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Дизайн
Лиана Липанова
1718

Сервис доставки продуктов iGooods провёл ребрендинг: изменил логотип и придумал персонажей для бренда Материал редакции

Компания запланировала расширить «философию бренда» на другие услуги по ведению домашних дел.

12 комментариев
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Сервис доставки продуктов iGooods провёл ребрендинг: обновил фирменные цвета и логотип. Об этом vc.ru рассказал представитель компании.

Светло-зеленый и малиновый цвета заменили на тёмно-зеленый или Leaf Green («Зеленый лист»), объясняют в компании.

iGooods

В поисках концепции мы решили использовать самую заметную черту старого логотипа — три буквы О подряд, которые превратились в три овала — развить ее и обогатить смыслом. Три скошенных точки говорят о скорости сервиса (они словно пытаются сорваться с места) и его эмпатичном отношении к клиенту (три точки — это многоточие, как символ набираемого сообщения в мессенджерах). Мы решили использовать более сложную нестандартную палитру, чтобы избежать растиражированных «эко» ярко-зеленых цветов.

Антон Петров

ведущий дизайнер проекта iGooods в ONY-agency

Компания уже изменила дизайн сайта и планирует обновить приложение. Постепенно сервис заменит и форму курьеров, логотип на упаковочных материалах, дизайн шкафов и оборудования в гипермаркетах и оформление офиса.

Наши ценности отражает новый дизайн, разработанный в сотрудничестве с агентством ONY. Оно зарекомендовало себя проектами для «Тинькофф», «Союзмультфильм», «Яндекс.Такси» и так далее. Мы также разработали специальных персонажей и стикеры, которые помогут выразить эмоции и донести информацию без лишнего формализма.

Григорий Кунис
управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods
iGooods

Кроме того, сервис запланировал выйти за пределы рынка доставки продуктов и предложить пользователям и другие услуги по ведению домашних дел: планированию семейного бюджета, напоминаний о пополнении запасов и так далее. Детали и сроки запуска в компании пока не раскрывают.

#новость #igooods #ребрендинг

Лиана Липанова
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12 комментариев
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Александр Александров

11

Был Карусель стал Перекрёсток

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Vitold Sedyshev

4

Доставку день в день уже осилили или по прежнему ждать две недели?

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Хороший Человек

Vitold
0

Почти всегда на следующий день привозят, даже при текущих больших нагрузках.

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Карина Спивакова

Vitold
0

igooogs день в день и доставляли, и сейчас также

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Ann Lukashenko

Карина
0

Не совсем. Сначала день в день, потом через 4 дня, затем дней через 10, сейчас день в день или на следующий день.
Несколько раз заказывали через них, все несколько раз курьер опаздывал от часа до трех. Наверное потому что три ооо ещё не наклонили.

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Булат Салаватов

1

«Три скошенных точки говорят о скорости сервиса (они словно пытаются сорваться с места) и его эмпатичном отношении к клиенту (три точки — это многоточие, как символ набираемого сообщения в мессенджерах).»
Камон, давайте придумаем уже что-то более современное. Скосить буквы и типа стремительность и скорость, ну такооое себе решение, из 2000х. По мне так наличие такого количества кругов «о» это скорее наоборот к залипанию буквы на клаве и дОООлгой работе сервиса.

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Ann Lukashenko

Булат
1

Диагональ как движение - это не из 2000х. Это очень известная тема ещё из композиции в классической живописи. 
А про три ооо похоже. Мы доооставим, мы доооедем, несмотря ни на чтооо.

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Игорь Самсонов

0

Яндекс лавка топ, привозят еду реально за 15 минут

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Хороший Человек

Игорь
0

Но не везде к сожалению...

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Ilya Lynn

Игорь
0

в мытищах самокат за 12 справляется 🛴

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Ездок На Бочках

0

Не знаю как сейчас , в период гречкобесия доставка была через 2 недели и через неделю узнал , что доставят половину продуктов. Такой себе агрегатор 

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Нелли

0

Персонажы милые и прикольные, а вот логотип и цвет не очень, прям привет нулевые

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