Прямой эфир
больше миллиона раз
Веб-версией активно пользуются почти 10 млн клиентов, говорят в банке.
«Сбербанк» провёл первое за семь лет «кардинальное обновление» веб-версии «Сбербанк Онлайн», рассказали vc.ru в компании. По собственным данным банка, веб-версией активно пользуются почти 10 млн клиентов.
В частности, в сервисе появились поиск по истории операций, функциям и поставщикам услуг для платежей. Также «Сбербанк» добавил каталог с продуктами банка и партнёров и персональными предложениями.
Появилось меню быстрого доступа ко всем картам, счетам и другим продуктам пользователя. На главный экран банк добавил карточки платежей для быстрого совершения популярных операций.
Также интернет-банк адаптировали для незрячих и слабовидящих клиентов — теперь основными функциями удобно пользоваться при помощи скринридеров, отметили в «Сбербанке».
Прям как у Тинькова 🤦♂️😁
Только не падает и за деньги можно не волноваться.
Нуууу хз, хз. Ни разу проблем не было с Тиньковым. А со Сбером эпизодически бывали.
Поддерживаю! Да и о каких падениях речь? Последние 2 года исключительно на Тиньке сижу, проблемы были только с брокером, да и то, тогда же были проблемы у всех остальных брокеров.
Только за персональные данные.
Вот прямо сейчас: решил написать в чат, узнать как закрыть счет/карту. В итоге чаты не работают, ничего не грузится и нет возможности написать что-то.
Да еще подозреваю, что скажут в итоге где открывали туда и идите.
С Сбербанке.Онлайн закрываются счета и блокируются карты.
С некоторых пор там даже можно PIN код менять онлайн, смотреть данные карты, включая CVV код, да и вообще использовать новую карту без получения в офисе - можно активировать и привязать к Apple Pay через приложение сразу после выпуска.
Но хейтить Сбер это, конечно, никак не помешает.
Это хорошо, но закрыть договор обслуживание не факт что дистанционно позволят сделать.
Самое интересное, насчитают ли что-нибудь за 4 года пока не пользовался им )
Т.е. закрывать не пробовали, но уже пишете, что не факт? Очень непредвзято, конечно.
Может потому что "хорошие практики" в интерфейсах едины для всех?
Ну да, дизайн веб-версии, мобильного приложения...)
Или кто-то усиленно мимикрирует?
Самый алчный банк, который прячет всю информацию о комиссию как можно дальше!
Какие комиссии прячет, брокерские?
Мне как-то даже в офисе не могли внятно объяснить, сколько я заплачу за перевод. Была формулировка от менеджера: "попробуйте и узнаете".
ООО да! Я закрыла карту в приложении, черёд полгода приходит смс мол заплатите дол (на минуточку по закрытой карте) звоню - три рада меня сбрасывали потому что у операторов время заканчивалось видимо регламентное на разговор а четвёртый раз я начала диалог с угрозой банками ру, выслушали, говорят это плата за обслуживание карты! Опять же закрытой полгода назад - выясняется что где то под звездочкой оказывается закрытее карты это не закрытие счета и не отменяет плату за обслуживание! Что за бред! И угадайте , чтобы закрыть счёт - надо идти в отделение, которое работает с графиком как у меня - геморроя мне добавили просто ад! В итоге я оставила претензию, плату убрали (а в смс грозились приставами) и нафиг я все закрыла все счета, кроме одного для тех кто только на сбере и сидит ... вот точно
А оператор прямо хамски и сказала - это ваши проблемы что вы не прочитали договор, там мол это написано.... точно сбер не про клиентоориентированность
Впервые плююсь от редизайна.
Забавно от того, как себя ведут бизнес-тренеры, обещающие в кризисный спад увеличить прибыль.
Я понимаю, они базу заказчиков себе так собирают, пока люди в панике, и есть тренд на оптимизацию, бизнесовые всякие штуки.
К ним идут, чтобы «наверняка».
Хуже уже не будет.
Если уж вы такие крутые, и можете прорваться через тренд падения экономики, чего страну не поднимаете?
С другой стороны, натолкнуло на мысль:
есть ли смысл строить бизнес в России?
Когда на моих глазах загибается бизнес, существующий с начала 2000-ых, с 8 нулями в оборотке в год,
есть ли смысл прикладывать усилия в этой стране?
Или, может, поехать в Европу и сделать что-либо там?
Сделай. Заодно расскажешь какой-нить семейной итальянской пиццерии, существующей несколько поколений как там щас хорошо для бизнеса, не то что в России.
Отлично, Сбер!
А теперь давайте также, но для айпада.
Там какой-то замес между новым и старым интерфейсом. Кто в теме, тот поймет какой там пиздец
Блоги компаний
Показать еще