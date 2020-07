Нейросеть «Николай Иронов» создаёт логотипы на основе текстового описания компании, рассказал в разговоре с The Next Web арт-директор «Студии Артемия Лебедева» Сергей Кулинкович. Система анализирует текст о компании, название и описание работы и выбирает ключевые слова, на основе которых создаёт изображения.

Он показал изданию, как работает «Иронов»: в одно текстовое окно Кулинкович вставил название The Next Web, в другое — страницу About сайта издания и запустил нейросеть. Спустя «секунды» программа выдала идеи для дизайна.