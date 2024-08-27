Сервис Mail.ru изменил логотип — убрал .ru из названия и обновил цвета

Mail — давно не просто почта. Сейчас Mail — экосистема, сочетающая нейросетевые и ML-инструменты, почту, облако, сервисы для продуктивности, организации покупок, а также планирования дел и досуга. Вслед за технологическими изменениями пришло время и для визуальных обновлений.