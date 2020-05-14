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Компания запланировала расширить «философию бренда» на другие услуги по ведению домашних дел.
Сервис доставки продуктов iGooods провёл ребрендинг: обновил фирменные цвета и логотип. Об этом vc.ru рассказал представитель компании.
Светло-зеленый и малиновый цвета заменили на тёмно-зеленый или Leaf Green («Зеленый лист»), объясняют в компании.
Компания уже изменила дизайн сайта и планирует обновить приложение. Постепенно сервис заменит и форму курьеров, логотип на упаковочных материалах, дизайн шкафов и оборудования в гипермаркетах и оформление офиса.
Кроме того, сервис запланировал выйти за пределы рынка доставки продуктов и предложить пользователям и другие услуги по ведению домашних дел: планированию семейного бюджета, напоминаний о пополнении запасов и так далее. Детали и сроки запуска в компании пока не раскрывают.
Доставку день в день уже осилили или по прежнему ждать две недели?
Почти всегда на следующий день привозят, даже при текущих больших нагрузках.
igooogs день в день и доставляли, и сейчас также
Не совсем. Сначала день в день, потом через 4 дня, затем дней через 10, сейчас день в день или на следующий день.
Несколько раз заказывали через них, все несколько раз курьер опаздывал от часа до трех. Наверное потому что три ооо ещё не наклонили.
«Три скошенных точки говорят о скорости сервиса (они словно пытаются сорваться с места) и его эмпатичном отношении к клиенту (три точки — это многоточие, как символ набираемого сообщения в мессенджерах).»
Камон, давайте придумаем уже что-то более современное. Скосить буквы и типа стремительность и скорость, ну такооое себе решение, из 2000х. По мне так наличие такого количества кругов «о» это скорее наоборот к залипанию буквы на клаве и дОООлгой работе сервиса.
Диагональ как движение - это не из 2000х. Это очень известная тема ещё из композиции в классической живописи.
А про три ооо похоже. Мы доооставим, мы доооедем, несмотря ни на чтооо.
Яндекс лавка топ, привозят еду реально за 15 минут
Не знаю как сейчас , в период гречкобесия доставка была через 2 недели и через неделю узнал , что доставят половину продуктов. Такой себе агрегатор
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