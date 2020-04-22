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На конкурс уже отправили работы «Тинькофф Страхование», «Студия Артемия Лебедева», «Яндекс.Заправки» и другие компании.
«Авто.ру» объявил конкурс на лучший дизайн сувенира — бортовой собачки с качающейся головой, рассказали vc.ru в компании. На конкурс уже представили работы «Студия Артемия Лебедева», «Яндекс.Заправки», Suzuki, Honda, Toyo Tires, «Мегафон», «Тинькофф Страхование» и другие компании и дизайнеры.
Для участия пользователь должен зарегистрироваться на сайте конкурса, разработать дизайн можно там же с помощью макета сувенира — для этого нужно загрузить фотографию или рисунок. Один пользователь может загрузить до трёх макетов.
Для выбора победителя пользователи могут проголосовать, но не более одного раза за каждую работу. Также «Авто.ру» учтёт мнение жюри. Победитель сможет выиграть iPad Pro 11, также сервис выпустит сувениры с дизайном лучших участников.
И сразу идея для следующего конкурса: встроить в такую собаку голосового помощника😏
всегда с опаской относился к людям которые на панель ставят всякую херню и что то цепляют на зеркало заднего виад
Какие-то собачки все одинаковые. А где овчарки с доберманами, где ротвейлеры? Где Чихуахуа и шпицы Померанские, в конце концов?
сайт работает через раз. при попытке хоть что-то загрузить бесконечно вылетает и просит авторизоваться.
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