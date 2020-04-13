«Сбербанк» добавил поиск по истории операций и каталог с предложениями партнёров в веб-версию «Сбербанк Онлайн»
Материал редакции
Банк провёл редизайн интернет-версии сервиса впервые за семь лет.
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«Сбербанк» провёл первое за семь лет «кардинальное обновление» веб-версии «Сбербанк Онлайн», рассказали vc.ru в компании. По собственным данным банка, веб-версией активно пользуются почти 10 млн клиентов.
В частности, в сервисе появились поиск по истории операций, функциям и поставщикам услуг для платежей. Также «Сбербанк» добавил каталог с продуктами банка и партнёров и персональными предложениями.
Появилось меню быстрого доступа ко всем картам, счетам и другим продуктам пользователя. На главный экран банк добавил карточки платежей для быстрого совершения популярных операций.
Также интернет-банк адаптировали для незрячих и слабовидящих клиентов — теперь основными функциями удобно пользоваться при помощи скринридеров, отметили в «Сбербанке».