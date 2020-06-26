Комментарии
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В портфолио виртуального Николая Иронова уже 17 проектов.
«Студия Лебедева» объявила, что разработала «искусственный дизайнерский интеллект», который способен выполнять творческую работу — разрабатывать уникальные логотипы и создавать на их основе айдентику.
Проект разрабатывался в условиях строгой секретности изолированной командой, заявили в студии. Его выдавали за удаленного сотрудника Николая Иронова, чтобы избежать утечек и получать объективную обратную связь без предрассудков о генеративном дизайне. Образ Иронова тоже сгенерировали на основе фото сотрудников студии.
Более чем за год в портфолио «Николая Иронова» появилось 17 работ, среди них — логотипы для блогеров Руслана Усачева и Юрия Хованского, пива «Трифон», компании «Полированный бетон» и других. Все они относятся к программе «Экспресс-дизайн», где клиент платит 100 тысяч рублей за работу и не обсуждает результат.
В сообщении студии говорится, что нейросеть выполнила более 20 коммерческих проектов, а клиенты не знали, что полученные ими логотипы были созданы машиной.
«Студия Лебедева» считает, что благодаря эксперименту компании будут чаще использовать автоматические системы для творческих задач.
Надеялся, что "Джон Федор" сделал ИИ, но нет. А так норм, по 100к за дизайн, Лебедев изобрел кнопку "Бабло".
Или "говно"
Лебедев прямым текстом лет 20 учит — неважно, что ты сделал, важно, чтобы все об этом говорили. А мы, вместо того, чтобы взять это на вооружение для себя, продолжаем его ругать и повышать медиа-капитализацию студии Лебедева.
А откуда вы знаете, что Джон Фёдор не продукт жизнедеятельности ИИ? ;) Походу там весь экспресс-дизайн такой.
Хотя, скорее всего, байка про ИИ - это жалкая попытка оправдать убогость этого "дизайна" от живых "дизайнеров". Или просто, чтобы поднять хайп в период кризиса. Любит Татьяныч подобные приколы ;)
Хотя почему ИИ только для экспресс дизайна? Могут везде использовать.
Вот да! Убогость некоторых решений объясняется "нешаблонностью" нейросети и тут же говорят что "дизайнер отбирает лучшие сгенерированные работы"
"Нейротекст" на vc.ru – то же самое, что и гифки в твиттере. Не информативно, не смешно, не уместно.
Попробуйте так. Боль снимает как рукой.
Я Сколько экспрессии. Возможно только что возник какой-то новый тип изобразительного искусства, который как раз и является эдаким сурвайвалом.
Максимально заметно выделил переключатель, чтобы не путаться в настройках.
Точно не в смысле, там же вроде как не было так, просто на бумаге. В любом случае, если у тебя есть желание, то это только для меня, а для всех остальных - нет. Я не очень понимаю, почему ты считаешь что я должен доказывать что-то, чего я не говорил.
Хватит куда не попадя вставлять гермафродиты, и говорить, что это фейк. Но в общем то, о чем я писал выше, звучит именно так: А может и так. Все равно ошибок не будет.
Артемий, перелогиньтесь.
И выньте штепсель нейросети из своего уха.
Тест провален - режим 'рисовать' конвертируется в текст набором рандомных слов...
PS
Напомнило Сорокина "Норма"
Отвратительный дизайн выдает...
Не понял, это про Лебедева или Иронова, но согласен.
Возможно если применить анти-алиасинг углам форм, то в целом выглядело бы мягче и не остро.
А ведь глядя на эти работы, как мы до сих пор об этом не догадались?
Они выглядят как продукт жизнедеятельности героинщика. А ИИ это или реальный человек – неважно.
ИИ-героинщик...
Аудионаркотики из 2009 года, на самом деле, не пропали бесследно. Они стали датасэтом для обучении ИИ студии Лебедева
Люди думали, что над их дизайном днями и ночами бьются дизайнеры. А оказывается нажали на кнопку "сгенерировать"?
"Хуяк-хуяк и в продакшн". заиграла новыми красками.
А о трудозатратах на создание столь сложного программного продукта вы не думали? Он, наверное, из воздуха получился)
Это наглый пиз#ёжь, если бы это генерил ИИ, то Лебедев бы с самого начала так и говорил, чтобы предать вес значимости, он такой возможности не упустит. Ещё момент, после возмущений Хованского о том, что его работа была сделана за 1 день, они стали указывать большее время, хотя все эти работы, скорее всего, и делались за 1 день, а если бы это была нейронка то время исчислялось бы в секундах.
В общем Татьяныч в своём репертуаре пиз#ит как дышит
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Хороший ход - сделать говно за 100К и свалить на искусственный интелект
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Это пиздец, а не логотипы.
Хотя хованскому именно такой уровень и подходит. Но он исключение
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Большинство логотипов отвратные, но есть прям сочные. Есть ощущение, что какие то паттерны повторяются из раза в раз. Но в любом случае шаги к автоматизации неавтаматизируемого дизайна не могут не радовать.
Да это же рофел, не слишком похоже на нейросеть. Лебедев тролит
ЛЕБЕДЕВ ГЕНИЙ
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Ещё год обучения, и я надеюсь она уйдёт от него и откроет нормальную студию)
доставляет, что были хомяки, которые рассказывали какие гениальные логотипы выдает экспресс-дизайн)
Ну вообще они скорее прикольные, чем нет. Это просто фарс и все.
Я как- бы без претензий, но слабо верю, что из пиздещих тут про 'говно', продаёт свои потугт хотя бы за 20к
Это называется приём «Сперва добейся».
Вот вы сначала продайте логотип хотя бы за 20 тыс, а потом критикуйте
Критика - это когда ты по полочкам раскладываешь, что где неправильно (по твоему мнению), что можно улучшить, что изменить и т.д.
А громко орать "говно" - это не критика
Поражаюсь степени омерзительности некоторых комментариев. Нет чтобы порадоваться тому что хоть кто-то делает что-то реально прорывное и у нас, а они опять как зомби: фамилию Лебедев увидели и слюной брызгать. Фу.
Мне кажется, что это очень круто. И в целом, с точки зрения дизайна, дизайнеров и прочих стран, я бы поработал над дизайном, а не вот это всё. Ну я в принципе согласен.
Кругом ложь. У Лебедева 10 детей, он просто пиздит их рисунки Джокера в образе Нолана
Это уже совсем другой разговор. С таким же успехом можно сказать: мы с тобой, я за тебя. А ты хочешь, чтобы твой бизнес работал?
Ну не знаю. В стиме все норм, но на плойке все хорошо. В том же Стиме можно купить игры в сторе за 1500р.
Да, я вот как раз об этом и говорю. Но в данном случае это не повод для покупки. А значит - это даже не повод закрывать фальшивые конверты на лавочке.
Слишком много всего. Магия это конечно хорошо и без этого, но к сожалению у нас не хватает грамотного подхода. А если бы я был знаком с игрой на релизе, то увидел бы, что игра уже на момент выхода была в топе продаж за год.
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Лебедев — это не тот, кто ни разу не додумался до логотипа или бизнеса
Надо в суд за такое подавать
Наверняка в тексте договора 100 раз прописано, что никаких претензий по экспресс дизайну быть не может.
Так именно и написано. И прям в рекламе экспресс дизайна сказано: дизайн без обсуждения.
Меня одного смущает что комментаторы на говно исходят? Если бы это сделал шведский дизайнер Ийоханхуй то все бы говорили круто, вот молодец
Я чувствую в этом страх людей потерять свой доход, которого многие добивались годами и большими силами.
Возможно в широких искусствоведческих кругах, но точно не на VC. Хотя упоротые ценители высокого искусства есть везде.
25 лет упарывались и обучали ИИ; теперь уже здоровье не то, а он стабильно выдает какие-то рандомные варианты.
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Искусственный дизайнерский интеллект не ориентируется ни на кого.
Кроме того кто его обучил
Похоже, что эта нейронка для плакатов, но ее почему то запихали лого делать Возможно меня упрекнут в отсутствии вкуса, но выполненные сеткой лого - аццкий п...здец и чем больше он стоит, тем быстрее все бежит нах*р.
Если бы логотип сделал начинающий дизайн из студии НЕЛЕБЕДЕВА, его бы обос** ли по полной и пипец был бы творцу. А здесь все норм. ИИ-гений, блин. Получается дело не в том что, лого офигенно крутой, а в том кто его раскручивает.
Возможно просто PR... Или повод для pr. В итоге все случилось-люди вспомнили Лебедева
Попробуйте поработать в компании, где есть не только офис, но и куча интересных возможностей для работы. Господи, что за хуйня такая. В России на удалёнке так себе условия.
Проблема в том, что мы видим как люди могут жить в обществе, где социальный взрывообразно выражается во всех странах. В этом случае мы видим, что это очень плохо для экономики страны, потому что в отличие от нас это никак не влияет на их религию, а наоборот, влияет на их уровень жизни и т.д. Я не сказал - я написал, что когда говорят о том, что происходит в стране, то и говорить об этом нет смысла.
Я знаю, что такое сарказм. Но я не уверен, что в будущем это изменится. Машины, машины, мойки, автомобили - это всё тоже не больше чем достаточная часть расходов.
Чот Говорунов не на шутку разозлился. Как бы не всякий кремлёвский прихвур, на деле В. Левада.
Лебедев рассказал о том, как он живет в России.
Но Лебедев Петров на главную роль не тянет, тем более, что это был самый известный актёр из всех фильмов Скорсезе.
Я не вижу смысла в том, чтобы на это смотреть. Если у вас есть возможность, то я могу и себя заставить попробовать. А если нет, то и играть не нужно.
Правильно. Если бы он сам был не в состоянии вникнуть в тему, то сейчас он может сформировать свою экспертизу и навыки, которые могут пригодиться ему. А так он просто как психически негрологный метод)) Через какой сайт? По каким параметрам?
Валентин, я не говорил про то что вы не можете сделать хорошо. Я говорю о том что вы пишите, а не про то как вы сделали. Это - ваша ирония.
понимаете дело всё в том, что стоит еще и сзади, а не на заднем сиденье.
Понял. Копия была и будет. И это не единственный пример. Возьмем, например, приложение, где можно посмотреть списки контактов, чтобы проверить, есть ли приложение, где общаются друзья и фокус группы.
Артемий Лебедев — не панацея. Он просто гений, который обижается на то, что у него все хорошо. Вместо того, чтобы признать, что в его жизни всё хорошо, он просто не смог изменить свое настроение и у него получилось еще хуже.
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Технология, как я понял, не будет работать на ура. Это же бизнес, а не финансовые инструменты. Да, я знаю, что у вас бомбит и вы пытались доказать мне, что я неправ.
Я не понимаю одного, как вы хотите найти инвестора, если у вас нет денег на проект и он приносит деньги? Парень пишет, что есть деньги на проект. В итоге, если проект уже готов - его можно брать в разработку.
Я не очень понял, в чем прикол. Я в принципе не вижу разницы между ними. Если на одном из этапов стоит задача: 1.
Михаил, спасибо за пост — поправил его, чтобы поставить в новости. Это уже другая тема, и она не о том как сделать так, чтобы при этом у вас было меньше просмотров.
В общем, я не думаю что это будет именно так. Если же мне это будет интересно, я буду рад услышать, почему я не могу выложить на всеобщее обозрение в открытый доступ. Андрей, спасибо за комментарий!
почему я должен делать что то что он делает лучше всех? потому что все это делает или делает лучше любой другой, или может его не устраивает? Примеры есть.
Бабки вернут клиентам или нет?
"Искусственный дизайнерский интеллект не ориентируется ни на кого. Он открывает такие приемы, которые никогда бы не придумал бы ни один человек" - ну да, конечно, кроме обучающей выборки? Я бы не сказал что никто не догадался бы. Так что в любом случае, сойдет за попкорном и набрать новых клиентов.
Была бы нейросеть комментатором, то сказала бы это не правда, но это не так. И что-то мне подсказывает, что в этой ситуации нет таких гарантий, как у автора статьи, и не стоит ждать от суда обвинений в краже интеллектуальной собственности.
Генерация логотипов — это всего лишь один из методов, который можно назвать успешным. Если же они говорят о создании бренда для женщин, то эти бренды не являются уникальными и не имеют прямого отношения ни к бизнесу, ни к сотрудникам. Понимаю, что вы хотите чтобы я вам на стол положил.
У меня были и до этого, на том моменте я даже не осознал что это был пиздец. Прямо в меру жарко. Совсем охуели!
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Так, а ну-ка признавайте, кто в комментах нейросеть!?
Комментарии с максимальным количеством дизлайков. Ну и подчёркнуто же.
Буквально месяц назад думал об этом, человек задании теги , нейросеть анализирует сайты с платными логотипами или лучше выдачу Гугла, и выдает что свое. ))
Фото ИИ сгенерировано на основе фото сотрудников студии, и учился ИИ скорее всего на работах студии, так что это просто что-то среднее между лого которые уже были. Поэтому и не вызвало подозрения, если конечно это не очередной вброс от Татьяныча.
Если я правильно понимаю, то это не так. В статье речь шла о том, что у вас есть возможность получить качественный продукт. А если вы хотите по-нормальному и дешево продать?
Прочитать про Лебедева и нейросеть и запостить коммент на vc тоже с помощью нейросети - done :)
ЭТО БЫЛА МОЯ ИДЕЯ!!!!!!!!!!!!
Сделать так, чтобы в каждой новости была фича с кнопкой Отправить коммент ( ͡° ͜ʖ ͡°) Ну так я про то и пишу было выше. Это раз, два, что ты можешь сделать — подпишись на их твиттер, а потом, когда будет опубликуй прямой эфир, ты будешь отвечать и писать так же. А потом я еще запостил эту фразу в своей ленте и не смог удержаться от того, что написал.
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