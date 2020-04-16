Компания провела ребрендинг впервые за пять лет.

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Сервис заказа такси «Таксовичкоф» впервые за пять лет работы провел ребрендинг, рассказали в компании. Разработкой айдентики занималась студия Freaks&fabrik.

В частности, «Таксовичкоф» изменил логотип: он стал шрифтовым, также добавился графический знак. Цвета — зелёный, жёлтый и белый — компания сохранила.

«Таксовичкоф»

Также «Таксовичкоф» создал короткое название для сервиса, которое используется внутри компании — «Т-Ф». «У бренда “Таксовичкоф” очень длинное название, с большим количеством согласных в четыре слога. Кроме того, название не соответствует по стилистике более молодой аудитории, которая является нашей ЦА. При географическом росте в другие регионы или страны мы столкнулись с трудностью в его произношении, в отличие от родного Петербурга», — пояснила бренд-стратег «Таксовичкоф» Людмила Гладкова.

Компания решила постепенно вводить название «Т-Ф» и логотип. Они уже используются в иконке мобильного приложения сервиса.

«Таксовичкофф»

«Таксовичкоф» обновит и внешний вид машин: заменила номер телефона на борту на название сервиса, поменяла лайтбоксы. Также был разработан дизайн мини-брендирования, который позволит быстро и недорого брендировать машины, водители которых не хотят оклеивать автомобиль полностью.

«Таксовичкофф»