Что нового в дизайне продуктов за июнь: инструменты, книги, статьи, шаблоны

Привычный ежемесячный дайджест.

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Apple показали новые версии платформ на ежегодной конференции, которая, как и всё остальное в этом году, прошла в онлайне. Традиционно подсветил обновления, которые касаются дизайнеров интерфейсов.

В этом году традиционная Google I/O сначала перешла в онлайн-формат, а потом и вовсе отложилась из-за протестов. Поэтому бета-версия Android 11 появилась относительно тихо.

Восемь лет я собираю примеры алгоритмического дизайна. Но в прошлом году тема потихоньку сдулась — возможно, вы заметили, что я давно не делал свежих подборок.

Причины три: завышенные обещания, реально работающие примеры выглядят само собой разумеющимися, а человеческий труд дешевле. Отобрал полтора десятка примеров из коллекции, которые всё ещё имеют смысл.

Ким Флаэрти из Nielsen Norman Group сделала обзор приёмов информирования в интернет-магазинах по поводу ситуации с коронавирусом. Предупреждения об увеличенном сроке доставки и других ограничениях.

Кейт Каплан из Nielsen Norman Group описывает два пути создания CJM: экспертная версия и основанная на исследованиях, текущее и будущее состояние. Самый разумный путь — сначала сделать экспертную версию текущего состояния, потом валидировать её с пользователями и создать видение будущего.

Анна Кон из Joom описывает три проблемных способа интеграции пользовательских исследователей в продуктовых компаниях: они проводятся только силами дизайнеров и менеджеров либо только внутри UX-лаборатории, а где-то и вовсе не существуют.

Новые инструменты для дизайна интерфейсов

Create Studio: новый инструмент для анимации и motion-дизайна с фокусом на видеоролики. Много шаблонов и готовых ресурсов.

Sketch 67: ускорение работы и оптимизация интерфейса.



Adobe XD, июньское обновление: токены для цветов и шрифтов, стеки элементов с поведением, как у flexbox, прокрутка внутри блоков прототипа, поддержка русского языка.



ProtoPie 5: таймлайны для событий, рецепты анимаций, библиотеки (включая iOS и Material Design).



Интерфейс ProtoPie 5

Некий холдинг Xenon Partners купил UXPin. Он скупает разные облачные сервисы.

Blobs: сервис помогает быстро сгенерировать абстрактную округлую форму для промосайтов.



Shape Divider App — генератор фигурных разделителей между блоками на промосайтах.



Color Copy Paste: сервис позволяет определить цвет через камеру телефона и вставить его в Figma или Sketch.

Seamless Pattern Maker — генератор повторяющейся текстуры на фоне из пиктограмм.



Pose Animator — экспериментальный инструмент анимирует иллюстрацию на основе захвата ваших движений с веб-камеры.



ShadeSketch — экспериментальный инструмент позволяет автоматически накладывать тени на рисованные изображения, в том числе анимированные.



Статьи по Figma: локализация макетов и создание плагинов.



Наикрутейшая статья Кристоса Кастритиса про запуск дизайн-системы Deliveroo. Стратсессия для старта работ, набор индикаторов здоровья, расчёт ROI по разным срезам (шаблон в Notion).

Подробный разбор состоянй элементов форм для выбора (чекбоксы, радиокноки, тумблеры, чипы) от Тараса Бакушевича.

Аннина Коскинен из Spotify рассказывает о дереве принятия решений при развитии продукта. Этот подход идёт от общей цели бизнеса к возможностям для роста и конкретным гипотезам. Это позволяет последовательно перебрать пространство проблем и решений. Шаблон в Figma.

Структурированная памятка по вопросам при проведении интервью с пользователями от Стефани Уолтер.

Кара Пернис из Nielsen Norman Group описывает стратегию редизайна интранета. Как собрать команду, определить цели, спроектировать и планомерно запустить новую версию.

Вышло второе издание книги. Добавлены главы о приватности, инклюзивности и безопасности.

Книгу Уолтера издаёт The Book Apart

Джефф Сауро и Джим Льюис описывают взаимосвязь опережающих и запаздывающих метрик. Как предсказать результат работы продукта и его интерфейса на ранней стадии.

Кейт Каплан из Nielsen Norman Group провела опрос 557 специалистов по интерфейсам и разложила их по своей модели зрелости DesignOps. Какие методы и практики они используют по трём срезам: взаимодействие людей, результат работы и её влияние на бизнес.

Анализ структуры push-уведомлений от разных платформ, браузеров и программ от Ли Монро. Бонусом идёт шаблон в Figma.

Пейдж Лаубхеймер из Nielsen Norman Group описывает особенности создания трёх типов персонажей: экспертный путь, качественные исследования, количественный опрос. Плюсы, минусы и подводные камни каждого.

Наброски во время размышлений

Открыт предзаказ на книгу. Она посвящена базовым практикам дизайн-менеджмента по управлению командой и выйдет 20 июля.

Алита Джойс из Nielsen Norman Group описывает паттерны для встречи нового пользователя в мобильных приложениях. При этом она советует по возможности избегать их.

Рейчел Майлз рассказывает, как использует Airtable для хранения находок из пользовательских исследований. Она базируется на старой инструкции от самого сервиса.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. В нём, как обычно, много новых материалов по дизайн-системам, инструментам дизайна, трендам, пользовательским исследованиям.

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