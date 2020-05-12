Новый сайт увеличит долю прямых продаж до 85%, рассчитывают в компании.

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Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») представил обновлённую версию своего сайта pobeda.aero. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Сайт работает быстрее, на нём могут одно временно находиться 160 тысяч человек — это в два раза больше, чем раньше, утверждают в «Победе»

Новый дизайн сайта

Процедура покупки билетов сокращена до четырёх шагов, изменена логика бронирования — сначала клиент выбирает услуги, а затем вводит свои данные, отметили в компании.

Старый дизайн сайта

«Мы уверены, что новый сайт поможет увеличить долю прямых продаж через pobeda.aero до 85%», — отметил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

Скоро на обновлённой платформе запущено новое мобильное приложение, полностью синхронизированное с сайтом, подчеркнули в «Победе». В «личном кабинете» пользователя будет сохраняться история бронирований. Разработку нового сайта и приложения авиакомпания профинансировала в 2019 году.