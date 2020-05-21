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Дизайн
Лиана Липанова
1228

«Нетология» провела ребрендинг: сменила логотип и разделила обучение на четыре уровня Материал редакции

Разработкой занималась дизайн-лаборатория интерфейсов Pinkman совместно с их брендинговым агентством SenseSay.

9 комментариев
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«Нетология» провела ребрендинг, рассказали vc.ru в компании. Компания изменила фирменный стиль и логотип — это разработка дизайн-лаборатории интерфейсов Pinkman совместно с их брендинговым агентством SenseSay.

«Нетология»
«Нетология»

Кроме того, образовательная платформа разделила направления на четыре уровня обучения:

  • «Нео» — для начинающих специалистов.
  • «Про» — для специалистов с опытом.
  • «Топ» — для руководителей и собственников бизнеса.
  • «Биз» — корпоративное обучение для компаний.

«Нетология» упростила логотип — новый состоит из четырех лепестков, отражающих четыре уровня обучения, объяснили в компании.

«Нетология»

Для каждого направления компания разработала отдельные логотипы.

«Нетология»

#новость #ребрендинг #нетология

Лиана Липанова
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9
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9 комментариев
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Константин Вахранёв

10

Про и биз просто супер разные контрастные цвета, я, как дальтоник, одобряю 👍

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Божена Безъязычная

4

Визуально выглядит приятнее и серьёзнее.

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Дмитрий Лукиенко

2

Ещё немного и будет Перекрёсток! Я в вас верю)

Ответить

Александр Утемов

2

Ну провела ребрендинг и провела

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Алексей Трухин

1

Намудрили с Про и Биз. Есть же бессмертная классика: огонь, вода, воздух, земля; лето, осень, зима, весна; желтый, зелёный, красный, синий.

Ответить

Илья Бузункин

1

Авито напомнило

Ответить

Rustam Absalyamov

0

Одобряем

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zhan abdullin

0

давно пора

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Natalia Efremova

0

Здорово👍🏼

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