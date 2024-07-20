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Yury Vetrov
Дизайн

Большой редизайн Figma, iOS 18, генерация макетов в ChatGPT-4o и памятка по созданию осмысленных дизайн-концептов: главное в дизайне за июнь

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

iOS 18 для дизайнеров

Ежегодная конференция Apple WWDC 2024 прошла 10–14 июня — это выставка их новых операционок. Интерфейсных обновлений особо нет, в основном развитие самой оболочки и ключевых приложений. Собрал самое ценное для дизайнеров интерфейсов.

Большой редизайн Figma, iOS 18, генерация макетов в ChatGPT-4o и памятка по созданию осмысленных дизайн-концептов: главное в дизайне за июнь

Using AI to generate web forms from PDFs

Глава дизайна Gov.uk Tim Paul показал, как можно превращать обычную бумажную форму в веб-версию. Он использовал дизайн-систему Gov.uk и автоматически разбивал её на шаги. Демка работает даже на основе бумажного скетча. Исходный код и более ранний эксперимент его коллеги Kuba Bartwicki.

Menu-Design Checklist — 17 UX Guidelines

Отличная памятка по дизайну интерфейса меню в вебе от Page Laubheimer из Nielsen/Norman Group. Простой и наглядный чеклист, который начинается с одной из главных проблем — люди читают Рамса и Нормана, а потом прячут навигацию на больших мониторах под иконку.

Growth Designer vs. Core Product Designer — A cheat sheet

Siva Sabaretnam описывает разницу между дизайнером роста (growth) и основного продукта в Atlassian. Нюансы могут отличаться от компании к компании, но в целом это отличная и достаточно универсальная модель.

Большой редизайн Figma, iOS 18, генерация макетов в ChatGPT-4o и памятка по созданию осмысленных дизайн-концептов: главное в дизайне за июнь

Designed for delight, built for performance

Atlassian смогли стандартизировать интерфейс drag&drop и его реализацию в своих продуктах. Это позволило здорово поднять производительность и упростить его использование. Alex Reardon, Lewis Healey, Melissa Jaén и Maria Christley описывают процесс работы и детали паттерна, а также делятся кодом.

Figma: Большой редизайн самого инструмента под их новую дизайн-систему UI3

  • Спрятали часть функций (что уже вызвало негатив), сильно обновили внешний вид, дали возможность менять размеры панелей. Новое представление со статусом макетов в DevMode. В FigJam появились страницы.
  • Добавили целую линейку инструментов алгоритмического дизайна в основной сценарий работы. Можно сгенерировать дизайн по текстовому запросу (правда, временно отключили после пары публичных конфузов), превратить скриншот в макет по слоям (если он собран на ваших компонентах и стилях), автоматически связывать экраны в интерактивный прототип, генерировать тексты и изображения, убирать фон, переименовывать слои, искать макет или слой по текстовому описанию. В следующей версии планируют генерировать макеты на основе компонентов вашей дизайн-системы. Это тот самый момент, когда вчерашняя магия превращается в обычный повседневный инструмент — он может занять и 5-10 лет, но результат стоит ожидания.
  • Переработали черновики (теперь они должны быть внутри пространства команды, хотя и и останутся приватными), упрощают тарифы и добавляют логику работы с фрилансерами/агентствами, можно менять базовые текстовые стили вроде курсива без открепления.
  • Figma Slides: Запустили отдельный инструмент для презентаций. Многие дизайнеры и так делали их в инструменте, так что теперь это отдельная продуманная ветка развития. Есть шаблоны, таблицы, подсказки ИИ по тексту и стилю, можно использовать интерактивные прототипы и в целом коллаборацию со слушателями при показе в духе FigJam, а так же интерактивные опросы. Ну и, самое главное — комфортный совместный рассказ презентации без дурацкого «следующий слайд».

Новости инструментов дизайна:

  • Canva: Johannes Ippen считает, что Canva имеет шансы выйти за рамки восприятия чипового инструмента для нубов. Во-первых, за счёт охвата широкого рабочего процесса от идеи до воплощения самых разных форматов. Во-вторых, за счёт недавней покупки Affinity.
  • ChatGPT-4o может генерировать макеты в Figma на основе спецификации.
  • Luma Dream Machine: Генератор видео по текстовому запросу. Может в том числе анимировать обычную картинку (поток оживших мемов в первые дни зашкаливал).
  • ToonCrafter: Генератор анимационных роликов на основе их первого и последнего кадра.

Fockups — F*cked up mockups

Стёб над макетами подачи дизайна — максимальная бытовая кринжуха из реального мира.

Josh Clark & Veronika Kindred — Sentient Design

Media готовит к выходу книгу Josh Clark и Veronika Kindred «Sentient Design» об алгоритмическом дизайне. Они запустили этот термин вместе с флагманским выступлением и обзорной статьёй, плюс продают услуги типа Sentient Design Sprint.

Checkboxes — Design Guidelines.

Памятка по использованию чекбоксов в интерфейсах от Maddie Brown из Nielsen/Norman Group. Одиночные, списки, вложенные и их нюансы.

Большой редизайн Figma, iOS 18, генерация макетов в ChatGPT-4o и памятка по созданию осмысленных дизайн-концептов: главное в дизайне за июнь

How To Run A Games User Research Playtest

Steve Bromley собрал обзорную статью-навигатор по процессу тестирования игр. Она описывает типичный проект на разных этапах.

Synthetic Users — If, When, and How to Use AI-Generated “Research”

«Синтетические пользователи» — мусорная концепция, которая обещает заменить общение с пользователями генерацией от ИИ. Maria Rosala и Kate Moran пытаются разобраться, есть ли какая-то польза от них (спойлёр: почти нет).

How To Improve Your Microcopy — UX Writing Tips For Non-UX Writers

Хорошая памятка по написанию интерфейсных текстов от Ирины Сильяновой. Здорово, что они находятся на стыке дизайна (как использовать текст в контексте экрана) и редактуры (как правильно писать).

Product and UX: Study Guide

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о связке между дизайнером интерфейсов и менеджером продуктов.

Concept

Хорошая памятка по созданию осмысленных дизайн-концептов от журнала DOC. Они должны быть про основную концептуальную модель взаимодействия, а не просто пыль в глаза.

Influencing product strategy as a UX researcher — A 3-step guide

Jack Holmes предлагает заполнять модель Kano в 3 этапа. Сначала экспертная версия (единая картина мира у команды), потом опрос пользователей (то, что они ожидают), а в конце — пользовательское исследование, чтобы понять причины разницы во мнениях.

Turning the Tables on AI

Команда iA предлагает по-другому посмотреть на ChatGPT и похожие сервисы. Если не ждать от них готовый результат, а использовать как собеседника и корректора — результат становится намного качественнее.

Большой редизайн Figma, iOS 18, генерация макетов в ChatGPT-4o и памятка по созданию осмысленных дизайн-концептов: главное в дизайне за июнь

Behavioral audits for better outcomes

Christelle Ngnoumen описывает модель COM-B (Capability, Opportunity, Motivation, Behavior), которую она использует в Voya Financial. Она помогает анализировать поведение пользователей и помогает скорректировать его.

Cara — Artist Social & Portfolio Platform

Новое сообщество дизайнеров и иллюстраторов, которое решило противопоставиться алгоритмическому дизайну. Они не дают ИИ-продуктам обучаться на основе своих материалов, ну и запрещает публикацию таких работ у себя. Cara запустилась несколько месяцев назад, но недавно резко выросла до 300 000 пользователей.

The vibrant evolution — Microsoft’s colorful transformation

Microsoft обновили подход к цветам в своей дизайн-системе Fluent — ушли от утилитарных к более ярким и насыщенным.

Interactive story generation. Make your first story in seconds

В Storybook 8.1 можно создавать компоненты визуально из самого живого гайдлайна, не заходя в редактор. Конечно, это работает только для простого описания состояний, а не сложной логики, но уже упрощает работу.

Большой редизайн Figma, iOS 18, генерация макетов в ChatGPT-4o и памятка по созданию осмысленных дизайн-концептов: главное в дизайне за июнь

Charmaine Lee’s 10 Rules for Building Developer Tools

Charmaine Lee рассказывает, как работает команда инструмента для разработчиков фильтров Snapchat. Отказ от назойливого onboarding, кросс-командное взаимодействие и другие бодрые штуки.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в Telegram-канале или в группе во «ВКонтакте». Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#интерфейсы #ux #ui

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