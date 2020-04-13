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Дизайн
Татьяна Боброва
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«Сбербанк» впервые за семь лет обновил дизайн веб-версии «Сбербанк Онлайн» и добавил маркетплейс с партнёрами Материал редакции

Веб-версией активно пользуются почти 10 млн клиентов, говорят в банке.

33 комментария
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«Сбербанк» провёл первое за семь лет «кардинальное обновление» веб-версии «Сбербанк Онлайн», рассказали vc.ru в компании. По собственным данным банка, веб-версией активно пользуются почти 10 млн клиентов.

Обновлённая главная страница веб-версии «Сбербанк Онлайн» «Сбербанк»
​Старая версия главной страницы веб-версии «Сбербанк Онлайн» vc.ru

В частности, в сервисе появились поиск по истории операций, функциям и поставщикам услуг для платежей. Также «Сбербанк» добавил каталог с продуктами банка и партнёров и персональными предложениями.

​Раздел «Каталог» «Сбербанк»

Появилось меню быстрого доступа ко всем картам, счетам и другим продуктам пользователя. На главный экран банк добавил карточки платежей для быстрого совершения популярных операций.

«Сбербанк»

Также интернет-банк адаптировали для незрячих и слабовидящих клиентов — теперь основными функциями удобно пользоваться при помощи скринридеров, отметили в «Сбербанке».

Большинство наших клиентов предпочитают мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», но и веб-версией продолжают пользоваться миллионы людей. Мы надеемся, это обновление поможет им быстрее решать свои финансовые задачи, тем более что наш запуск совпал с периодом, когда многие остаются дома. Это только начало изменений — мы продолжим дорабатывать и улучшать наш интернет-банк.

Алексей Круглов
директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» «Сбербанка»

#новость #сбербанк #сбербанконлайн

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33 комментария
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Александр Алмазов

37

Прям как у Тинькова 🤦‍♂️😁

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Sergey Yevseev

Александр
–19

Только не падает и за деньги можно не волноваться.

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Александр Алмазов

Sergey
21

Нуууу хз, хз. Ни разу проблем не было с Тиньковым. А со Сбером эпизодически бывали.

Ответить

Александр Ковтонюк

Александр
4

Поддерживаю! Да и о каких падениях речь? Последние 2 года исключительно на Тиньке сижу, проблемы были только с брокером, да и то, тогда же были проблемы у всех остальных брокеров.

Ответить

Katerina Selyukh

Александр
0

И если упадёт то скажут идти в отделение

Ответить

Andrey Vasilev

Sergey
3

Только за персональные данные.

Ответить

Katerina Selyukh

Andrey
0

А то что сбер постоянно взламывают мошенники? Нет?

Ответить

Алексей Щербаков

Sergey
0

Вот прямо сейчас: решил написать в чат, узнать как закрыть счет/карту. В итоге чаты не работают, ничего не грузится и нет возможности написать что-то. 

Да еще подозреваю, что скажут в итоге где открывали туда и идите.

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Василий Наумкин

Алексей
0

С Сбербанке.Онлайн закрываются счета и блокируются карты.

С некоторых пор там даже можно PIN код менять онлайн, смотреть данные карты, включая CVV код, да и вообще использовать новую карту без получения в офисе - можно активировать и привязать к Apple Pay через приложение сразу после выпуска.

Но хейтить Сбер это, конечно, никак не помешает.

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Алексей Щербаков

Василий
0

Это хорошо, но закрыть договор обслуживание не факт что дистанционно позволят сделать.

Самое интересное, насчитают ли что-нибудь за 4 года пока не пользовался им )

Ответить

Андрей Карпенко

Алексей
0

Т.е. закрывать не пробовали, но уже пишете, что не факт? Очень непредвзято, конечно.

Ответить

Roman Dmiterko

Александр
7

Может потому что "хорошие практики" в интерфейсах едины для всех?

Ответить

Никита Субботин

Roman
0

Ну да, дизайн веб-версии, мобильного приложения...)
Или кто-то усиленно мимикрирует?

Ответить

Александр Добродушнов

10

Интерфейс очень похож рилли на тиньку) но лучше так чем было

Ответить

Igor Zemko

5

Опа, средний класс на скриншоте

Ответить

Караев Сергей

3

Да уж. Сотрудникам Сбера платят за виртуозное копирование Тинькофф банка. 

Ответить

Mikhail Kuznetsov

2

Нормаааас!! 

Ответить

Юрий Кушниров

2

Симпатично

Ответить

Михаил Синицын

2

Топ

Ответить

Dmitryi Lugovoy

0

Самый алчный банк, который прячет всю информацию о комиссию как можно дальше!

Ответить

Шерзод Кузиев

Dmitryi
0

Какие комиссии прячет, брокерские?

Ответить

Игорь Пронин

Шерзод
1

Мне как-то даже в офисе не могли внятно объяснить, сколько я заплачу за перевод. Была формулировка от менеджера: "попробуйте и узнаете".

Ответить

Katerina Selyukh

Игорь
5

ООО да! Я закрыла карту в приложении, черёд полгода приходит смс мол заплатите дол (на минуточку по закрытой карте) звоню - три рада меня сбрасывали потому что у операторов время заканчивалось видимо регламентное на разговор а четвёртый раз я начала диалог с угрозой банками ру, выслушали, говорят это плата за обслуживание карты! Опять же закрытой полгода назад - выясняется что где то под звездочкой оказывается закрытее карты это не закрытие счета и не отменяет плату за обслуживание! Что за бред! И угадайте , чтобы закрыть счёт - надо идти в отделение, которое работает с графиком как у меня - геморроя мне добавили просто ад! В итоге я оставила претензию, плату убрали (а в смс грозились приставами) и нафиг я все закрыла все счета, кроме одного для тех кто только на сбере и сидит ... вот точно
А оператор прямо хамски и сказала - это ваши проблемы что вы не прочитали договор, там мол это написано.... точно сбер не про клиентоориентированность

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Сергей Плахин

0

Слабо. Очень слабо.

Ответить

Максим Мекеня

0

Впервые плююсь от редизайна.

Ответить

Александр Алмазов

Максим
0

Потому что он спи***нный? 🙈😁

Ответить

Константин Полухтин

–7

Забавно от того, как себя ведут бизнес-тренеры, обещающие в кризисный спад увеличить прибыль.

Я понимаю, они базу заказчиков себе так собирают, пока люди в панике, и есть тренд на оптимизацию, бизнесовые всякие штуки.

К ним идут, чтобы «наверняка».
Хуже уже не будет.

Если уж вы такие крутые, и можете прорваться через тренд падения экономики, чего страну не поднимаете?

С другой стороны, натолкнуло на мысль:

есть ли смысл строить бизнес в России?

Когда на моих глазах загибается бизнес, существующий с начала 2000-ых, с 8 нулями в оборотке в год,

есть ли смысл прикладывать усилия в этой стране?

Или, может, поехать в Европу и сделать что-либо там?

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Дмитрий Горкун

Константин
2

Сделай. Заодно расскажешь какой-нить семейной итальянской пиццерии, существующей несколько поколений как там щас хорошо для бизнеса, не то что в России. 

Ответить

Роман Вяткин

0

Очень нужная информация....

Ответить

Сергей Ругов

0

Отлично, Сбер!
А теперь давайте также, но для айпада.

Ответить

Дильшод Алиматов

Сергей
0

Он же адаптивный 

Ответить

Сергей Михельсон

0

Там какой-то замес между новым и старым интерфейсом. Кто в теме, тот  поймет какой там пиздец

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Фома Платонов

0

Зачем клиенту в банке юзерпик?

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