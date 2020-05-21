Разработкой занималась дизайн-лаборатория интерфейсов Pinkman совместно с их брендинговым агентством SenseSay.

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«Нетология» провела ребрендинг, рассказали vc.ru в компании. Компания изменила фирменный стиль и логотип — это разработка дизайн-лаборатории интерфейсов Pinkman совместно с их брендинговым агентством SenseSay.

«Нетология»

«Нетология»

Кроме того, образовательная платформа разделила направления на четыре уровня обучения:

«Нео» — для начинающих специалистов.

«Про» — для специалистов с опытом.



«Топ» — для руководителей и собственников бизнеса.



«Биз» — корпоративное обучение для компаний.



«Нетология» упростила логотип — новый состоит из четырех лепестков, отражающих четыре уровня обучения, объяснили в компании.

«Нетология»

Для каждого направления компания разработала отдельные логотипы.