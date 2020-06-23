iOS 14 для дизайнеров: скевоморфизм, виджеты, App Сlips и обновлённый поиск

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Вчера Apple показала iOS 14 на WWDC 2020, которая, как и всё остальное в этом году, прошла в онлайне. Традиционно подсветил обновления, которые касаются дизайнеров интерфейсов.
Виджеты на главном экране. Теперь, как и на Android, его легко замусорить. Давний закон гласит: 95% пользователей не настраивают интерфейс (и редко меняют предустановленные производителями устройств настройки). Гайдлайны.
Siri не перекрывает экран, а показывает фирменный абстрактный знак внизу и плашку с результатом вверху.
Звонки также не перекрывают экран, а показываются в виде плашки вверху.
Мини-версии сайтов и приложений без установки по QR-коду или NFC. Предполагает помощь в простых действиях вроде зачисления баллов в программе лояльности кофейни, где лень ставить приложение. Правда, это работает только со своим форматом QR-кодов, а значит вряд ли получит нормальный охват. Гайдлайны.
Наглядная информация о собираемых приложением данных (примерно как пищевая ценность продукта).
Открытие машины с телефона, которое постепенно поддержат крупные автопроизводители.
Режим «картинка в картинке», позволяющий свернуть любое видео до маленького размера и перемещаться между приложениями.
Можно будет сменить браузер и почту по умолчанию, что немного повысит охват сторонних клиентов.
Экран «умного» дома лучше показывает текущий статус устройств.
Постоянная боковая панель навигации, что ещё ближе к десктопным приложениям.
Универсальный поиск в духе Spotlight.
Позволяет комбинировать информацию из нескольких приложений на экране. Развитие возможностей отслеживания здоровья и помощи в занятиях спортом. Из актуальной повестки: смотрит, насколько эффективно моете руки.
Обновление интерфейса, визуально приближающее его к iOS.
И ещё на шаг назад к скевоморфизму — иконки приложений теперь с мусорными тенями и детализацией.
Ой, не тот скриншот.
Ползунки получили объём.
Маятник дизайнерских трендов неумолим, даже если с ним выплёскиватеся самоуважение к принципам, о которых ты рассказывал с пеной у рта ещё позавчера. Тот неловкий момент, когда даже неоморфизм не так плох.
Бета-версии уже можно поставить, а финальные выйдут, как обычно, в сентябре. Это чутка поинтереснее и полезнее Android 11, который запинали под ковёр.
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