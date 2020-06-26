Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Андрей Себрант считает, что искусственный интеллект «Студии Лебедева» может работать только в тандеме с человеком, Григорий Бакунов уверен, Иронов — грамотный PR-ход.
26 июня «Студия Лебедева» объявила, что больше года назад создала искусственный интеллект, который способен разрабатывать уникальные логотипы и айдентику. Нейросеть работала в строгой секретности, её выдавали за сотрудника по имени Николай Иронов, чтобы получать непредвзятую оценку. Клиенты не знали, что их заказы выполняет нейросеть.
За год Иронов завершил 17 проектов, среди них — логотипы для YouTube-каналов Руслана Усачев и Юрия Хованского. «Студия Лебедева» считает, что нейросеть, в отличие от человека, не ориентируется на работы коллег и критерии жюри международных конкурсов, поэтому способна на смелые и неожиданные идеи.
«Это важное событие в истории отражает момент начала массовой коммерческой автоматизации творческих процессов», — сообщили в Студии. Дизайнеры и специалисты в области нейросетей рассказали vc.ru, что они думают о проекте Студии.
Открыл, посмотрел портфолио проектов, которые делал ИИ https://www.artlebedev.ru/nikolay-ironov/
поплакал, закрыл
Отличный кейс для индустрии:
Кто сделал этот шедевр?
- Я!
Кто сделал эту дичь?1!
- Ай, да нейронка эта!
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