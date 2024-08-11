Интерфейсы в диалоговых ИИ-продуктах, памятка по обновлению пиктограмм, исследование первых кликов: главное в продуктовом дизайне за июль

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.Designing design systems — Constructing an icon systemКанонический подход к обновлению пиктограмм в дизайн-системе Adobe. Isabelle Hamlin рассказывает о процессе и всех важных нюансах.Copying is the way design worksMatthew Ström развёрнуто разбирает тему копирования в дизайне. Это важная часть образования и набивания руки, так что он приводит много интересных исторических примеров. И в целом те, где копия точнее передаёт изначальную задумку.Apparel and Accessories Sites — Prioritize Investment in Category Navigation and Curated Paths over SearchBaymard выяснили, что в интернет-магазинах одежды большинство пользователей пользуется навигацией по категориям, а не поиском. Iva Olah рассказывает, почему это так и почему частые поисковые запросы здесь — симптом проблем.Clean the Sludge from Decision-Making WorkflowsTanner Kohler из Nielsen/Norman Group советует больше времени тратить на убирание барьеров и «засоров» в интерфейсе, чем на подталкивание пользователя к правильному решению. Оба направления работы важны, но отдача от первого быстрее и понятнее.How Many People Actually Recommend?Jeff Sauro и Jim Lewis разбираются, насколько желающие порекомендовать продукт в опросниках вроде NPS на самом деле дают кому-то рекомендацию. Они копнули существующие исследования и провели своё. Цифра прыгает от 30% до 63%.How To Design Effective Conversational AI Experiences — A Comprehensive GuideПамятка по дизайну интерфейса поиска в диалоговых ИИ-продуктах от Yinjian Huang. Как помогать пользователю уточнять и дополнять запрос.You’re Not Just Solving User ProblemsItamar Gilad говорит о крайности фокуса на потребностях пользователей — когда продуктовые команды считают это единственно возможным способом ранжирования бэклога. Это один из важных источников приоритетов, но в разных ситуациях и разных компаниях другие вещи могут быть более критичными. Поэтому он за разумный выбор инструмента под конкретный запуск.Новости инструментов дизайна:Figma Slides: Первые улучшения бета-версии.Google GenType: Генератор картиночных шрифтов от Google (например, в виде тоста или лампочки).Canva купили инструмент Leonardo AI для генерации изображений по текстовому запросу.Miro приобрели один из инструментов-пионеров алгоритмического дизайна.The Shape of Sentient DesignJosh Clark рассказывает о модели sentient design (это их версия алгоритмического дизайна). Она описывает разные модели взаимодействия пользователя с такими продуктами.Embracing the process — Learning to slow down to deliver clarityNamika Varma-Chang показывает на примере, как происходит процесс добавления компонента в дизайн-систему Lyft.Content Strategy vs. UX WritingAnna Kaley из Nielsen/Norman Group рассказывает о разнице между контент-стратегией и UX-писательством.First Click Times on Websites Versus ImagesКоманда MeasuringU сравнила исследование первого клика для одного и того же сайта в виде настоящей страницы в браузере и просто картины. Точность выбора конкретного места на странице сопоставима, а вот время у картинок сильно больше (важно помнить про это при тесте изображений).Questions to ask Dovetail — your customer insights hubDovetail приводит типичные сценарии использования базы знаний и инсайтов.Use “Visual” Filters for Visually Distinct Product AttributesSonia Sousa из Baymard советует добавлять визуальное представление фильтров для сложных категорий товаров в интернет-магазинах.Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в Telegram-канале или в группе во «ВКонтакте». Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.#интерфейсы #ux #ui