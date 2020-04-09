Почитать об интерфейсах и усилить Figma плагинами: 20 материалов о дизайне продуктов за март

Традиционный дайджест директора по дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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Пока авторитетные люди пытаются разобраться, кто короновал вирус, много продуктовых команд внезапно для себя стали удалёнными (внушительный список по миру).

Это непростой формат работы, и без подготовки запустить его сложно (как провернуть agile-трансформацию за две недели). Но вариантов нет, так что надо учиться на ходу. Вот пачка годных советов для распределённых дизайн-команд, которые выходили за последнее время.

Bang Bang Education открыл бесплатный доступ к 46 курсам по дизайну из своей библиотеки. Дизайн интерфейсов, визуальный дизайн, иллюстрация и другие грани профессии. Они доступны до 17 апреля.

Мощная коллекция чеклистов для интерфейсных паттернов от Smashing Magazine. PDF присылают после регистрации.

Алита Джойс из Nielsen Norman Group рассказывает об интересном исследовании обучающих экранов на мобильных. Они должны сделать интерфейс понятнее, но скорее создают у пользователя ощущение сложности.

ООН обратилась к дизайнерам с просьбой помочь подготовить информационные памятки по борьбе с коронавирусом. Это лучший способ направить свою креативную энергию, нежели очередной непрошенный редизайн крупного сервиса. Разбор от It's Nice That.

Открылся предзаказ на книгу Джима Кальбаха “The Jobs To Be Done Playbook”. Она выходит в Rosenfeld Media в апреле.

Ариэль Чернин и Кэсси Кайзер из Shopify рассказывают о работе команды UX- и маркетинговых исследований в условиях паузы в использовании большинства привычных методов. Читайте также мысли Роба Таннена на тему того, насколько релевантны пользовательские исследования, когда поведение людей изменилось.

В этом году исполняется 100 лет школе ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские), первой отечественной школе профессионального дизайна. Bang Bang Education подготовил большую подборку материалов о ней.

Новые инструменты дизайна

Возможность сменить цвет в символе (идеально для пиктограмм), переработанное меню компонентов и общая оптимизация.

Figma

Алекс Локвуд из Lyft рассказывает об автоматизации работы дизайнеров и разработчиков с помощью плагинов. Роман Камушкин сделал подборку годных плагинов. Вот некоторые из них:

Вышло обновление с компонентами и другими полезными возможностями.

Компоненты внутри компонентов, привязка к пиксельной сетке, эффект размытия фона в iOS.

Генератор шотландских паттернов в клетку с SVG на выходе. Как его делали.

Простой генератор графики на базе потоков линий.

Простой инструмент для создания девятичастной границы на CSS.

Плагин для Chrome позволяет быстро примерить шрифты на существующем сайте.

Стёб над претенциозными названиями цветов в виде эпатажных палитр.

Генератор популярных размеров баннеров и видеорекламы из одного мастера. История создания.

Отличная инструкция по выбору интерфейсных паттернов для представления дополнительной информации от Райана Нойфелда. Когда уводить пользователя на отдельную страницу, когда показывать поп-ап или другой динамический элемент.

Кейт Тоуси описывает своё понимание роли ResearchOps на основе опыта работы в Atlassian. Из кого состояла их команда и как она взаимодействовала с отдельными исследователями.

Ким Флаэрти из Nielsen Norman Group рассказывает об анализе customer journey map для поиска проблем и точек роста. Хорошая памятка с примерами.

Джаред Спул описывает свой подход к найму дизайнеров на базе книги Лу Адлера “Hire with Your Head”. Он фокусируется на том, что должно измениться после успешной работы нового человека. Во второй статье он описывает подход к сбору предварительной информации о кандидатах, которая помогает и компании, и самому дизайнеру лучше понять общие точки.

Джефф Сауро и Джим Льюис описывают три опросника, призванных оценить качество голосовых интерфейсов:

The Mean Opinion Scale (MOS). Subjective Assessment of Speech System Interfaces (SASSI).

Speech User Interface Service Quality (SUISQ).



Мария Розала из Nielsen Norman Group описывает методичку по изучению проблем на разведочной стадии дизайн-процесса. Отличный обзор методов и результатов.

A Book Apart выпустило книгу Сенонго Акпема “Cross-Cultural Design”. Она посвящена учёту разных культур при дизайне интерфейсов. Выдержка.

Новая версия выйдет весной.

Паулина Барлик из Shopify взвешивает плюсы и минусы разных форматов презентации результатов пользовательских исследований. Она даёт рекомендации по наиболее популярным артефактам.

Эд Виникомб из Virgin Atlantic рассказывает об унификации дизайна всех платформ: сайта, приложения, развлекательной системы на борту самолёта. Статья подаётся как рассказ о дизайн-системе, но технологической составляющей нет, а вот связка совсем разных носителей есть.

Джеффри Бантинг крепко приложил сервис недорогих фрилансеров Fiverr за выжимание всех соков из дизайнеров и обман заказчиков. Статья Ico-D на ту же тему.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. В нём, как обычно, много новых материалов по дизайн-системам, инструментам дизайна, трендам, пользовательским исследованиям.

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