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Дизайн
Татьяна Боброва
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«Таксовичкоф» обновил логотип и добавил короткое название сервиса Материал редакции

Компания провела ребрендинг впервые за пять лет.

7 комментариев
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Сервис заказа такси «Таксовичкоф» впервые за пять лет работы провел ребрендинг, рассказали в компании. Разработкой айдентики занималась студия Freaks&fabrik.

В частности, «Таксовичкоф» изменил логотип: он стал шрифтовым, также добавился графический знак. Цвета — зелёный, жёлтый и белый — компания сохранила.

«Таксовичкоф»

Также «Таксовичкоф» создал короткое название для сервиса, которое используется внутри компании — «Т-Ф». «У бренда “Таксовичкоф” очень длинное название, с большим количеством согласных в четыре слога. Кроме того, название не соответствует по стилистике более молодой аудитории, которая является нашей ЦА. При географическом росте в другие регионы или страны мы столкнулись с трудностью в его произношении, в отличие от родного Петербурга», — пояснила бренд-стратег «Таксовичкоф» Людмила Гладкова.

Компания решила постепенно вводить название «Т-Ф» и логотип. Они уже используются в иконке мобильного приложения сервиса.

«Таксовичкофф»

«Таксовичкоф» обновит и внешний вид машин: заменила номер телефона на борту на название сервиса, поменяла лайтбоксы. Также был разработан дизайн мини-брендирования, который позволит быстро и недорого брендировать машины, водители которых не хотят оклеивать автомобиль полностью.

«Таксовичкофф»

#таксовичкоф

Дизайн
Материалы о красивых вещах, логотипах, веб-дизайне.
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7 комментариев
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Evgeny Rodionov

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Таксовичкофф—Фурнал

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Nikolay Posvezhniy

Evgeny
0

Как1то да, совсем бесстыдно

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Mikhail Grozovski

1

Сейчас лучший момент для ребрендинга, конечно. Напомните, 100 млн долларов им уже дали? Лизинг успеют погасить до закрытия из-за карантина?

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Андрей Мохов

Mikhail
0

Вы думаете, они вчера занялись ребрендингом?

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Mikhail Grozovski

Андрей
0

Думаю, что сейчас он не оч. нужен. Только для отвлечения внимания от проблем с лизингом. 

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Алексей Штейн

0

Живу в Питере и так не понял их смысла. Дороже любого агрегатора,ожидание дольше, за безнал не охотно везут (его водителям не выводят)
А если не брендированные автомобили брать ,то приедет такой же водила,как с агрегатора. 
Уж лучше вызвать уберояндекс и за теже деньги комфорт+ вызвать   

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Ilya Shubenok

0

Даже хз. Старый как-то ближе, народнее, приятнее. Логотипы компаний скатываются в один стиль. А может мне просто кажется. 

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