Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Компания провела ребрендинг впервые за пять лет.
Сервис заказа такси «Таксовичкоф» впервые за пять лет работы провел ребрендинг, рассказали в компании. Разработкой айдентики занималась студия Freaks&fabrik.
В частности, «Таксовичкоф» изменил логотип: он стал шрифтовым, также добавился графический знак. Цвета — зелёный, жёлтый и белый — компания сохранила.
Также «Таксовичкоф» создал короткое название для сервиса, которое используется внутри компании — «Т-Ф». «У бренда “Таксовичкоф” очень длинное название, с большим количеством согласных в четыре слога. Кроме того, название не соответствует по стилистике более молодой аудитории, которая является нашей ЦА. При географическом росте в другие регионы или страны мы столкнулись с трудностью в его произношении, в отличие от родного Петербурга», — пояснила бренд-стратег «Таксовичкоф» Людмила Гладкова.
Компания решила постепенно вводить название «Т-Ф» и логотип. Они уже используются в иконке мобильного приложения сервиса.
«Таксовичкоф» обновит и внешний вид машин: заменила номер телефона на борту на название сервиса, поменяла лайтбоксы. Также был разработан дизайн мини-брендирования, который позволит быстро и недорого брендировать машины, водители которых не хотят оклеивать автомобиль полностью.
Таксовичкофф—Фурнал
Сейчас лучший момент для ребрендинга, конечно. Напомните, 100 млн долларов им уже дали? Лизинг успеют погасить до закрытия из-за карантина?
Вы думаете, они вчера занялись ребрендингом?
Думаю, что сейчас он не оч. нужен. Только для отвлечения внимания от проблем с лизингом.
Живу в Питере и так не понял их смысла. Дороже любого агрегатора,ожидание дольше, за безнал не охотно везут (его водителям не выводят)
А если не брендированные автомобили брать ,то приедет такой же водила,как с агрегатора.
Уж лучше вызвать уберояндекс и за теже деньги комфорт+ вызвать
Даже хз. Старый как-то ближе, народнее, приятнее. Логотипы компаний скатываются в один стиль. А может мне просто кажется.
Блоги компаний
Показать еще