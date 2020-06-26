Год назад оркестр Юрия Башмета исполнил произведение, сочинённое Кузьмой Бодровым в соавторстве с нейросетью «Яндекса». Кузьма Бодров тогда очень чётко сформулировал, как выглядит такое соавторство. Он сказал, что самое тяжёлое в творческом процессе композитора — поймать первую музыкальную фразу, нащупать мелодию. Дальше уже ремесло: ты разворачиваешь мелодию в произведение — этому учат в консерватории.

Нейронная сеть может генерировать эти мелодии в бесконечном количестве и с бешеным темпом. Другой вопрос, что большинство этих мелодий — шлак. Но опытный композитор прослушивает то, что придумала нейросеть, и находит мелодии, которые у него резонируют.

Поэтому последние несколько лет нейросеть очень успешно применяется не в рутинной работе, а, наоборот, на стадии генерации большого количества новых идей. Но дальше — выбирать, какая из этих идей зацепит слушателя или зрителя, — должен человек.

Нейросеть можно обучить на миллионе фотографий, которые выиграли международные конкурсы, и она будет отлично редактировать фотографию, убирая очевидные ошибки. Но поймать какую-то искорку, например, почувствовать, что на конкретной фотографии нужно подсветить другим цветом один листочек, чтобы он вспыхнул, нейросеть пока не может.

И пока нет способов передать нейросети контекст. Ведь, если мы говорим о дизайне, здесь не может быть просто абстрактного красивого шрифта, он должен отвечать конкретной задаче и подходить бренду-заказчику. Сейчас нейросеть может предложить 50 вариантов, но какой из них правильный в этом контексте и для конкретного бренда — выбирает человек.

Результат работы нейросети зависит от того, на каком наборе данных проходило обучение. А это, в свою очередь, зависит от таланта программиста, который проводил обучение. Поэтому сети на открытом коде вроде бы доступны всем, а сильных применений очень немного. Следовательно, тут тоже всё зависит от человека.

При этом такие нейросети — очень хорошая помощь дизайнеру или композитору, они ускоряют работу, позволяют быстрее наткнуться на идею, от которой можно дальше отталкиваться и превращать в продукт. Генерация начальных идей у людей неконтролируема — сегодня пришла мысль в голову, а завтра нет, хоть тресни. Нейросеть же каждые условные 20 минут придумывает новую идею.

Думаю, что помимо пиара, «Студия Лебедева» преследовала цель ускорить создание логотипов. С точки зрения затрат они никак не проиграют, основной расход в обучении нейросети — это зарплата программисту.

