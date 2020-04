Почитать об интерфейсах и усилить Figma плагинами: 20 материалов о дизайне продуктов за март

ООН обратилась к дизайнерам с просьбой помочь подготовить информационные памятки по борьбе с коронавирусом. Это лучший способ направить свою креативную энергию, нежели очередной непрошенный редизайн крупного сервиса. Разбор от It's Nice That.

Открылся предзаказ на книгу Джима Кальбаха “The Jobs To Be Done Playbook”. Она выходит в Rosenfeld Media в апреле.