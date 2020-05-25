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Дизайн
Лиана Липанова
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Исследователи из Nielsen рассказали, как люди читают текст в интернете и что изменилось за последние 15 лет Материал редакции

Исследование поможет в оценке визуального дизайна и в изучении поведения пользователей в интернете, рассчитывают в компании.

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Американская Nielsen Norman Group, специализирующаяся на анализе пользовательских интерфейсов, опубликовала второе издание исследования «Как люди читают в интернете» почти через 15 лет после выхода первого. Оно поможет в оценке визуального дизайна и в изучении поведения пользователей в интернете, рассчитывают в компании.

Мы говорим об этом с 1997 года: люди редко читают в интернете — они гораздо чаще сканируют, чем читают слово в слово. Это одна из фундаментальных истин в отношении поиска информации в сети, которая не менялось в течение 23 лет и которая существенно влияет на то, как мы создаем цифровой контент.

Nielsen Norman Group

Компания проводила исследование с помощью технологии Eyetracking (отслеживание глаз). Nielsen Norman Group выяснила:

  • Рост популярности сравнительных таблиц и зигзагообразных макетов (где текст и изображения чередуются в каждой строке страницы) совпал с развитием нового подхода к просмотру.

  • На страницах с различными ячейками содержимого люди часто обрабатывают эти ячейки по принципу «газонокосилки»: начинают с верхней левой ячейки, двигаются вправо до конца ряда, затем опускаются до следующего ряда и перемещаются влево до конца строки.


Схема «газонокосилки»: стрелки показывают, как перемещается взгляд Nielsen Norman Group
Пример «Газонокосилки» Nielsen Norman Group

Кроме того, эксперты обнаружили, что пользователи стали просматривать поисковую выдачу гораздо менее линейно, чем при прошлом исследовании в 2006 году. Nielsen Norman Group связывает это с новым дизайном и большим количеством функций в поисковиках. Такой паттерн компания назвала «Пинбол».

Схема «Пинбола»: взгляд «скачет» между правой боковой панелью и центральным списком результатов Nielsen Norman Group
Пример «Пинбола» Nielsen Norman Group

При подготовке первого издания исследования Nielsen Norman Group изучала только англоязычные сайты и пользователей. В этот раз компания привлекла к исследованию и пользователей в Пекине. Эксперты обнаружили, что почти все паттерны при проведении исследования во многом сходились. Например, повторился классический F-паттерн.

Пример F-паттерна

Исключением стал лишь паттерн Pinball в поисковой выдаче, говорят исследователи. Они связывают это с особенностями дизайна китайских сайтов, в частности, поисковика Baidu, различиями в культуре и наличием иероглифов.

С 2006 года популярность приобрели три вида контента, выяснили исследователи:

  • Таблицы.
  • Встроенные элементы, в том числе цитаты и реклама.
  • Материалы, создаваемые самими пользователями.

Несмотря на то что выделенные цитаты и рекламные блоки могут зацепить пользователя, одновременно они способствуют нарушению чтения, говорят аналитики. Несколько участников исследования начинали читать текст линейно и полностью, но после спотыкались о цитату и отказывались от чтения в пользу сканирования.

Nielsen Norman Group

Исследователи выявили четыре фактора, от которых зависит время, которое пользователь готов потратить на чтение:

  • Уровень мотивации: насколько важна эта информация для пользователя?
  • Задача: ищет ли пользователь конкретный факт, просматривает новую или интересную информацию или исследует тему?
  • Уровень фокусировки: насколько сфокусирован (или не сфокусирован) пользователь на рассматриваемой задаче?
  • Личные характеристики: проявляет ли пользователь склонность к чтению или сканированию?

Как и в 2006 году, авторы материалов должны принять как факт: пользователи вряд ли прочитают текст полностью или линейно. Они просто ищут информацию, которая необходима им в данный момент.

Однако исследователи выделили несколько рекомендаций, которые помогут удержать внимание аудитории: использовать четкие и заметные заголовки, разбивать текст на разделы с помощью подзаголовков, использовать маркированные списки и выделение текста, а также использовать простой язык, чтобы содержание было кратким и ясным.

#новость #исследование

Лиана Липанова
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