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Дизайн
Артур Томилко

Сервис по созданию 2D-анимаций, «оптимистичный» фитнес-трекер и приложение для диджеинга в виртуальной реальности — Apple назвала победителей Design Awards 2024 Статьи редакции

В семи категориях компания выбрала одну игру и одно приложение

Веселье

  • Bears Gratitude — Приложение для для ведения дневника с персонажами, которые «помогают выработать ежедневную практику благодарности» и создать «ощущение тепла и рутины».
Bears Gratitude
  • NYT Games — каталог мини-игр от The New York Times с «элегантным дизайном».
NYT Games

Инклюзивность

  • oko — приложением для людей с нарушениями зрения, которое оповещает о состоянии сигнальных огней на светофорах с помощью вибрации и звука.
oko
  • Crayola Adventures — приключенческая ига, предлагающая широкий выбор модификаций персонажа и создания предметов.
Crayola Adventures

Инновации

  • Procreate Dreams — приложение для создания 2D-анимации с большой библиотекой кистей и поддержкой PencilKit.
Procreate Dreams
  • Lost in Play — приключенческая игра в жанре «укажи и коснись» с рисованной графикой, простым геймплеем и «продуманными головоломками».
Lost in Play

Взаимодействие

  • Crouton — приложение для хранения рецептов, создания списков покупок и составления пошаговых инструкций с «понятным интерфейсом».
Crouton
  • Rytmos — головоломка по созданию «музыкальных лабиринтов».
Rytmos

Общественное влияние

  • Gentler Streak — фитнес-трекер с «оптимистичными и обнадёживающими» напоминаниями, а также «грамотной» организацией информации о физическом и психологическом состоянии пользователя.
Gentler Streak
  • The Wreck — визуальный роман о писательнице, которую внезапно вызывают в больницу, чтобы принять судьбоносное решение. Пользователи могут влиять на развитие сюжета.
The Wreck

Визуальные эффекты и графика

  • Rooms — приложение для создания «творческих сцен» и взаимодействия с пространствами других пользователей.
Rooms
  • Lies of P — приключенческая игра про робота Джеппетто, который должен пережить путешествие через сгоревший город, чтобы найти своего создателя.
Lies of P

Пространственные вычисления

  • djay pro — DJ App & AI Mixer — приложение для микширования музыки в виртуальной реальности.
djay pro — DJ App & AI Mixer
  • Blackbox — набор головоломок для дополненной реальности.
Blackbox

#новости #apple

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2.1K открытий
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21 комментарий
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 Недопил

На Петьку с Василием Ивановичем похожа

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Наталья Калинина

я вспомнила игру достать соседа почему то) Эх это был шедевр 🤣Смотрю и поражаюсь сейчас есть приложение буквально для всего : для сна,для питания,для спорта

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Миша Пупок

Любимая игра была в детстве, не отлипал вообще от неё)

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Max Chij

Была, была такая. Соглашусь прям шедевр. Что ещё вообще тогда нужно было?)

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Mareks Volkovics

Тоже вспомнил Петьку

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Анна К

2д анимация здесь самая интересная

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Уравновешенный Ганс

Некоторые победители мне непонятны, ну, а в целом, круто!

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troshina.a

как же мне понравилась lost in play, у Куплинова ещё есть видео по ней

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Osmio

Blackbox выглядит интересно

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Семён Аксёнов

А как туда lies of P попала?

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Невероятный Блондин

Visuals & Graphics очевидно

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Недопил

"oko — прило"
а разве световорф в цивилизованных странах не пищат ?

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Мимо проходивший

А ежели человек глухой?

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Николай Обухов

Он так то парень не плохой, только ссытся и глухой

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Недопил

У меня ощущение на на Apple вообще нет никакого контента

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Мимо проходивший

Это только ощущение

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Мимо проходивший

это же Award, это как показ высокой моды в Париже, когда остальной одежды тонны. Но Procreate это вообще в целом прорывные приложения, они как самая дорогая брендованая одежда с показа, но которую может позволить себе любой.

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Павел
Lost in Play — приключенческая игра в жанре «укажи и коснись» с рисованной графикой, простым геймплеем и «продуманными головоломками».

Статья гуглом переводилась?) Название жанра «point and click» не переводится

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Андрей Кузнецов
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Vladimir Ivanov

А что за жанр такой? В чём отличие от квестов?

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Madsons
В семи категориях компания выбрала одну игру и одно приложение

Можно как то грамотность редакторов повысить и писать нормально? По одной игре и приложению или всего одну игру и приложение?

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18 комментариев
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