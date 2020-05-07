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Дизайн
Евгений Делюкин
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Google поменяла дизайн окна настроек доступа в Google Docs и других сервисах — и получилось неудобнее

В новом окне проще увидеть, у кого есть доступ к файлу, считают в компании, но теперь не так удобно создавать ссылку для общего доступа.

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С 28 апреля 2020 года Google провела редизайн окна для предоставления общего доступа к файлам в веб-версии Google Drive, Docs, Sheets, Slides и Forms. Компания разделила доступ к файлу конкретным людям и создание ссылки общего доступа к документу и его настройки прав доступа.

Google утверждает, что обновленный дизайн позволяет «выполнять общие задачи, избегать случайных изменений прав доступа и быстро видеть, кто имеет доступ к файлу».

Слева — старый вариант, справа новое окно

Компания называет три улучшения после редизайна:

  • Раздельный интерфейс с фокусом на основные функции — общий доступ к файлу, изменение прав доступа и просмотр, кому доступен документ. Редизайн отделяет людей от ссылок.
  • Появилась кнопка быстрого копирования ссылки — с её помощью можно быстрее получить ссылку без изменения прав доступа к ней.
  • Легко видеть и настраивать список людей, которые получили доступ к файлу.

Но редизайн может быть неудобен для части людей, которым в первую очередь нужна общая ссылка, а не тонкая настройка получателей — например, если неизвестна их Google-почта или нужна общая работа над документом.

Обычно проще скопировать общую ссылку на всех, а не распределять права на конкретных людей — так как не всегда известно, кто будет смотреть документ, и лишняя работа с правами лишь усложняет согласование.

При этом, чтобы дать доступ по ссылке, нужно не просто её скопировать по «удобной» кнопке, а сначала поменять статус «Доступ ограничен» на «Доступ для всех», а для этого сначала сделать активным нижний блок окна.

Настройка ссылки в новом окне

То, что раньше пользователи делали за один клик, теперь делается в три, потому что Google посчитала, что пользователи будут чаще давать доступ ограниченному количеству людей, а не всем сразу. Скорее всего ради безопасности, но многие пользователи могут и сами отвечать за безопасность своих данных.

К тому же нет смысла копировать ссылку с настройкой «Доступ ограничен», так как её можно скопировать в адресной строке и она же приходит всем, кого пригласил пользователь.

Ещё одно спорное решение — разбить единое окно на два.

Разрыв между двумя сценариями использования кажется лишним — оба дают доступ к документу, но почему-то разорваны, хотя достаточно было просто провести черту.

Возможный вариант 

Более того, в редизайне лишние анимации переключения между окнами — они отвлекают и отнимают время.

#google #docs #редизайн

Евгений Делюкин
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