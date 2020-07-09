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Дизайн
Yury Vetrov
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Что нового в дизайне продуктов за июнь: инструменты, книги, статьи, шаблоны

Привычный ежемесячный дайджест.

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iOS 14 и другие анонсы WWDC 2020 для дизайнеров

Apple показали новые версии платформ на ежегодной конференции, которая, как и всё остальное в этом году, прошла в онлайне. Традиционно подсветил обновления, которые касаются дизайнеров интерфейсов.

Android 11 для дизайнеров

В этом году традиционная Google I/O сначала перешла в онлайн-формат, а потом и вовсе отложилась из-за протестов. Поэтому бета-версия Android 11 появилась относительно тихо.

Алгоритмический дизайн: кривая хайпа

Восемь лет я собираю примеры алгоритмического дизайна. Но в прошлом году тема потихоньку сдулась — возможно, вы заметили, что я давно не делал свежих подборок.

Причины три: завышенные обещания, реально работающие примеры выглядят само собой разумеющимися, а человеческий труд дешевле. Отобрал полтора десятка примеров из коллекции, которые всё ещё имеют смысл.

Communicating Changes Throughout the Buyer’s Journey — A Covid-19 Case Study

Ким Флаэрти из Nielsen Norman Group сделала обзор приёмов информирования в интернет-магазинах по поводу ситуации с коронавирусом. Предупреждения об увеличенном сроке доставки и других ограничениях.

Approaches to Journey Mapping — 2 Critical Decisions To Make Before You Begin

Кейт Каплан из Nielsen Norman Group описывает два пути создания CJM: экспертная версия и основанная на исследованиях, текущее и будущее состояние. Самый разумный путь — сначала сделать экспертную версию текущего состояния, потом валидировать её с пользователями и создать видение будущего.

Как правильно интегрировать исследования пользователей и рынка в вашу продуктовую команду

Анна Кон из Joom описывает три проблемных способа интеграции пользовательских исследователей в продуктовых компаниях: они проводятся только силами дизайнеров и менеджеров либо только внутри UX-лаборатории, а где-то и вовсе не существуют.

Новые инструменты для дизайна интерфейсов

  • Create Studio: новый инструмент для анимации и motion-дизайна с фокусом на видеоролики. Много шаблонов и готовых ресурсов.
  • Sketch 67: ускорение работы и оптимизация интерфейса.
  • Adobe XD, июньское обновление: токены для цветов и шрифтов, стеки элементов с поведением, как у flexbox, прокрутка внутри блоков прототипа, поддержка русского языка.
  • ProtoPie 5: таймлайны для событий, рецепты анимаций, библиотеки (включая iOS и Material Design).
Интерфейс ProtoPie 5
  • Некий холдинг Xenon Partners купил UXPin. Он скупает разные облачные сервисы.
  • Blobs: сервис помогает быстро сгенерировать абстрактную округлую форму для промосайтов.
  • Shape Divider App — генератор фигурных разделителей между блоками на промосайтах.
  • Color Copy Paste: сервис позволяет определить цвет через камеру телефона и вставить его в Figma или Sketch.
  • Seamless Pattern Maker — генератор повторяющейся текстуры на фоне из пиктограмм.
  • Pose Animator — экспериментальный инструмент анимирует иллюстрацию на основе захвата ваших движений с веб-камеры.
  • ShadeSketch — экспериментальный инструмент позволяет автоматически накладывать тени на рисованные изображения, в том числе анимированные.
  • Статьи по Figma: локализация макетов и создание плагинов.

How to understand your Design System’s health, and eventually, its success

Наикрутейшая статья Кристоса Кастритиса про запуск дизайн-системы Deliveroo. Стратсессия для старта работ, набор индикаторов здоровья, расчёт ROI по разным срезам (шаблон в Notion).

Selection controls — UI component series

Подробный разбор состоянй элементов форм для выбора (чекбоксы, радиокноки, тумблеры, чипы) от Тараса Бакушевича.

From Gut to Plan — The Thoughtful Execution Framework

Аннина Коскинен из Spotify рассказывает о дереве принятия решений при развитии продукта. Этот подход идёт от общей цели бизнеса к возможностям для роста и конкретным гипотезам. Это позволяет последовательно перебрать пространство проблем и решений. Шаблон в Figma.

A Cheatsheet for User Interview and Follow Ups Questions

Структурированная памятка по вопросам при проведении интервью с пользователями от Стефани Уолтер.

User-Centered Intranet Redesign — Set Up for Success in 11 Steps

Кара Пернис из Nielsen Norman Group описывает стратегию редизайна интранета. Как собрать команду, определить цели, спроектировать и планомерно запустить новую версию.

Aarron Walter — Designing for Emotion

Вышло второе издание книги. Добавлены главы о приватности, инклюзивности и безопасности.

Книгу Уолтера издаёт The Book Apart

Leading Vs. Lagging Measures in UX

Джефф Сауро и Джим Льюис описывают взаимосвязь опережающих и запаздывающих метрик. Как предсказать результат работы продукта и его интерфейса на ранней стадии.

DesignOps Maturity — Low in Most Organizations

Кейт Каплан из Nielsen Norman Group провела опрос 557 специалистов по интерфейсам и разложила их по своей модели зрелости DesignOps. Какие методы и практики они используют по трём срезам: взаимодействие людей, результат работы и её влияние на бизнес.

Design and Anatomy of a Push Notification 2020

Анализ структуры push-уведомлений от разных платформ, браузеров и программ от Ли Монро. Бонусом идёт шаблон в Figma.

3 Persona Types — Lightweight, Qualitative, and Statistical

Пейдж Лаубхеймер из Nielsen Norman Group описывает особенности создания трёх типов персонажей: экспертный путь, качественные исследования, количественный опрос. Плюсы, минусы и подводные камни каждого.

Наброски во время размышлений

Chris Avore и Russ Unger — Liftoff! Practical Design Leadership to Elevate Your Team, Your Organization, and You

Открыт предзаказ на книгу. Она посвящена базовым практикам дизайн-менеджмента по управлению командой и выйдет 20 июля.

Mobile-App Onboarding — An Analysis of Components and Techniques

Алита Джойс из Nielsen Norman Group описывает паттерны для встречи нового пользователя в мобильных приложениях. При этом она советует по возможности избегать их.

Sensemaking & structure: how Airtable changed my practice

Рейчел Майлз рассказывает, как использует Airtable для хранения находок из пользовательских исследований. Она базируется на старой инструкции от самого сервиса.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. В нём, как обычно, много новых материалов по дизайн-системам, инструментам дизайна, трендам, пользовательским исследованиям.

За свежими ссылками также можно следить:

#дайджест #инструментыдизайна

Yury Vetrov
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