20 ссылок про UX: собрал свежие инструменты и главные статьи о дизайн-системах и управлении командой за апрель

Материалы от менеджеров «Яндекса», Lyft, Shopify и других компаний.

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Мощный набор практических советов по перестройке процесса UX-исследований в эпоху карантина от экспертов из Salesforce, Monzo Bank, Workday, Atlassian, Springer Nature, Booking.com, Kabbage, Dropbox, Mailсhimp и LinkedIn. По делу и конкретным вопросам и этапам, а не просто рефлексия на тему.

Каталог паттернов игровых интерфейсов. Много видео и скриншотов с хорошей категоризацией.

В прошлом году рассказывал об архитектуре токенов в дизайн-системе Mail.ru Paradigm, но только сейчас опубликовал презентацию. Это один из самых простых способов реализации дизайн-системы в коде.

Набор базовых переменных визуального языка (цвета, шрифты, отступы), который передаётся в любой компонентный фреймворк. Это позволяет проще управлять визуальным стилем продуктов и дешевле внедрять его на практике.

Шикарная памятка по проведению сессий дизайн-критики в распределённой команде от Иваны Макконнел из HashiCorp. Она показывает шаблон в Whimsical, который позволяет структурировать обсуждение.

Шаблон Иваны в Whimsical — в каждом столбике свои материалы для презентации

Крутой подход к системному написанию сообщений об ошибках в интерфейсах Shopify от Челси Сингер. Грамотная категоризация, подход к аудиту, выбор правильной тональности — всё по полочкам.

Кейт Моран из Nielsen Norman Group рассказывает о свежем обновлении исследования о чтении пользователями информации на сайтах. Nielsen Norman Group проводит его с 2006 года и каждый раз добавляет новые модели проведения (сейчас, например, появилась «газонокосилка»).

Baymard Institute актуализировал своё исследование интернет-магазинов. Эдвард Скотт приводит выдержки из него по ключевым функциям.

Microsoft не говорит, в какой день доставят товар, — это недочёт UX-дизайна

Новые инструменты дизайна

Sketch 65: Улучшение прототипирования и общий тюнинг.

Figma получила $50 млн инвестиций. Теперь прорыв будет вообще не остановить: планирует покупки других инструментов и команд.



Adobe XD, мартовское обновление: звук в прототипах и ссылки внутри экранов.



Как сделать ссылки внутри экранов в прототипе в Adobe XD

Pose: Инструмент помогает выбрать позу персонажа для иллюстрации. После этого можно накладывать на неё любой стиль.

Haiku, вышла версия для Windows.



SVG Artista — простой сервис для анимации SVG в браузере.

Vectornator: Вышла версия X3 с обновлённым интерфейсом и другими улучшениями. Помимо прочего, появилась встроенная изометрическая сетка.

Webflow: Кайлер Филлипс рассказывает, как собрал сайт-коллекцию на Webflow, и даёт шаблон для быстрого старта. Я недавно раскопал эту возможность инструмента и перевёл на него один из личных сайтов — очень крутая экономия времени.

Престон Со описывает методы юзабилити-тестирования голосовых интерфейсов. Она проводила их для государственных сервисов американского штата Джорджия, и качество пользовательского взаимодействия улучшилось.

Бесплатная книга Вал Хед об анимации в дизайн-системах для Adobe XD. Многое было в её статьях, но теперь собрано вместе.

Толковая сессия вопросов и ответов с Дженни Арден, дизайн-директором Lyft. Структура дизайн-команд, её роль и зона ответственности и другие детали.

Сергей Кондауров, «500 встреч с дизайнерами один на один в год»

Сергей Кондауров из «Яндекса» рассказывает о своём подходе к проведению встреч один на один с дизайнерами. Очень подробный и дотошный обзор подходов и практик, особенностей и подводных камней формата регулярных встреч дизайн-менеджера с дизайнерами (хотя часть из них другие авторы не считают частью метода один на один).

Свежее интервью со Стивом Кругом, автором легендарной книги «Не заставляйте меня думать».

Карта компетенций UX-исследователя от сообщества ResearchOps. Очень крутой и детализированный подход, который интересно раскладывается на уровни влияния в компании. Один из лучших подходов к карте навыков вообще.

Дженнифер Сукис из IBM описывает свой подход к планированию работы дизайн-менеджера через OKR и прозрачную отчётность для своего руководителя. Отличный пошаговый разбор подхода, который легко использовать для себя.

Анна Кейли из Nielsen Norman Group описывает разницу между выпадающим и обычным списком вариантов в формах и фильтрах. В конце — наглядная памятка по выбору под конкретную ситуацию.

Дизайнеры публикуют фото своих домашних рабочих мест.

Линдси Бойлен из Mariana Tek рассказывает о своём опыте построения базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований. Она начала делать её в Airtable, но потом переехала в EnjoyHQ (бывший NomNom). Получилась толковая инструкция по созданию такой базы. Пример базы знаний от Zapier.

Памятка по фасилитации рабочих сессий от Сары Гиббонс из Nielsen Norman Group. Она описывает принципы, цели и инструментарий. По многим из них компания уже публиковала отдельные статьи.

Аарон Шики рассказывает о создании тёмной темы оформления в Stack Overflow. Много о манипуляциях с цветом, чтобы добиться гармоничной палитры.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. В нём, как обычно, много новых материалов по дизайн-системам, инструментам дизайна, трендам, пользовательским исследованиям.

За свежими ссылками также можно следить: