В поисках концепции мы решили использовать самую заметную черту старого логотипа — три буквы О подряд, которые превратились в три овала — развить ее и обогатить смыслом. Три скошенных точки говорят о скорости сервиса (они словно пытаются сорваться с места) и его эмпатичном отношении к клиенту (три точки — это многоточие, как символ набираемого сообщения в мессенджерах). Мы решили использовать более сложную нестандартную палитру, чтобы избежать растиражированных «эко» ярко-зеленых цветов.