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Дизайн
Yury Vetrov
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Главное о дизайне продуктов за май — в 20 ссылках: исследования о UX, новые инструменты и шаблоны

Собрал традиционный дайджест по бренду и дизайну.

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Фреймворк «Паттерны дизайн-менеджмента»

Моя презентация о фреймворке «Паттерны дизайн-менеджмента», на базе которого построена будущая книга и курс на Bang Bang Education. Это системный подход к улучшению дизайна в компании, а также обновлению самой организации для этого рывка.

Он помогает проанализировать ситуацию в компании и определить точки фокуса, а после этого предложить стратегию и команду, которая сможет запустить пилот и масштабировать его. Всё это базируется на наборе повторяемых методов и практик дизайн-менеджмента, обёрнутых в формат паттернов.

User-Centered Design and Design Thinking — Different Origins, Similar Practices

Наконец-то появилась простая диаграмма, показывающая, что между классическим процессом проектирования интерфейсов и дизайн-мышлением мало разницы. Jim Lewis и Jeff Sauro сопоставили основные этапы между собой и подсветили минимальные отличия.

Online Shopping for Food and Groceries During Covid-19

Raluca Budiu из Nielsen Norman Group разбирает проблемы интернет-магазинов с доставкой продуктов, которые вскрылись во время карантина и нереального спроса. Как учитывать такие пограничные ситуации.

Ещё одна статья от них же про представление информации в интранетах компаний.

Business Software UX & NPS Benchmarks (2020)

Jim Lewis и Jeff Sauro провели свежее сравнительное исследование корпоративного ПО. Они сравнили их по метрикам SUS и NPS. Вдогонку: зачем, когда и какие сравнительные метрики использовать.

Inside Figma: The product design team’s process

Noah Levin описывает все способы синхронизации дизайн-команды Figma. Регулярные встречи, сессии дизайн-критики, совместные выезды, обучение и другие форматы.

UX Design Methods In A Mind Map

Карта методов дизайна интерфейсов и UX-исследований от Mei Zhang. Всё сразу в Miro.

Новые инструменты дизайна

  • Sketch 66: совсем мелкий тюнинг.
  • Figma: Figurative — сторонний клиент Figma для iPad. Дизайн-команда «ВКонтакте» опубликовала шаблоны своих интерфейсов.
  • Origami 3: вышла бета-версия. Новый интерфейс, адаптивность, интеграция со Sketch и Figma.
  • Quarkly: новый браузерный инструмент для создания сайтов. Достаточно мощный на вид: код на React с возможностью делать простые компоненты, библиотека готовых шаблонов и многие другие обязательные пункты.
  • Adobe XD: майское обновление. Офлайновая совместная работа и улучшение прототипов. Также появилась возможность экспортировать дизайн в код для фреймворка Google Flutter.
  • Framer: версия для браузера вышла из беты. Как её создавали.
  • Artify: простой графический редактор в браузере с большой библиотекой шаблонов, пиктограмм и других ресурсов.
  • Easings: простой генератор CSS-кода кривых безье для анимации.
  • Zeplin: интеграция с Visual Studio Code — быстрый доступ к макетам и связанным задачам в Jira.
  • AR Copy & Paste: прототип приложения, которое позволяет сфотографировать реальный объект и вставить его в любой документ на компьютере.
  • Miro: запустили каталог шаблонов от проф. сообщества Miroverse. Каждый может добавить свой и там уже приличная коллекция по проектированию и совместной работе.
  • Hero Generator: генератор наложения на главное изображение страницы, чтобы на ней хорошо читался текст.

A case study of complex table design

Годный кейс о редизайне сложной таблицы с интересным взаимодействием.

Paul Boag — Click! Encourage Clicks Without Shady Tricks

Smashing Magazine выпустили книгу Paul Boag «Click!» о лучших паттернах и практиках для повышения конверсии и других бизнес-метрик. Выдержка из главы о тёмных паттернах.

Useful Sections for a Design System Reference Site

Команда SuperFriendly перечисляет возможные разделы живого гайдлайна дизайн-системы. Исчерпывающий список, хотя заполнять вообще все его пункты необязательно.

IBM Equal Access Toolkit

Набор инструментов, шаблонов и полезных материалов по поддержке пользователей с ограниченными возможностями от IBM. С чего начать, как реализовать на уровне дизайна и разработки, а после этого — протестировать.

Different Information-Seeking Tasks — Behavior Patterns and User Expectations

Feifei Liu из Nielsen Norman Group описывает три вида поведения пользователей при поиске информации: получить, сравнить или выбрать, понять.

Untools — Tools for better thinking

Коллекция методов системного мышления и анализа проблем при концептуальном проектировании интерфейсов (и не только).

Biggest Wins and Fails in 25 Years of UX Columns

Jakob Nielsen вернулся к своим прогнозам 1995–2001 годов и посмотрел, какие из них сработали, а какие были ложными.

Designer Slack Communities

Каталог дизайнерских сообществ в Slack.

Form design — Multiple inputs versus one input

Adam Silver размышляет на тему использования единого поля ввода для сложных числовых данных или разделения на несколько. В большинстве случаев лучше работает общее.

How we created a dark UI for GitLab’s Web IDE

Marcel van Remmerden и Jeremy Elder из GitLab рассказывают о создании тёмной темы оформления. Для редакторов кода это стандарт, но сам веб-интерфейс нужно было проработать.

How to Find Device Metrics for Any Screen

Liam Spradlin из Google рассказывает, как рассчитать размер экрана для любого устройства на Android, при том что их многообразие бесконечно.

Journey Mapping for Remote Teams — A Digital Template

Sarah Gibbons из Nielsen Norman Group опубликовала шаблон CJM, который адаптирован для заполнения распределённой командой.

What the challenger banks did differently — Opening an account

Peter Ramsey разбирает интерфейсы британских банковских приложений. В первой части он смотрит на сложность открытия счёта, во второй — первый платёж, в третьей — приостановка счёта.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. В нём, как обычно, много новых материалов по дизайн-системам, инструментам дизайна, трендам, пользовательским исследованиям.

За свежими ссылками также можно следить:

#дайджест #инструментыдизайна

Yury Vetrov
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