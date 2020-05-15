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Дизайн
Yury Vetrov
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20 ссылок про UX: собрал свежие инструменты и главные статьи о дизайн-системах и управлении командой за апрель

Материалы от менеджеров «Яндекса», Lyft, Shopify и других компаний.

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What Research Ops Professionals Are Doing in Response to Covid-19

Мощный набор практических советов по перестройке процесса UX-исследований в эпоху карантина от экспертов из Salesforce, Monzo Bank, Workday, Atlassian, Springer Nature, Booking.com, Kabbage, Dropbox, Mailсhimp и LinkedIn. По делу и конкретным вопросам и этапам, а не просто рефлексия на тему.

Interface In Game — Creative tool for video games lovers and game designers

Каталог паттернов игровых интерфейсов. Много видео и скриншотов с хорошей категоризацией.

Токены в дизайн-системах

В прошлом году рассказывал об архитектуре токенов в дизайн-системе Mail.ru Paradigm, но только сейчас опубликовал презентацию. Это один из самых простых способов реализации дизайн-системы в коде.

Набор базовых переменных визуального языка (цвета, шрифты, отступы), который передаётся в любой компонентный фреймворк. Это позволяет проще управлять визуальным стилем продуктов и дешевле внедрять его на практике.

Design Critique on a Remote Team

Шикарная памятка по проведению сессий дизайн-критики в распределённой команде от Иваны Макконнел из HashiCorp. Она показывает шаблон в Whimsical, который позволяет структурировать обсуждение.

Шаблон Иваны в Whimsical — в каждом столбике свои материалы для презентации

Fixing what’s broken: How to improve your in-product error messages

Крутой подход к системному написанию сообщений об ошибках в интерфейсах Shopify от Челси Сингер. Грамотная категоризация, подход к аудиту, выбор правильной тональности — всё по полочкам.

How People Read Online — New and Old Findings

Кейт Моран из Nielsen Norman Group рассказывает о свежем обновлении исследования о чтении пользователями информации на сайтах. Nielsen Norman Group проводит его с 2006 года и каждый раз добавляет новые модели проведения (сейчас, например, появилась «газонокосилка»).

The Current State of Checkout UX (18 Common Pitfalls)

Baymard Institute актуализировал своё исследование интернет-магазинов. Эдвард Скотт приводит выдержки из него по ключевым функциям.

Microsoft не говорит, в какой день доставят товар, — это недочёт UX-дизайна

Новые инструменты дизайна

  • Sketch 65: Улучшение прототипирования и общий тюнинг.
  • Figma получила $50 млн инвестиций. Теперь прорыв будет вообще не остановить: планирует покупки других инструментов и команд.
  • Adobe XD, мартовское обновление: звук в прототипах и ссылки внутри экранов.
Как сделать ссылки внутри экранов в прототипе в Adobe XD
  • Pose: Инструмент помогает выбрать позу персонажа для иллюстрации. После этого можно накладывать на неё любой стиль.
  • Haiku, вышла версия для Windows.
  • SVG Artista — простой сервис для анимации SVG в браузере.
  • Vectornator: Вышла версия X3 с обновлённым интерфейсом и другими улучшениями. Помимо прочего, появилась встроенная изометрическая сетка.
  • Webflow: Кайлер Филлипс рассказывает, как собрал сайт-коллекцию на Webflow, и даёт шаблон для быстрого старта. Я недавно раскопал эту возможность инструмента и перевёл на него один из личных сайтов — очень крутая экономия времени.

Usability Testing for Voice Content

Престон Со описывает методы юзабилити-тестирования голосовых интерфейсов. Она проводила их для государственных сервисов американского штата Джорджия, и качество пользовательского взаимодействия улучшилось.

Val Head — Animation in Design System E-Book

Бесплатная книга Вал Хед об анимации в дизайн-системах для Adobe XD. Многое было в её статьях, но теперь собрано вместе.

AMA with Jenny Arden, Lyft

Толковая сессия вопросов и ответов с Дженни Арден, дизайн-директором Lyft. Структура дизайн-команд, её роль и зона ответственности и другие детали.

Сергей Кондауров, «500 встреч с дизайнерами один на один в год»

Сергей Кондауров из «Яндекса» рассказывает о своём подходе к проведению встреч один на один с дизайнерами. Очень подробный и дотошный обзор подходов и практик, особенностей и подводных камней формата регулярных встреч дизайн-менеджера с дизайнерами (хотя часть из них другие авторы не считают частью метода один на один).

The Author of ‘Don’t Make Me Think’ Discusses UX Design’s 20-Year Evolution

Свежее интервью со Стивом Кругом, автором легендарной книги «Не заставляйте меня думать».

Research Skills Framework

Карта компетенций UX-исследователя от сообщества ResearchOps. Очень крутой и детализированный подход, который интересно раскладывается на уровни влияния в компании. Один из лучших подходов к карте навыков вообще.

Putting a dollar $ign on your impact

Дженнифер Сукис из IBM описывает свой подход к планированию работы дизайн-менеджера через OKR и прозрачную отчётность для своего руководителя. Отличный пошаговый разбор подхода, который легко использовать для себя.

Listboxes vs. Dropdown Lists

Анна Кейли из Nielsen Norman Group описывает разницу между выпадающим и обычным списком вариантов в формах и фильтрах. В конце — наглядная памятка по выбору под конкретную ситуацию.

Stay Home

Дизайнеры публикуют фото своих домашних рабочих мест.

Closing the feedback loop

Линдси Бойлен из Mariana Tek рассказывает о своём опыте построения базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований. Она начала делать её в Airtable, но потом переехала в EnjoyHQ (бывший NomNom). Получилась толковая инструкция по созданию такой базы. Пример базы знаний от Zapier.

Workshop Facilitation 101

Памятка по фасилитации рабочих сессий от Сары Гиббонс из Nielsen Norman Group. Она описывает принципы, цели и инструментарий. По многим из них компания уже публиковала отдельные статьи.

Building dark mode on Stack Overflow

Аарон Шики рассказывает о создании тёмной темы оформления в Stack Overflow. Много о манипуляциях с цветом, чтобы добиться гармоничной палитры.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. В нём, как обычно, много новых материалов по дизайн-системам, инструментам дизайна, трендам, пользовательским исследованиям.

За свежими ссылками также можно следить:

#инструменты #ux

Yury Vetrov
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