойти против течения"? Им логичнее перейти на поставки для предприятий или чего-то подобного, чем пытаться привлечь внимание "продвинутых пользователей техники и электроники". Я лично там покупал только из-за бонусов мегамаркета
Синий с красным (и его оттенками) сочетать - это надо догадаться.
С их ценовой политикой они уже где-то в районе Эльдорадо и МВидео, им бы бабушкам телевизоры продавать, а не вот это вот все. Для меня они как-то совсем выпали, что-то дорогое специфичное сильно дешевле привезти из ОАЭ. А дешевый хлам на маркет плейсах проще взять. Выше уже писали, что лучше бы они в сторону b2b шли, там гарантия имеет решающее значение.
Это не работает, б2б также на озоне сидит уже , 20% налога что сити платит а озон нет - решают
ха а фокус на экспертность непосредственно в ритейле планируется? ну то есть чтобы хотя бы в пунктах выдачи на тебя как на врага народа не смотрели, а уж если возврат так и вовсе