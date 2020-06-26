Дизайнеры, даже самые смелые и прогрессивные, ориентируются на удачные работы коллег, на жюри международных премий и на собственный опыт. Искусственный дизайнерский интеллект не ориентируется ни на кого.

Он открывает такие приемы, которые никогда бы не придумал бы ни один человек. Он способен создавать действительно новое, предлагая удивительно смелые и неожиданные идеи.

Это важное событие в истории отражает момент начала массовой коммерческой автоматизации творческих процессов.

