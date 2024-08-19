Tele2 подал заявку на регистрацию двух товарных знаков для переименования в t2

Лицензия на использование бренда Tele2 истекает 31 декабря 2024 года.О том, что компания проведёт ребрендинг и сменит логотип, сообщили в апреле 2024 года.Новые логотипы. Источник: «РИА Новости»До 2013 года оператор Tele2 принадлежал шведской Tele2 AB. После этого российский бизнес выкупил банк ВТБ — включая десятилетнее право на использование бренда.О планах компании отказаться от названия Tele2 из-за истечения лицензии рассказывали источники «Ъ» ещё в марте 2022 года. Уже в апреле того года шведская Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на бренд.Уже зарегистрированные логотипы. Источник: «РИА Новости»#новости #tele2
Шутки про Т-Банк начнутся здесь
Т-Двач
Т-Дванк
даже не шутки, а прям какой-то плагиат
А чего не Т-34? Чтобы прям ворваться в повесточку
это ребрендинг сайбертрака в россии
Я написал выше, только Т32