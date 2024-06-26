Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Право
Приёмная
Дизайн
Разработка
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Дизайн

Figma выпустила бета-версию инструмента для создания презентаций Figma Slides с поддержкой ИИ

По данным компании, в 2023 году пользователи сделали в Figma около 3,5 млн презентаций.

  • Интерфейс стандартный для подобных продуктов. Слева — список слайдов. Справа — настройки. Есть готовые шаблоны, анимации, автозамена цветов и шрифтов.
  • При желании просматривать слайды можно в режиме сетки — и перемещать их отдельными группами.
  • Некоторых привычных для Figma функций в самом инструменте нет — например, редактировать векторные объекты нельзя, Auto Layout не настроить. Но если включить режим Design Mode, на экране появится стандартный интерфейс сервиса со всеми его возможностями.
  • Добавили поддержку языковых моделей. Нейросеть поможет сократить или расширить текст на сайде, сделать его более или менее формальным, а также перевести на другой язык.
  • В презентацию можно добавить интерактивный прототип, опрос или голосование. Есть также специальный режим просмотра для презентатора — Presenter View. Спикер сможет оставить пометки к каждому слайду, чтобы не растеряться во время выступления, и будет видеть, какие слайды идут следом за тем, что на экране.
Figma выпустила бета-версию инструмента для создания презентаций Figma Slides с поддержкой ИИ
Figma выпустила бета-версию инструмента для создания презентаций Figma Slides с поддержкой ИИ
  • Бета-версию можно потестировать бесплатно. С 2025 года сервис станет платным и будет стоить $3-5 за пользователя в месяц — в зависимости от тарифа.
Полина Лааксо
AI
Figma показала редизайн и представила ИИ-функции Figma AI на основе моделей от OpenAI и Amazon

Новый дизайн будут «раскатывать» постепенно.

#новости #figma

3
2
2 комментария
mr.biscuit.eater

Именно потому, что сейчас все гонятся за баблом - нет развития технологий.
Только только ИИ научился шерстить интернет и выдавать результаты уровня «погуглил» - 20 баксов в месяц!
Только ИИ научился рисовать пять пальцев вместо шести - 20 баксов!
Только научился читать расшифровку выдавая за диалог - 15$!

Вообще ИИ работает с оглядкой в прошлое, буквально, если чего то не было, то он и представить это не может.
пс. Siri вообще оказалась автоответчик, в нее ИИ только будут вживлять.
Ах, какие надежды были у людей из 80х на наши годы…

Ответить
Elon Musk

А что вы хотели при капитализме то. Вот при коммунизме ИИ отлично бы шил дела и работал бесплатно во благо номенклатуры. Так что может не все уж плохо так

Ответить