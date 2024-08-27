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Евгения Евсеева
Дизайн

Сервис Mail.ru изменил логотип — убрал .ru из названия и обновил цвета

Также у него появился маскот по имени «Байт».

Источник: Mail
Источник: Mail
  • Mail.ru, входящий в группу VK, сменил название — теперь он Mail, сообщила компания. Из логотипа исчезла доменная зона .ru, в цветовую палитру добавились синий и салатовый.

Mail — давно не просто почта. Сейчас Mail — экосистема, сочетающая нейросетевые и ML-инструменты, почту, облако, сервисы для продуктивности, организации покупок, а также планирования дел и досуга. Вслед за технологическими изменениями пришло время и для визуальных обновлений.

Андрей Сумин, директор бизнес-юнита Mail
  • Mail объединяет в себе «Почту», «Облако», «Календарь», «Доску», «Заметки» и другие сервисы. Обновления коснутся их всех.
Сервис Mail.ru изменил логотип — убрал .ru из названия и обновил цвета
Сервис Mail.ru изменил логотип — убрал .ru из названия и обновил цвета
Сервис Mail.ru изменил логотип — убрал .ru из названия и обновил цвета
  • Также у сервиса появился маскот, которого зовут «Байт». Он «расскажет, где найти краткий пересказ письма, подскажет, как придумать идею или сократить текст с помощью нейросети, а также поделится лайфхаками, как стать более продуктивными с сервисами Mail», говорится в сообщении.
  • Последний раз Mail проводил редизайн в 2018 году: изменил цвета логотипа и представил новую концепцию. В 2021 году его головная компания Mail.ru Group переименовалась в VK.

#новости #mailru #mail #vk

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66 комментариев
Максим Исаев

Также у сервиса появился маскот

В 2024 году эта псина (или кто бы это ни был) смотрится также уместно, как Скрепка в Ворде

18
1
1
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Слегка Придурковатый

Что ты имеешь против скрепки в Ворде?

20
1
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Нейрослав Жепетеев

Слышь, на скрепку не быкуй. За скрепку и Ворд стреляю Болгеносом в упор!

1
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Злой ЧакЧак

однако..это получилось хорошо

5
1
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Степан Новожилов

«Привет, я Байт!»

Ахахаххах, байт удался

6
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One Man Brand

Мейл.ру: сотрите точку и две буквы
Фрилансер на бирже: с вас пицот рэ
Мейл: КРАСИВОЕ

5
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Alex Melnikoff

фейл-ру

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