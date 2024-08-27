Сервис Mail.ru изменил логотип — убрал .ru из названия и обновил цвета

Mail — давно не просто почта. Сейчас Mail — экосистема, сочетающая нейросетевые и ML-инструменты, почту, облако, сервисы для продуктивности, организации покупок, а также планирования дел и досуга. Вслед за технологическими изменениями пришло время и для визуальных обновлений.
Также у сервиса появился маскот
В 2024 году эта псина (или кто бы это ни был) смотрится также уместно, как Скрепка в Ворде
Что ты имеешь против скрепки в Ворде?
Слышь, на скрепку не быкуй. За скрепку и Ворд стреляю Болгеносом в упор!
однако..это получилось хорошо
«Привет, я Байт!»
Ахахаххах, байт удался
Мейл.ру: сотрите точку и две буквы
Фрилансер на бирже: с вас пицот рэ
Мейл: КРАСИВОЕ
фейл-ру