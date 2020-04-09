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Дизайн
Yury Vetrov
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Почитать об интерфейсах и усилить Figma плагинами: 20 материалов о дизайне продуктов за март

Традиционный дайджест директора по дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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Как работать распределённым дизайн-командам

Пока авторитетные люди пытаются разобраться, кто короновал вирус, много продуктовых команд внезапно для себя стали удалёнными (внушительный список по миру).

Это непростой формат работы, и без подготовки запустить его сложно (как провернуть agile-трансформацию за две недели). Но вариантов нет, так что надо учиться на ходу. Вот пачка годных советов для распределённых дизайн-команд, которые выходили за последнее время.

Дизайн-библиотека Bang Bang Education

Bang Bang Education открыл бесплатный доступ к 46 курсам по дизайну из своей библиотеки. Дизайн интерфейсов, визуальный дизайн, иллюстрация и другие грани профессии. Они доступны до 17 апреля.

Smart Interface Design Patterns Checklists PDF

Мощная коллекция чеклистов для интерфейсных паттернов от Smashing Magazine. PDF присылают после регистрации.

Mobile Tutorials — Wasted Effort or Efficiency Boost?

Алита Джойс из Nielsen Norman Group рассказывает об интересном исследовании обучающих экранов на мобильных. Они должны сделать интерфейс понятнее, но скорее создают у пользователя ощущение сложности.

United Nations Global Call Out To Creatives — help stop the spread of Covid-19

ООН обратилась к дизайнерам с просьбой помочь подготовить информационные памятки по борьбе с коронавирусом. Это лучший способ направить свою креативную энергию, нежели очередной непрошенный редизайн крупного сервиса. Разбор от It's Nice That.

Jim Kalbach — The Jobs To Be Done Playbook

Открылся предзаказ на книгу Джима Кальбаха “The Jobs To Be Done Playbook”. Она выходит в Rosenfeld Media в апреле.

How we’re pivoting — researching from a distance

Ариэль Чернин и Кэсси Кайзер из Shopify рассказывают о работе команды UX- и маркетинговых исследований в условиях паузы в использовании большинства привычных методов. Читайте также мысли Роба Таннена на тему того, насколько релевантны пользовательские исследования, когда поведение людей изменилось.

Абсолютный список: ВХУТЕМАС 100

В этом году исполняется 100 лет школе ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские), первой отечественной школе профессионального дизайна. Bang Bang Education подготовил большую подборку материалов о ней.

Новые инструменты дизайна

Sketch 64

Возможность сменить цвет в символе (идеально для пиктограмм), переработанное меню компонентов и общая оптимизация.

Figma

Алекс Локвуд из Lyft рассказывает об автоматизации работы дизайнеров и разработчиков с помощью плагинов. Роман Камушкин сделал подборку годных плагинов. Вот некоторые из них:

Drama 2.0

Вышло обновление с компонентами и другими полезными возможностями.

Protopie 4.3

Компоненты внутри компонентов, привязка к пиксельной сетке, эффект размытия фона в iOS.

Tartanify

Генератор шотландских паттернов в клетку с SVG на выходе. Как его делали.

Flowfield Art

Простой генератор графики на базе потоков линий.

Broider

Простой инструмент для создания девятичастной границы на CSS.

Snapfont

Плагин для Chrome позволяет быстро примерить шрифты на существующем сайте.

Colors.lo

Стёб над претенциозными названиями цветов в виде эпатажных палитр.

Mooovie

Генератор популярных размеров баннеров и видеорекламы из одного мастера. История создания.

Modal vs Page — A Decision Making Framework

Отличная инструкция по выбору интерфейсных паттернов для представления дополнительной информации от Райана Нойфелда. Когда уводить пользователя на отдельную страницу, когда показывать поп-ап или другой динамический элемент.

How to hire for ResearchOps — skills, experience and potential

Кейт Тоуси описывает своё понимание роли ResearchOps на основе опыта работы в Atlassian. Из кого состояла их команда и как она взаимодействовала с отдельными исследователями.

7 Ways to Analyze a Customer-Journey Map

Ким Флаэрти из Nielsen Norman Group рассказывает об анализе customer journey map для поиска проблем и точек роста. Хорошая памятка с примерами.

UX Hiring — The Performance Profile is a Game Changer

Джаред Спул описывает свой подход к найму дизайнеров на базе книги Лу Адлера “Hire with Your Head”. Он фокусируется на том, что должно измениться после успешной работы нового человека. Во второй статье он описывает подход к сбору предварительной информации о кандидатах, которая помогает и компании, и самому дизайнеру лучше понять общие точки.

Three Questionnaires for Measuring Voice Interaction Experiences

Джефф Сауро и Джим Льюис описывают три опросника, призванных оценить качество голосовых интерфейсов:

  1. The Mean Opinion Scale (MOS).
  2. Subjective Assessment of Speech System Interfaces (SASSI).
  3. Speech User Interface Service Quality (SUISQ).

The Discovery Phase in UX Projects

Мария Розала из Nielsen Norman Group описывает методичку по изучению проблем на разведочной стадии дизайн-процесса. Отличный обзор методов и результатов.

Senongo Akpem, “Cross-Cultural Design”

A Book Apart выпустило книгу Сенонго Акпема “Cross-Cultural Design”. Она посвящена учёту разных культур при дизайне интерфейсов. Выдержка.

Bootstrap 5

Новая версия выйдет весной.

The medium and the message

Паулина Барлик из Shopify взвешивает плюсы и минусы разных форматов презентации результатов пользовательских исследований. Она даёт рекомендации по наиболее популярным артефактам.

Creating Virgin Atlantic’s Digital Design System, part 1

Эд Виникомб из Virgin Atlantic рассказывает об унификации дизайна всех платформ: сайта, приложения, развлекательной системы на борту самолёта. Статья подаётся как рассказ о дизайн-системе, но технологической составляющей нет, а вот связка совсем разных носителей есть.

Fiverr: it’s bad, guys — it’s bad

Джеффри Бантинг крепко приложил сервис недорогих фрилансеров Fiverr за выжимание всех соков из дизайнеров и обман заказчиков. Статья Ico-D на ту же тему.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. В нём, как обычно, много новых материалов по дизайн-системам, инструментам дизайна, трендам, пользовательским исследованиям.

За свежими ссылками также можно следить:

#инструменты #figma

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Neo

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bootstrap 5 до сих пор со своими кислотными цветами.

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