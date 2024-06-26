Figma выпустила бета-версию инструмента для создания презентаций Figma Slides с поддержкой ИИ

По данным компании, в 2023 году пользователи сделали в Figma около 3,5 млн презентаций.Интерфейс стандартный для подобных продуктов. Слева — список слайдов. Справа — настройки. Есть готовые шаблоны, анимации, автозамена цветов и шрифтов.При желании просматривать слайды можно в режиме сетки — и перемещать их отдельными группами.Некоторых привычных для Figma функций в самом инструменте нет — например, редактировать векторные объекты нельзя, Auto Layout не настроить. Но если включить режим Design Mode, на экране появится стандартный интерфейс сервиса со всеми его возможностями.Добавили поддержку языковых моделей. Нейросеть поможет сократить или расширить текст на сайде, сделать его более или менее формальным, а также перевести на другой язык.В презентацию можно добавить интерактивный прототип, опрос или голосование. Есть также специальный режим просмотра для презентатора — Presenter View. Спикер сможет оставить пометки к каждому слайду, чтобы не растеряться во время выступления, и будет видеть, какие слайды идут следом за тем, что на экране.Бета-версию можно потестировать бесплатно. С 2025 года сервис станет платным и будет стоить $3-5 за пользователя в месяц — в зависимости от тарифа.Полина ЛааксоAI1чFigma показала редизайн и представила ИИ-функции Figma AI на основе моделей от OpenAI и Amazon Новый дизайн будут «раскатывать» постепенно.#новости #figma
Именно потому, что сейчас все гонятся за баблом - нет развития технологий.
Только только ИИ научился шерстить интернет и выдавать результаты уровня «погуглил» - 20 баксов в месяц!
Только ИИ научился рисовать пять пальцев вместо шести - 20 баксов!
Только научился читать расшифровку выдавая за диалог - 15$!
Вообще ИИ работает с оглядкой в прошлое, буквально, если чего то не было, то он и представить это не может.
пс. Siri вообще оказалась автоответчик, в нее ИИ только будут вживлять.
Ах, какие надежды были у людей из 80х на наши годы…
А что вы хотели при капитализме то. Вот при коммунизме ИИ отлично бы шил дела и работал бесплатно во благо номенклатуры. Так что может не все уж плохо так