Большинство наших клиентов предпочитают мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», но и веб-версией продолжают пользоваться миллионы людей. Мы надеемся, это обновление поможет им быстрее решать свои финансовые задачи, тем более что наш запуск совпал с периодом, когда многие остаются дома. Это только начало изменений — мы продолжим дорабатывать и улучшать наш интернет-банк.