Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Чтобы создать логотип, нужно лишь вставить название компании и описание её работы в соответсвующие окна.
Нейросеть «Николай Иронов» создаёт логотипы на основе текстового описания компании, рассказал в разговоре с The Next Web арт-директор «Студии Артемия Лебедева» Сергей Кулинкович. Система анализирует текст о компании, название и описание работы и выбирает ключевые слова, на основе которых создаёт изображения.
В конце июня 2020 года «Студия Лебедева» рассказала, что создала «искусственный дизайнерский интеллект» и на протяжении года выдавала работы нейросети за логотипы удаленного сотрудника Николая Иронова.
После генерации логотипов с помощью ряда алгоритмов результаты масштабируют, сглаживают и упрощают дизайн, а также создают различные цветовые схемы и шрифты, пишет издание. В результате нейросеть выдаёт «бесконечный диапазон» вариантов логотипа для клиента.
«По сути, мозг "Николая Иронова" — это комбинация систем автоматизации дизайна для различных этапов проектирования. И все эти системы, объединённые вместе, дают возможность мгновенно превратить текст в готовый пакет корпоративного дизайна», — объясняет Кулинкович.
Он показал изданию, как работает «Иронов»: в одно текстовое окно Кулинкович вставил название The Next Web, в другое — страницу About сайта издания и запустил нейросеть. Спустя «секунды» программа выдала идеи для дизайна.
На основе выбранного логотипа нейросеть предложила варианты использования:
Не все работы нейросети можно назвать шедеврами, объясняет Кулинкович.
«Иронов» может работать 24 часа — он не болеет и не страдает от творческих кризисов, рассказывает представитель студии. Однако ценность нейросети, по словам Кулинковича, в другом.
Студия продолжит использовать нейросеть в повседневной работе, но полностью отстранять дизайнеров от творческого процесса не будет, отметил представитель компании. В будущем студия может разработать SaaS-версию системы и предложить нейросеть бизнесу.
Как известно, стадо обезьян, вооруженное пишущими машинками, рано или поздно напечает "Гамлета".
Так и Николай Иронов когда-нибудь создаст что-то стоящее. Скорее всего.
Вот если честно, на мой личный взгляд. Нужно быть очень безвкусным человеком, чтобы заказать что-нибудь у Лебедева. Мне одно не понятно как эта хуйня с фиолетовыми волосами возмнила себя дизайнером?! Фу он такой уёбищный, и сам лебедев, и его диз
Такую ху*ню обучают негласно годами, прежде чем выпустить в свет.
Тут как-то всё наоборот.
Кажется, нас кормят каким-то продуктом, который называют не тем словом, которым он является. А может даже просто втирают дичь.
С логотипами все понятно. Напишите статью о Альбине, особенно интересно про ее «божественные» иллюстрации.
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