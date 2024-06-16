Навигатор по «килл-фичам» банковских приложений, история эмоджи и памятка по поиску респондентов для UX-исследований: главное в продуктовом дизайне за май

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.Android 15 для дизайнеровЕжегодная конференция Google I/O 2024 прошла 14 мая в онлайне (в основном). Как и в прошлый раз, всё внимание ушло на битву ИИ-вооружений — выше крыши новостной пищи про Gemini, маловато про Android и Material Design. Но чуток есть. Are you designing with the right keyboard in mind?Толковый анализ возможностей экранных клавиатур в Android и iOS от Ксении Толокновой. Что и когда можно использовать в ваших приложениях.25 Neuroscience Myths. Busting Common Pop Psychology MythsAdam Palanica решил разобраться с мифами о поведении людей. Зачастую это клише, искажённые «научпопом», которые не подтверждаются реальными исследованиями или сильно искажены относительно первоисточника.How DeviantArt died — A.I. and greed turned a once-thriving community into a ghost townНекогда популярный DeviantArt устроил самострел с огромным потоком генеративного контента. Статья разбирает ситуацию и судебные иски вокруг неё.Decision Trees For UI ComponentsВиталий Фридман собрал примеры блок-схем для выбора правильного компонента под задачу.Новости инструментов дизайна:Figma: Версия для ChromeOS, обновление доступа к файлам, постраничная загрузка файлов, изменение сразу нескольких страниц, правильные разделители в списке страниц, улучшения переменных.Sketch 100: Собрали достаточно много улучшений: любые варианты прокрутки в прототипах и дополнительные состояния элементов при взаимодействии, редизайн веб-версии, панель быстрого поиска, навигация по большим файлам, а также много общих улучшений интерфейса.DIA Tools: Брендинговое агентство DIA, популяризировавшее в своё время кинетическую типографику, выложило в открытый доступ свои инструменты для анимации.Endless Tools: Набор экспериментальных инструментов в браузере для ярких композиций со шрифтами, объектами и текстурами.Exactly.ai: Инструмент алгоритмического дизайна для создания иллюстраций в заданном стиле.SVG Viewer: Редактор SVG в браузере.Endless ToolsKeep it together — 5 essential design patterns for dev tool UisИнтерфейсы для разработчиков должны быть оптимизированы под высокую продуктивность. Глеб Строганов и Travis Turner из Evil Martians описывают самые частые паттерны.UX Research Recruiting Tips from 19 UX Experts [+ Checklist]Мощнейшая памятка по поиску респондентов для пользовательских исследований от сервиса UXtweak. Они опросили экспертов, которые дали много толковых советов.There’s No Magic BulletChris Chapman напоминает, что пользовательские исследования не всегда могут дать простой ответ на сложные бизнес-гипотезы. Он предлагает отличный обзор разных аспектов бизнеса, в каждом из которых можно принести много годных инсайтов.Навигатор по килл-фичам платежей, переводов и информации о транзакциях в мобильных банках мираMarkswebb проанализировали более 70 банков из разных стран мира и отметили интересную реализацию функциональности платежей и переводов. Анонс — здесь.Emoji history — the missing yearsMatt Sephton раскопал историю эмоджи сильно дальше устоявшегося мнения, что они появились в 1997 году в Японии. Да, в Японии — но заметно раньше.AI Hallucination Examples and Why They HappenКоманда Everypixel описывает типы «галлюцинаций» в инструментах алгоритмического дизайна.Furniture and Home Decor UX — Deprioritize “View in Room” Augmented Reality (AR) FeaturesРежим примерки товара в дополненной реальности в интернет-магазинах на мобильных работает коряво и достаточно бесполезно. Sonia Weaver делится выводами из свежего исследования Baymard Institute.Unlocking the Potential of Research Repos — Dive into a Collection of ArticlesСтруктурированная подборка статей о построении базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований от Faten Habachi. Как инициировать, построить, наполнить, использовать и так далее.UI DensityMatthew Ström разбирает разные виды информационной плотности в интерфейсе — насыщенность на единицу пространства, во времени и в плане ценности.How much playtesting is enough?Отличная памятка Steve Bromley: когда и сколько игровых тестов нужно проводить на каждом этапе работы над игрой. Какие риски есть на этих этапах и что за методы помогут их снизить.Changes to Rating Scale Formats Can Matter, But Usually Not That MuchJeff Sauro и Jim Lewis собрали памятку по всем своим исследованиям шкал опросов, которые они делали в последние годы. Они пытались разобраться, есть ли разница в результатах при изменении формы.Tailoring insight delivery across an organizationКоманда пользовательских исследований Jared Forney в Okta умеет здорово миксовать разные методы под запрос команды. Он рассказал о нескольких подходах, используя метафору меню в ресторанах.Affordance in Design System ComponentsSjoerd Beentjes предлагает использовать концепцию «аффорданса» для создания и описания компонентов дизайн-системы. Идея отличная — это поможет внутренним пользователям правильно использовать их.Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в Telegram-канале или в группе во «ВКонтакте». Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.#интерфейсы #ux #ui