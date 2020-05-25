Прямой эфир
компанию-создателя
Исследование поможет в оценке визуального дизайна и в изучении поведения пользователей в интернете, рассчитывают в компании.
Американская Nielsen Norman Group, специализирующаяся на анализе пользовательских интерфейсов, опубликовала второе издание исследования «Как люди читают в интернете» почти через 15 лет после выхода первого. Оно поможет в оценке визуального дизайна и в изучении поведения пользователей в интернете, рассчитывают в компании.
Компания проводила исследование с помощью технологии Eyetracking (отслеживание глаз). Nielsen Norman Group выяснила:
На страницах с различными ячейками содержимого люди часто обрабатывают эти ячейки по принципу «газонокосилки»: начинают с верхней левой ячейки, двигаются вправо до конца ряда, затем опускаются до следующего ряда и перемещаются влево до конца строки.
Кроме того, эксперты обнаружили, что пользователи стали просматривать поисковую выдачу гораздо менее линейно, чем при прошлом исследовании в 2006 году. Nielsen Norman Group связывает это с новым дизайном и большим количеством функций в поисковиках. Такой паттерн компания назвала «Пинбол».
При подготовке первого издания исследования Nielsen Norman Group изучала только англоязычные сайты и пользователей. В этот раз компания привлекла к исследованию и пользователей в Пекине. Эксперты обнаружили, что почти все паттерны при проведении исследования во многом сходились. Например, повторился классический F-паттерн.
Исключением стал лишь паттерн Pinball в поисковой выдаче, говорят исследователи. Они связывают это с особенностями дизайна китайских сайтов, в частности, поисковика Baidu, различиями в культуре и наличием иероглифов.
С 2006 года популярность приобрели три вида контента, выяснили исследователи:
Несмотря на то что выделенные цитаты и рекламные блоки могут зацепить пользователя, одновременно они способствуют нарушению чтения, говорят аналитики. Несколько участников исследования начинали читать текст линейно и полностью, но после спотыкались о цитату и отказывались от чтения в пользу сканирования.
Исследователи выявили четыре фактора, от которых зависит время, которое пользователь готов потратить на чтение:
Как и в 2006 году, авторы материалов должны принять как факт: пользователи вряд ли прочитают текст полностью или линейно. Они просто ищут информацию, которая необходима им в данный момент.
Однако исследователи выделили несколько рекомендаций, которые помогут удержать внимание аудитории: использовать четкие и заметные заголовки, разбивать текст на разделы с помощью подзаголовков, использовать маркированные списки и выделение текста, а также использовать простой язык, чтобы содержание было кратким и ясным.
Блоги компаний
Показать еще