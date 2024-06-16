Навигатор по «килл-фичам» банковских приложений, история эмоджи и памятка по поиску респондентов для UX-исследований: главное в продуктовом дизайне за май

Ежегодная конференция Google I/O 2024 прошла 14 мая в онлайне (в основном). Как и в прошлый раз, всё внимание ушло на битву ИИ-вооружений — выше крыши новостной пищи про Gemini, маловато про Android и Material Design. Но чуток есть.