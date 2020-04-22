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Дизайн
Татьяна Боброва
1306

«Авто.ру» объявил конкурс на лучший дизайн бортовой собачки с качающейся головой Материал редакции

На конкурс уже отправили работы «Тинькофф Страхование», «Студия Артемия Лебедева», «Яндекс.Заправки» и другие компании.

11 комментариев
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«Авто.ру» объявил конкурс на лучший дизайн сувенира — бортовой собачки с качающейся головой, рассказали vc.ru в компании. На конкурс уже представили работы «Студия Артемия Лебедева», «Яндекс.Заправки», Suzuki, Honda, Toyo Tires, «Мегафон», «Тинькофф Страхование» и другие компании и дизайнеры.

​Дизайн «Студии Артемия Лебедева» «Авто.ру»

Для участия пользователь должен зарегистрироваться на сайте конкурса, разработать дизайн можно там же с помощью макета сувенира — для этого нужно загрузить фотографию или рисунок. Один пользователь может загрузить до трёх макетов.

Для выбора победителя пользователи могут проголосовать, но не более одного раза за каждую работу. Также «Авто.ру» учтёт мнение жюри. Победитель сможет выиграть iPad Pro 11, также сервис выпустит сувениры с дизайном лучших участников.

#автору #конкурсы

Дизайн
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11 комментариев
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Ilya Brin

8

И сразу идея для следующего конкурса: встроить в такую собаку голосового помощника😏

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Злой Полушубок

Ilya
1

... видеорегистратор, радар детектор и навигатор.

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Олег Ивахнов

4

всегда с опаской относился к людям которые на панель ставят всякую херню и что то цепляют на зеркало заднего виад

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Александр Степанов

3

Так и до ручки КПП/АКПП с розочкой дойдёт ведь...

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Юрий Малков

1

Какие-то собачки все одинаковые. А где овчарки с доберманами, где ротвейлеры? Где Чихуахуа и шпицы Померанские, в конце концов?

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Arthur Niazyan

0

Хех. Хорошо забытое старое.

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Michael Corleone

0

Назад в 90-е. Будто бы мало этого колхоза тогда на торпеду лепили. 

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Филипп Балтич

0

А где собачка с крестом на шее от Банка Пересвет?

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Евгений Маринов

0

Комменты за что минусите? https://yadi.sk/i/luvC7_oBpQFueQ 

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LOSQ

0

Пока лидирует Тинькофф 🤔 3/4

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Евгений Маринов

–1

сайт работает через раз. при попытке хоть что-то загрузить бесконечно вылетает и просит авторизоваться. 

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