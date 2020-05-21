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Разработкой занималась дизайн-лаборатория интерфейсов Pinkman совместно с их брендинговым агентством SenseSay.
«Нетология» провела ребрендинг, рассказали vc.ru в компании. Компания изменила фирменный стиль и логотип — это разработка дизайн-лаборатории интерфейсов Pinkman совместно с их брендинговым агентством SenseSay.
Кроме того, образовательная платформа разделила направления на четыре уровня обучения:
«Нетология» упростила логотип — новый состоит из четырех лепестков, отражающих четыре уровня обучения, объяснили в компании.
Для каждого направления компания разработала отдельные логотипы.
Про и биз просто супер разные контрастные цвета, я, как дальтоник, одобряю 👍
Намудрили с Про и Биз. Есть же бессмертная классика: огонь, вода, воздух, земля; лето, осень, зима, весна; желтый, зелёный, красный, синий.
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