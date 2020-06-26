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Дизайн
Михаил Матюшко
19 455

«Студия Артемия Лебедева» рассказала о своей нейросети, которая генерирует логотипы для «экспресс-дизайна» Материал редакции

В портфолио виртуального Николая Иронова уже 17 проектов.

128 комментариев
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«Студия Лебедева» объявила, что разработала «искусственный дизайнерский интеллект», который способен выполнять творческую работу — разрабатывать уникальные логотипы и создавать на их основе айдентику.

Проект разрабатывался в условиях строгой секретности изолированной командой, заявили в студии. Его выдавали за удаленного сотрудника Николая Иронова, чтобы избежать утечек и получать объективную обратную связь без предрассудков о генеративном дизайне. Образ Иронова тоже сгенерировали на основе фото сотрудников студии.

Более чем за год в портфолио «Николая Иронова» появилось 17 работ, среди них — логотипы для блогеров Руслана Усачева и Юрия Хованского, пива «Трифон», компании «Полированный бетон» и других. Все они относятся к программе «Экспресс-дизайн», где клиент платит 100 тысяч рублей за работу и не обсуждает результат.

В сообщении студии говорится, что нейросеть выполнила более 20 коммерческих проектов, а клиенты не знали, что полученные ими логотипы были созданы машиной.

«Студия Лебедева» считает, что благодаря эксперименту компании будут чаще использовать автоматические системы для творческих задач.

Дизайнеры, даже самые смелые и прогрессивные, ориентируются на удачные работы коллег, на жюри международных премий и на собственный опыт. Искусственный дизайнерский интеллект не ориентируется ни на кого.

Он открывает такие приемы, которые никогда бы не придумал бы ни один человек. Он способен создавать действительно новое, предлагая удивительно смелые и неожиданные идеи.

Это важное событие в истории отражает момент начала массовой коммерческой автоматизации творческих процессов.

«Студия Лебедева»

#новость #студиялебедева

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128 комментариев
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Denis Pershin

102

Надеялся, что "Джон Федор" сделал ИИ, но нет. А так норм, по 100к за дизайн, Лебедев изобрел кнопку "Бабло".

Ответить

Denis Pershin

Denis
117

Или "говно"

Ответить

Xieergai

Denis
30

Всем говно, ему - бабло

Ответить

Denis Bystruev

Xieergai
21

Лебедев прямым текстом лет 20 учит — неважно, что ты сделал, важно, чтобы все об этом говорили. А мы, вместо того, чтобы взять это на вооружение для себя, продолжаем его ругать и повышать медиа-капитализацию студии Лебедева.

Ответить

Алексей Ватралик

Denis
27

А откуда вы знаете, что Джон Фёдор не продукт жизнедеятельности ИИ? ;) Походу там весь экспресс-дизайн такой.
Хотя, скорее всего, байка про ИИ - это жалкая попытка оправдать убогость этого "дизайна" от живых "дизайнеров". Или просто, чтобы поднять хайп в период кризиса. Любит Татьяныч подобные приколы ;)

Ответить

Умид Аскаров

Алексей
2

Хотя почему ИИ только для экспресс дизайна? Могут везде использовать.

Ответить

Андрей Деревянко

Алексей
2

«Продукт жизнедеятельности» — ооочень точное описание)

Ответить

Александр Ган

Алексей
0

Вот да! Убогость некоторых решений объясняется "нешаблонностью" нейросети и тут же говорят что "дизайнер отбирает лучшие сгенерированные работы" 

Ответить

Alex Cox

Denis
Нейротекст
–15

Связь в том, что при наличии 2х клиентов из 4х клиентов (а это еще и пара десятков) - это уже не то. К тому же у меня на телефоне стоит push-уведомление. И если бы это было так, то я бы сразу подумал о покупке вашего сервиса и решил бы вопросы.

Ответить

Паша Мороз

Alex
6

"Нейротекст" на vc.ru – то же самое, что и гифки в твиттере. Не информативно, не смешно, не уместно.

Ответить

Алексис Второй

Паша
7

Попробуйте так. Боль снимает как рукой.

Ответить

Alexandr Simonov

Алексис
Нейротекст
2

Я Сколько экспрессии. Возможно только что возник какой-то новый тип изобразительного искусства, который как раз и является эдаким сурвайвалом.

Ответить

Алексис Второй

Alexandr
Нейротекст
0

Максимально заметно выделил переключатель, чтобы не путаться в настройках.

Ответить

danil nik

Паша
Нейротекст
–1

Ваше недовольство — это не значит, что я хочу делать все, что нужно.

Ответить

Иван Пелля

Alex
Нейротекст
–9

Точно не в смысле, там же вроде как не было так, просто на бумаге. В любом случае, если у тебя есть желание, то это только для меня, а для всех остальных - нет. Я не очень понимаю, почему ты считаешь что я должен доказывать что-то, чего я не говорил.

Ответить

Myroslav Dosiak

Иван
Нейротекст
–4

Хватит куда не попадя вставлять гермафродиты, и говорить, что это фейк. Но в общем то, о чем я писал выше, звучит именно так:  А может и так. Все равно ошибок не будет.

Ответить

Alex Cox

Myroslav
Нейротекст
–5

не будет, если не будешь платить

Ответить

Artemy

Alex
Нейротекст
–1

Лучше бы на пенсию, а не на пенсию. Вместо повышения пенсионного возраста и пенсионного возраста - это было бы лучше для бедных. Пока нет. Но я точно знаю что у меня есть пенсионеры, которые живут в моем районе.

Ответить

Сергей Щукин

Artemy
2

Артемий, перелогиньтесь.
И выньте штепсель нейросети из своего уха.

Тест провален - режим 'рисовать' конвертируется в текст набором рандомных слов...

PS
Напомнило Сорокина "Норма"

Ответить

Юрий Белоножкин

Сергей
0

 Напомнило Сорокина "Норма"

Аналогичные ощущения 

Ответить

Sabit Sugirov

26

Отвратительный дизайн выдает...

Ответить

Denis Silantev

Sabit
45

Не понял, это про Лебедева или Иронова, но согласен.

Ответить

Sabit Sugirov

Denis
0

Возможно если применить анти-алиасинг углам форм, то в целом выглядело бы мягче и не остро. 

Ответить

TheGeerav .

20

А ведь глядя на эти работы, как мы до сих пор об этом не догадались?

Ответить

Антон Фомин

TheGeerav
32

Они выглядят как продукт жизнедеятельности героинщика. А ИИ это или реальный человек – неважно.

Ответить

Mikhail Bobko

Антон
4

Можно подумать,что студия Лебедева выдает что-то другое 

Ответить

Ян Фёдоров

Антон
2

ИИ-героинщик...

Ответить

Антон Фомин

Ян
9

Аудионаркотики из 2009 года, на самом деле, не пропали бесследно. Они стали датасэтом для обучении ИИ студии Лебедева

Ответить

A.A. Rayskiy

Ян
8

героИИнщик

Ответить

Сергей Поляков

Антон
0

Нет, больше на шалфей или лсд похоже.

Ответить

Kot Wild

Антон
0

Тогда уж ЛСДшника....

Ответить

lakoros

17

Люди думали, что над их дизайном днями и ночами бьются дизайнеры. А оказывается нажали на кнопку "сгенерировать"? 
"Хуяк-хуяк и в продакшн". заиграла новыми красками.

Ответить

Nikolay Werner

lakoros
3

А о трудозатратах на создание столь сложного программного продукта вы не думали? Он, наверное, из воздуха получился)

Ответить

Михаил

lakoros
2

Это наглый пиз#ёжь, если бы это генерил ИИ, то Лебедев бы с самого начала так и говорил, чтобы предать вес значимости, он такой возможности не упустит. Ещё момент, после возмущений Хованского о том, что его работа была сделана за 1 день, они стали указывать большее время, хотя все эти работы, скорее всего, и делались за 1 день, а если бы это была нейронка то время исчислялось бы в секундах.
В общем Татьяныч в своём репертуаре пиз#ит как дышит

Ответить

Sergey Sergantov

lakoros
1

второй "хуяк" лишний, тут достаточно одного

Ответить

Комментарий удален

Vitaly Potyomkin

17

Хороший ход - сделать говно за 100К и свалить на искусственный интелект

Ответить

Комментарий удален

Сергей Щукин

11

Это пиздец, а не логотипы.

Хотя хованскому именно такой уровень и подходит. Но он исключение

Ответить

Станислав Кудрявцев

Сергей
0

Да что вы понимаете в современном искусстве)))

Ответить

Комментарий удален

Борис Моренко

Johny
0

Оценочное суждение ИИ

Ответить

Захар Реверчук

9

Большинство логотипов отвратные, но есть прям сочные. Есть ощущение, что какие то паттерны повторяются из раза в раз. Но в любом случае шаги к автоматизации неавтаматизируемого дизайна не могут не радовать.

Ответить

Александр Шульга

Захар
0

Например "Пора валить" очень круто вышло

Ответить

Yuri Ahmedov

8

Молодец, держит планку, как всегда нейроговно

Ответить

Илитный Иксперт

7

Да это же рофел, не слишком похоже на нейросеть. Лебедев тролит

Ответить

33_rublya

Илитный
0

Мне тоже кажется, что придумали постфактум, чтобы остановить это бурление говн после каждого нового случая )

Ответить

Умид Аскаров

6

ЛЕБЕДЕВ ГЕНИЙ

Ответить

Комментарий удален

Михаил Сметанников

6

Ещё год обучения, и я надеюсь она уйдёт от него и откроет нормальную студию)

Ответить

Alexandr Simonov

Михаил
0

Студию правополушарного рисования 

Ответить

Гриша Булыжников

6

доставляет, что были хомяки, которые рассказывали какие гениальные логотипы выдает экспресс-дизайн)

Ответить

Roman Novikov

Гриша
Нейротекст
–5

Ну вообще они скорее прикольные, чем нет. Это просто фарс и все.

Ответить

abror mashrabov

6

Астрологи объявили неделю нейросетей.

Ответить

Ilya Brin

5

Нейронки рисуют логотипы
Нейронки пишут комменты
Продавцы продают

Ответить

Я не скажу свое имя машине

4

Я как- бы без претензий, но слабо верю, что из пиздещих тут про 'говно', продаёт свои потугт хотя бы за 20к

Ответить

Юрий Белоножкин

Я
3

Это называется приём «Сперва добейся». 

Вот вы сначала продайте логотип хотя бы за 20 тыс, а потом критикуйте

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Юрий
0

Критика - это когда ты по полочкам раскладываешь, что где неправильно (по твоему мнению), что можно улучшить, что изменить и т.д.
А громко орать "говно" - это не критика

Ответить

Nikolay Werner

2

Поражаюсь степени омерзительности некоторых комментариев. Нет чтобы порадоваться тому что хоть кто-то делает что-то реально прорывное и у нас, а они опять как зомби: фамилию Лебедев увидели и слюной брызгать. Фу.

Ответить

Максим Ерёменко

Nikolay
1

А где прорывное?

Ответить

physh

4

Я думал, что эта сеть годов так с 90х работала, а оказалось, что там были люди.

Ответить

Mike Kosulin

3

Та же, что генерит комменты на TJ, видимо

Ответить

Антон Фомин

Нейротекст
–2

Мне кажется, что это очень круто. И в целом, с точки зрения дизайна, дизайнеров и прочих стран, я бы поработал над дизайном, а не вот это всё. Ну я в принципе согласен.

Ответить

Alexandr Simonov

Нейротекст
–4

Кругом ложь. У Лебедева 10 детей, он просто пиздит их рисунки Джокера в образе Нолана

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexandr
Нейротекст
–4

Это уже совсем другой разговор. С таким же успехом можно сказать: мы с тобой, я за тебя. А ты хочешь, чтобы твой бизнес работал?

Ответить

Alexandr Simonov

Sergei
Нейротекст
–2

Ну не знаю. В стиме все норм, но на плойке все хорошо. В том же Стиме можно купить игры в сторе за 1500р.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexandr
Нейротекст
–1

Да, я вот как раз об этом и говорю. Но в данном случае это не повод для покупки. А значит - это даже не повод закрывать фальшивые конверты на лавочке.

Ответить

Alexandr Simonov

Sergei
Нейротекст
–1

Слишком много всего. Магия это конечно хорошо и без этого, но к сожалению у нас не хватает грамотного подхода. А если бы я был знаком с игрой на релизе, то увидел бы, что игра уже на момент выхода была в топе продаж за год.

Ответить

werewolfenstein

2

Почему Николай? Ее же Альбина зовут.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Nikita Kolmogorov

Нейротекст
–2

Лебедев — это не тот, кто ни разу не додумался до логотипа или бизнеса

Ответить

Yura Panteleev

0

Надо в суд за такое подавать

Ответить

Tonym dAbKoV

Yura
1

Наверняка в тексте договора 100 раз прописано, что никаких претензий по экспресс дизайну быть не может.

Ответить

Sergey Gostev

Tonym
0

Так именно и написано. И прям в рекламе экспресс дизайна сказано: дизайн без обсуждения.

Меня одного смущает что комментаторы на говно исходят? Если бы это сделал шведский дизайнер Ийоханхуй то все бы говорили круто, вот молодец

Ответить

Tonym dAbKoV

Sergey
3

Я чувствую в этом страх людей потерять свой доход, которого многие добивались годами и большими силами.

Ответить

Alexandr Simonov

Sergey
0

Возможно в широких искусствоведческих кругах, но точно не на VC. Хотя упоротые ценители высокого искусства есть везде.

Ответить

Михаил Петров

Yura
1

Это многоходовочка, в договоре они наверняка подстраховались)

Ответить

Evgeny Boyko

1

Иродов

Ответить

Black Jack

1

25 лет упарывались и обучали ИИ; теперь уже здоровье не то, а он стабильно выдает какие-то рандомные варианты.

Ответить

Комментарий удален

Денис Захватов

1

Искусственный дизайнерский интеллект не ориентируется ни на кого.

Кроме того кто его обучил

Ответить

Dennis Gerasimov

Нейротекст
1

Похоже, что эта нейронка для плакатов, но ее почему то запихали лого делать Возможно меня упрекнут в отсутствии вкуса, но выполненные сеткой лого - аццкий п...здец и чем больше он стоит, тем быстрее все бежит нах*р.

Ответить

Ksenia Solov

1

Если бы логотип сделал начинающий дизайн из студии НЕЛЕБЕДЕВА, его бы обос** ли по полной и пипец был бы творцу. А здесь все норм. ИИ-гений, блин. Получается дело не в том что, лого офигенно крутой, а в том кто его раскручивает.

Ответить

Yura Kulikov

1

Уже было в Симпсонах

Ответить

Anton Konovalov

1

Возможно просто PR... Или повод для pr. В итоге все случилось-люди вспомнили Лебедева

Ответить

Георгий Александров

Нейротекст
0

Артемий Лебедев мой виртуальный стартап)

Ответить

Sergei Timofeyev

Нейротекст
–8

Попробуйте поработать в компании, где есть не только офис, но и куча интересных возможностей для работы. Господи, что за хуйня такая. В России на удалёнке так себе условия.

Ответить

Alex Cox

Sergei
Нейротекст
–4

Проблема в том, что мы видим как люди могут жить в обществе, где социальный взрывообразно выражается во всех странах. В этом случае мы видим, что это очень плохо для экономики страны, потому что в отличие от нас это никак не влияет на их религию, а наоборот, влияет на их уровень жизни и т.д. Я не сказал - я написал, что когда говорят о том, что происходит в стране, то и говорить об этом нет смысла.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alex
Нейротекст
–3

Я знаю, что такое сарказм. Но я не уверен, что в будущем это изменится. Машины, машины, мойки, автомобили - это всё тоже не больше чем достаточная часть расходов.

Ответить

Alexandr Simonov

Sergei
Нейротекст
0

Чот Говорунов не на шутку разозлился. Как бы не всякий кремлёвский прихвур, на деле В. Левада.

Ответить

hakhagmon

Нейротекст
–6

Лебедев рассказал о том, как он живет в России.

Ответить

Alexandr Simonov

hakhagmon
Нейротекст
–5

Но Лебедев Петров на главную роль не тянет, тем более, что это был самый известный актёр из всех фильмов Скорсезе.

Ответить

Alex Cox

Alexandr
Нейротекст
–3

Артемий, не очень понятно. Мы делаем проект для своего сервиса, который будет приносить деньги. В ближайшее время планируем запустить сервис для тех, кто не может зарегистрироваться в качестве партнёра — также заявки на сайте мы также на нашем сайте.

Ответить

Александр Иванов

Нейротекст
–2

Я не вижу смысла в том, чтобы на это смотреть. Если у вас есть возможность, то я могу и себя заставить попробовать. А если нет, то и играть не нужно.

Ответить

Матвей Гордеев

Нейротекст
–3

Правильно. Если бы он сам был не в состоянии вникнуть в тему, то сейчас он может сформировать свою экспертизу и навыки, которые могут пригодиться ему. А так он просто как психически негрологный метод)) Через какой сайт? По каким параметрам?

Ответить

Andreas Blokh

Нейротекст
–3

Валентин, я не говорил про то что вы не можете сделать хорошо. Я говорю о том что вы пишите, а не про то как вы сделали. Это - ваша ирония.

Ответить

Lovkiy D

Нейротекст
–3

понимаете дело всё в том, что стоит еще и сзади, а не на заднем сиденье.

Ответить

Данияр Мусаев

Нейротекст
–3

Понял. Копия была и будет. И это не единственный пример. Возьмем, например, приложение, где можно посмотреть списки контактов, чтобы проверить, есть ли приложение, где общаются друзья и фокус группы.

Ответить

Алексей Малахов

Нейротекст
–3

Артемий Лебедев — не панацея. Он просто гений, который обижается на то, что у него все хорошо. Вместо того, чтобы признать, что в его жизни всё хорошо, он просто не смог изменить свое настроение и у него получилось еще хуже.

Ответить

Комментарий удален

Илья Трусов

Нейротекст
–4

Технология, как я понял, не будет работать на ура. Это же бизнес, а не финансовые инструменты. Да, я знаю, что у вас бомбит и вы пытались доказать мне, что я неправ.

Ответить

Nikita Bessudnov

Нейротекст
–4

Я не понимаю одного, как вы хотите найти инвестора, если у вас нет денег на проект и он приносит деньги? Парень пишет, что есть деньги на проект. В итоге, если проект уже готов - его можно брать в разработку.

Ответить

Alexander Kuznetsov

Нейротекст
–4

Я не очень понял, в чем прикол. Я в принципе не вижу разницы между ними. Если на одном из этапов стоит задача: 1.

Ответить

Андрей Фролов

Нейротекст
–6

Михаил, спасибо за пост — поправил его, чтобы поставить в новости. Это уже другая тема, и она не о том как сделать так, чтобы при этом у вас было меньше просмотров.

Ответить

Leonid Sobchenko

Нейротекст
–6

В общем, я не думаю что это будет именно так. Если же мне это будет интересно, я буду рад услышать, почему я не могу выложить на всеобщее обозрение в открытый доступ. Андрей, спасибо за комментарий!

Ответить

Andrei Kiladze

Нейротекст
–6

Что же это такое, кто они в таком деле?

Ответить

Михаил Корытов

Нейротекст
–7

почему я должен делать что то что он делает лучше всех? потому что все это делает или делает лучше любой другой, или может его не устраивает? Примеры есть.

Ответить

Сергей Коро

0

Бабки вернут клиентам или нет?

Ответить

Alexandr Simonov

Сергей
1

Нейросеть рисовала логотипы, пусть нейросеть и возвращает.

Ответить

dr.Olleh

0

Дак вот от кого был непревзойдённый экспресс-дизайн ?

Ответить

Artur Kasimov

0

Студия Лебедева|> за 1,5 млн, а в остальном мире с дизайном все так себе.

Ответить

Mike Tikhonov

Нейротекст
0

"Искусственный дизайнерский интеллект не ориентируется ни на кого. Он открывает такие приемы, которые никогда бы не придумал бы ни один человек" - ну да, конечно, кроме обучающей выборки? Я бы не сказал что никто не догадался бы. Так что в любом случае, сойдет за попкорном и набрать новых клиентов.

Ответить

Tony N

Нейротекст
0

Была бы нейросеть комментатором, то сказала бы это не правда, но это не так. И что-то мне подсказывает, что в этой ситуации нет таких гарантий, как у автора статьи, и не стоит ждать от суда обвинений в краже интеллектуальной собственности.

Ответить

Веталь Кличко

Нейротекст
0

Генерация логотипов — это всего лишь один из методов, который можно назвать успешным. Если же они говорят о создании бренда для женщин, то эти бренды не являются уникальными и не имеют прямого отношения ни к бизнесу, ни к сотрудникам. Понимаю, что вы хотите чтобы я вам на стол положил.

Ответить

Умид Аскаров

0

ЯМЫ Николай Иронов

Ответить

A.A. Rayskiy

0

Ну Артемий.
Самый бизнесменовый бизнесмен из всех бизнесменов, что я знаю.

Ответить

Applied Spaceman

0

Гений! (без сарказма)

Ответить

Nikita Loginov

0

Это не ИИ, а нейросеть. Разница есть.

Ответить

Daniil Petukhov

Нейротекст
0

У меня были и до этого, на том моменте я даже не осознал что это был пиздец. Прямо в меру жарко. Совсем охуели!

Ответить

Комментарий удален

Tonym dAbKoV

0

Так, а ну-ка признавайте, кто в комментах нейросеть!?

Ответить

Denis Bystruev

Tonym
0

Комментарии с максимальным количеством дизлайков. Ну и подчёркнуто же.

Ответить

Nickita Prochorov

0

Бетон жалко. Невывез дизайна.

Ответить

Andrey Frolchenkov

0

Кодзима гений, конечно. Опять всех переиграл.

Ответить

Igor Novák

0

Буквально месяц назад думал об этом, человек задании теги , нейросеть анализирует сайты с платными логотипами или лучше выдачу Гугла, и выдает что свое. )) 

Ответить

Алексей Материкин

0

В общем-то действительно получилось не хуже чем у самого Лебедева.

Ответить

Arsen Ushtaev

0

Фото ИИ сгенерировано на основе фото сотрудников студии, и учился ИИ скорее всего на работах студии, так что это просто что-то среднее между лого которые уже были. Поэтому и не вызвало подозрения, если конечно это не очередной вброс от Татьяныча.

Ответить

Alexander Mitryashkin

Нейротекст
0

Если я правильно понимаю, то это не так. В статье речь шла о том, что у вас есть возможность получить качественный продукт. А если вы хотите по-нормальному и дешево продать?

Ответить

Кирилл Баскус

0
Ответить

Иван Евменов

0

Лебедев может на Комменаут сходил? Проиграл и там ему такое задание дали?

Ответить

Alexey Antonenko

0

Это как Сальвадор Дали продавал чистые листы с автографами

Ответить

Mike Amirov

0

секрет расскрыт!

Ответить

Sergey Bocharov

0

Прочитать про Лебедева и нейросеть и запостить коммент на vc тоже с помощью нейросети - done :)

Ответить

Никита Зайцев

–1

ЭТО БЫЛА МОЯ ИДЕЯ!!!!!!!!!!!!

Ответить

Tonym dAbKoV

Никита
0

ИДЕЯ НАПИСАТЬ ТАКОЙ КОММЕНТ БЫЛА МОЯ ИДЕЯ!!!!!!!!

Ответить

hakhagmon

Нейротекст
–6

Сделать так, чтобы в каждой новости была фича с кнопкой Отправить коммент ( ͡° ͜ʖ ͡°) Ну так я про то и пишу было выше. Это раз, два, что ты можешь сделать — подпишись на их твиттер, а потом, когда будет опубликуй прямой эфир, ты будешь отвечать и писать так же. А потом я еще запостил эту фразу в своей ленте и не смог удержаться от того, что написал.

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Anyport — управление…

Pavel Goncharov

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Как подать жалобу на Яндекс.Афишу

Александр Антипов

Boston Dynamics показала, как…

Alexandr Grachov

Интеграция СРМ с 0 до…

Pavel Goncharov

Аналитика для хантинга…

Я не скажу свое…

Минэкономики предложило…

Ильяс Гарифуллин

Минэкономики предложило…

Месье Никита

Журналист Алексей Пивоваров…

Я не скажу свое…

Маркировка товаров: сроки. Кто…

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Retell: как мы озвучили 40…

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Рейтинг российских SaaS за…

Рамиль Газетдинов

Журналист Алексей Пивоваров…