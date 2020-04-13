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Татьяна Боброва
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«Сбербанк» добавил поиск по истории операций и каталог с предложениями партнёров в веб-версию «Сбербанк Онлайн» Материал редакции

Банк провёл редизайн интернет-версии сервиса впервые за семь лет.

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«Сбербанк» провёл первое за семь лет «кардинальное обновление» веб-версии «Сбербанк Онлайн», рассказали vc.ru в компании. По собственным данным банка, веб-версией активно пользуются почти 10 млн клиентов.

​Главная страница веб-версии «Сбербанк Онлайн» «Сбербанк»

В частности, в сервисе появились поиск по истории операций, функциям и поставщикам услуг для платежей. Также «Сбербанк» добавил каталог с продуктами банка и партнёров и персональными предложениями.

​Раздел «Каталог» «Сбербанк»

Появилось меню быстрого доступа ко всем картам, счетам и другим продуктам пользователя. На главный экран банк добавил карточки платежей для быстрого совершения популярных операций.

«Сбербанк»

Также интернет-банк адаптировали для незрячих и слабовидящих клиентов — теперь основными функциями удобно пользоваться при помощи скринридеров, отметили в «Сбербанке».

Большинство наших клиентов предпочитают мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», но и веб-версией продолжают пользоваться миллионы людей. Мы надеемся, это обновление поможет им быстрее решать свои финансовые задачи, тем более что наш запуск совпал с периодом, когда многие остаются дома. Это только начало изменений — мы продолжим дорабатывать и улучшать наш интернет-банк.

Алексей Круглов
директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» «Сбербанка»

#новость #сбербанк #сбербанконлайн

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Нет, я не спорю, цветовая палитра и композиция просто отличные, но можно же было сделать хотя бы так?
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