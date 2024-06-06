Сервис по созданию 2D-анимаций, «оптимистичный» фитнес-трекер и приложение для диджеинга в виртуальной реальности — Apple назвала победителей Design Awards 2024 Статьи редакции
В семи категориях компания выбрала одну игру и одно приложение
Веселье
- Bears Gratitude — Приложение для для ведения дневника с персонажами, которые «помогают выработать ежедневную практику благодарности» и создать «ощущение тепла и рутины».
- NYT Games — каталог мини-игр от The New York Times с «элегантным дизайном».
Инклюзивность
- oko — приложением для людей с нарушениями зрения, которое оповещает о состоянии сигнальных огней на светофорах с помощью вибрации и звука.
- Crayola Adventures — приключенческая ига, предлагающая широкий выбор модификаций персонажа и создания предметов.
Инновации
- Procreate Dreams — приложение для создания 2D-анимации с большой библиотекой кистей и поддержкой PencilKit.
- Lost in Play — приключенческая игра в жанре «укажи и коснись» с рисованной графикой, простым геймплеем и «продуманными головоломками».
Взаимодействие
- Crouton — приложение для хранения рецептов, создания списков покупок и составления пошаговых инструкций с «понятным интерфейсом».
- Rytmos — головоломка по созданию «музыкальных лабиринтов».
Общественное влияние
- Gentler Streak — фитнес-трекер с «оптимистичными и обнадёживающими» напоминаниями, а также «грамотной» организацией информации о физическом и психологическом состоянии пользователя.
- The Wreck — визуальный роман о писательнице, которую внезапно вызывают в больницу, чтобы принять судьбоносное решение. Пользователи могут влиять на развитие сюжета.
Визуальные эффекты и графика
- Rooms — приложение для создания «творческих сцен» и взаимодействия с пространствами других пользователей.
- Lies of P — приключенческая игра про робота Джеппетто, который должен пережить путешествие через сгоревший город, чтобы найти своего создателя.
Пространственные вычисления
- djay pro — DJ App & AI Mixer — приложение для микширования музыки в виртуальной реальности.
- Blackbox — набор головоломок для дополненной реальности.
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На Петьку с Василием Ивановичем похожа
я вспомнила игру достать соседа почему то) Эх это был шедевр 🤣Смотрю и поражаюсь сейчас есть приложение буквально для всего : для сна,для питания,для спорта
Любимая игра была в детстве, не отлипал вообще от неё)
Была, была такая. Соглашусь прям шедевр. Что ещё вообще тогда нужно было?)
Тоже вспомнил Петьку
2д анимация здесь самая интересная
Некоторые победители мне непонятны, ну, а в целом, круто!
как же мне понравилась lost in play, у Куплинова ещё есть видео по ней
Blackbox выглядит интересно
А как туда lies of P попала?
Visuals & Graphics очевидно
"oko — прило"
а разве световорф в цивилизованных странах не пищат ?
А ежели человек глухой?
Он так то парень не плохой, только ссытся и глухой
У меня ощущение на на Apple вообще нет никакого контента
Это только ощущение
это же Award, это как показ высокой моды в Париже, когда остальной одежды тонны. Но Procreate это вообще в целом прорывные приложения, они как самая дорогая брендованая одежда с показа, но которую может позволить себе любой.
Статья гуглом переводилась?) Название жанра «point and click» не переводится
А что за жанр такой? В чём отличие от квестов?
Можно как то грамотность редакторов повысить и писать нормально? По одной игре и приложению или всего одну игру и приложение?