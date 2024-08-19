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Полина Лааксо
Дизайн

Tele2 подал заявку на регистрацию двух товарных знаков для переименования в t2

Лицензия на использование бренда Tele2 истекает 31 декабря 2024 года.

  • О том, что компания проведёт ребрендинг и сменит логотип, сообщили в апреле 2024 года.
Новые логотипы. Источник: «<a href="https://t.me/World_Sanctions/29786" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»
Новые логотипы. Источник: «РИА Новости»
  • До 2013 года оператор Tele2 принадлежал шведской Tele2 AB. После этого российский бизнес выкупил банк ВТБ — включая десятилетнее право на использование бренда.
  • О планах компании отказаться от названия Tele2 из-за истечения лицензии рассказывали источники «Ъ» ещё в марте 2022 года. Уже в апреле того года шведская Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на бренд.
Уже зарегистрированные логотипы. Источник: «<a href="https://t.me/World_Sanctions/29786" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»
Уже зарегистрированные логотипы. Источник: «РИА Новости»

#новости #tele2

22
32
32 комментария
Oleg Chernykh

Шутки про Т-Банк начнутся здесь

10
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Владислав Тыщенко

Т-Двач

1
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Андрей Миронов

Т-Дванк

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Roll Null

даже не шутки, а прям какой-то плагиат

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xsignes

А чего не Т-34? Чтобы прям ворваться в повесточку

8
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Полина Лааксо
Автор

это ребрендинг сайбертрака в россии

2
1
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Orca

Я написал выше, только Т32

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