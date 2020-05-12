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Дизайн
Галина Мубаракшина
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«Победа» обновила сайт: упростила бронирование билетов и сделала его быстрее Материал редакции

Новый сайт увеличит долю прямых продаж до 85%, рассчитывают в компании.

9 комментариев
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Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») представил обновлённую версию своего сайта pobeda.aero. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Сайт работает быстрее, на нём могут одно временно находиться 160 тысяч человек — это в два раза больше, чем раньше, утверждают в «Победе»

Новый дизайн сайта

Процедура покупки билетов сокращена до четырёх шагов, изменена логика бронирования — сначала клиент выбирает услуги, а затем вводит свои данные, отметили в компании.

Старый дизайн сайта

«Мы уверены, что новый сайт поможет увеличить долю прямых продаж через pobeda.aero до 85%», — отметил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

Скоро на обновлённой платформе запущено новое мобильное приложение, полностью синхронизированное с сайтом, подчеркнули в «Победе». В «личном кабинете» пользователя будет сохраняться история бронирований. Разработку нового сайта и приложения авиакомпания профинансировала в 2019 году.

В апреле 2020 года «Аэрофлот» и «Победа» отказались от сотрудничества — перестали напрямую продавать билеты через Aviasales. В «Аэрофлоте» заявили, что планируют сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения.

#победа #авиакомпании

Галина Мубаракшина
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9 комментариев
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Κсения Μартынова

5

Лучше бы они деньги людям вернули за билеты...

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Anton Smets

4

А где же неоморфизм, конские тени, праллакс эффекты? Мне же в дрибле говорят, что это модно, и в трендах на 2020 год это значилось :)

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Ваня Богатырев

3

Победа: "Сайт работает быстрее"
Меню на сайте: "Оуоуо, не так быстро"

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Миша Магадан

1

Деньги за билеты верните.

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Anton Chigaev

1

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Anton Smets

0

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Anton Smets

Anton
2

Упс.

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Комментарий удален

Ivan Jahwood

0

xaxaxax 

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Николай Западный

0

Признавайтесь! Кто им рассказал про масштабируемость?

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