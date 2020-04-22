На конкурс уже отправили работы «Тинькофф Страхование», «Студия Артемия Лебедева», «Яндекс.Заправки» и другие компании.

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«Авто.ру» объявил конкурс на лучший дизайн сувенира — бортовой собачки с качающейся головой, рассказали vc.ru в компании. На конкурс уже представили работы «Студия Артемия Лебедева», «Яндекс.Заправки», Suzuki, Honda, Toyo Tires, «Мегафон», «Тинькофф Страхование» и другие компании и дизайнеры.

​Дизайн «Студии Артемия Лебедева» «Авто.ру»

Для участия пользователь должен зарегистрироваться на сайте конкурса, разработать дизайн можно там же с помощью макета сувенира — для этого нужно загрузить фотографию или рисунок. Один пользователь может загрузить до трёх макетов.

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Для выбора победителя пользователи могут проголосовать, но не более одного раза за каждую работу. Также «Авто.ру» учтёт мнение жюри. Победитель сможет выиграть iPad Pro 11, также сервис выпустит сувениры с дизайном лучших участников.