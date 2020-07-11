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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Райт построил по своим проектам сотни домов, но город мечты с архитектором-руководителем во главе так и не воплотил.
Фрэнк Ллойд Райт родился в 1867 году в городе Ричланд-Сентер, штат Висконсин, США. Семья была небогатой, поэтому с 11 лет он работал на ферме у дяди. Подросток научился любить и ценить землю — это отразится в его будущих проектах.
В 18 лет Райт поступил в инженерную школу Висконсинского университета, начал подрабатывать на стройке и в проектном бюро. Архитектор так и не доучился и впоследствии плохо отзывался о «схоластическом» университетском образовании.
Спустя два года он переехал в Чикаго и устроился к архитектору Джозефу Силсби, позже Райта приняли в фирму «Адлер и Салливан». Луис Салливан, один из руководителей, под началом которого Райт работал шесть лет, повлиял на его взгляды на архитектуру.
В 1893–1920 годы в американской архитектуре процветала эклектика, смешение стилей. После промышленной революции 19 века архитекторы получили новые материалы для строительства, но «правила» для них ещё не сложились.
Поэтому строители вдохновлялись историей и сочетали в своих проектах разные стили прошлого, национальный стиль в архитектуре в США пока не сложился.
Райт уже в то время осознал, что современной архитектуре нужна простота, естественность и целесообразность. Основываясь на достижениях предшественников (Анри Лабруста, Эжена Виолле-ле-Дюка, учителя Луиса Салливана), молодой архитектор сформулировал альтернативу историческим стилям и эклектике — «органическую» архитектуру, или, как он говорил, «органичную».
С самого начала и до конца архитектурной карьеры Райт пытался создавать такие здания, которые будут органично вписываться в ландшафт. Райт любил «привязаться» к местности, учитывал особенности земли и старался сохранить каждые дерево и камень.
Кроме природных условий, архитектор учитывал ассоциации и образы, вызванные пейзажем. Прерии Чикаго, субтропики Калифорнии или пустыни Аризоны — для каждой местности Райт создавал такой дом, который будет связан с ней.
С 1894 года Райт сам реализовывал идеи органической архитектуры. Первый творческий период (1900–1915 годы) был самым плодотворным в карьере. Его результат — «дома прерий».
«Стиль прерий», по мнению архитектора, отлично подходил для строительства усадеб на Среднем Западе. Он хотел с помощью архитектуры подчеркнуть красоту американских равнин, сделать дом продолжением земли, на которой тот стоит, и поэтому, когда было возможно, подчёркивал горизонтальность линий.
Он отказался от подвалов, которые считал «негигиеничными» и ненужными в условиях американских прерий. Так же он относился к чердакам и мансардам, поэтому крыши домов Райти были невысокими двускатными или вообще плоскими.
Системы хранения архитектор предусматривал в самом здании и стремился к наименьшему количеству этажей и наибольшему соприкосновению дома с землей.
Особое внимание Райт уделял естественному освещению: вдоль стен второго этажа обычно шли ряды непрерывных окон. Широкие карнизы прикрывали их от солнечных лучей и создавали рассеянный свет в комнатах.
Архитектор называл привычные оконные и дверные проемы «дырками в стене». Он старался делать так, чтобы в его проектах окна и двери были вписаны в само здание, логично продолжали стены. Иными словами, чтобы стены были «ширмой» между внутренним пространством и внешним.
Для строительства архитектор выбирал натуральные материалы: камень, кирпич, дерево. Он избегал декоративных элементов, чтобы не допустить стилевой пестроты.
«Дома прерий» отличались от других домов не только снаружи, но и внутри. Архитектор называл функциональные комнаты «коробками» и «клетками». Желая избавиться от них, Райт прибегал к открытым планировкам, непривычным для американцев.
Весь первый этаж Райт проектировал как одно большое пространство, выделяя только кухню и комнаты для слуг. Оно визуально делилось на зоны для приёма пищи, для чтения или общения с гостями. В домах не было лишних дверей и перегородок, поэтому они ощущались свободными и просторными.
Сердцем дома Райт считал камин, поэтому отводил для него центральное место, которое притягивало бы всю семью.
Чтобы дом выглядел единым целым, архитектор старался совмещать предметы обстановки с элементами здания. Райт сам проектировал мебель — удобную, простую и вписывающуюся в пространство.
В начале 1930-х годов Райт стал размышлять о «домах прерий» для американцев со средним достатком. Они тоже должны были быть из натуральных материалов, вливаться в ландшафт, но стоить недорого. Райт называл их североамериканскими, или юсонианскими (от акронима USONA, The United States of North America).
История юсонианских зданий (usonian house) началась с дома Малкольма Уилли, распорядителя в Миннесотском университете. В 1933 году его жена Нэнси Уилли написала письмо Райту, в котором попросила создать «произведение искусства» с ограниченным бюджетом. Одноэтажное здание площадью около 110 м² обошлось Уилли в $10 тысяч.
Впервые Райт создавал дом, в котором не предполагалось наличие слуг. Уилли жили скромно, Нэнси готовила на кухне сама, и когда приходили гости, ей хотелось быть с ними на связи.
Архитектор решил эту проблему открытой планировкой: кухня, гостиная и столовая стали одним общим пространством. Столовая отделялась от «рабочей зоны» лишь стеклянной стенкой и полками.
Такое новаторское для того времени решение сделало из кухни место, в котором хозяевам было приятно находиться так же, как и в других комнатах.
С 1936 года Райт спроектировал больше 40 домов юсонианского типа. Все они были практичными, компактными и функциональными.
Чаще всего дома имели вытянутую Г-образную форму и открытую планировку, которая визуально увеличивала пространство. Архитектор вновь отказался от чердаков и подвалов — в пользу удобных систем хранения внутри дома, полноценный гараж заменил навесом.
Юсонианский дом стал основным типом застройки частного сектора в проекте Райта «Город широких горизонтов» (Broadacre City). В 1932 году вышла его книга «Исчезающий город», 14 апреля 1935 года архитектор вместе со своими учениками из Талиесина представил на выставке в Рокфеллер-центре проект своего Акрогорода.
Центральное место на выставке занимала модель площадью 13 м². Она представляла почти 11 км² «типичной сельской местности» на 1400 семей.
Основная идея проекта заключалась в том, чтобы горожанин получил хотя бы по акру земли (около 40 соток). Жители могли бы распоряжаться ей на своё усмотрение: использовать для жилья, работы или как огород. Благодаря участку семейство жило бы экономически независимо в условиях Великой депрессии в США, надеялся Райт.
Каждый гражданин становился собственником земли, был обязан жить на ней, развивать её, но не сдавать в аренду. Ни банки, ни правительство не могли угрожать особняку, за распределением земли, по задумке, следил главный архитектор города.
Акр земли — довольно много, расстояния между зданиями получались немалыми. Райт не видел в этом проблемы: он верил в современные технологии. Личный автомобиль у каждой семьи позволил бы не переживать о дальних расстояниях, власти общались бы с горожанами по радио.
Чтобы избежать пробок, Райт предлагал изменить транспортную систему: отказаться от трамваев и железных дорог, которые замедляли движение машин.
Он хотел провести трассы с отдельными полосами для легковых и грузовых автомобилей и монорельсовой дорогой в центре. Они помогли бы жителям тратить меньше времени на дорогу до работы и проводить больше времени с семьёй.
Архитектор видел в «городе широких горизонтов» выражение демократических идей в том виде, в каком он их понимал: не как форму управления, а как стиль жизни. Он считал, что город — не расположение дорог и зданий относительно друг друга, а общество в действии, и что его Акрогород обеспечит пространство, свободу и красоту, необходимые для роста личности.
«Город широких горизонтов» не был построен. Тем не менее Райт до самой смерти воплощал в отдельных проектах архитектурные и общественные концепции, которые он представлял естественным выражением нового города.
Жилые дома, общественные объекты, производственные здания — все они должны были стать центром гармонии и красоты и совершенствовать жизнь.
Фрэнк Ллойд Райт умер 9 апреля 1959 года в возрасте 91 года. За свою жизнь он спроектировал около 800 зданий, восемь его работ вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 1991 году Американский институт архитекторов признал Райта «величайшим американским архитектором всех времен». Созданное им направление органической архитектуры до сих пор не теряет актуальность.
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