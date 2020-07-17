Мы учим Николая постоянно «рисовать» новые вещи и разрабатывать новые визуальные стили, но сохраняем относительную свободу, и стараемся не ограничивать нейросеть слишком сильно. Поэтому некоторые работы могут выглядеть относительно безумно или даже уродливо.

Научить Николая создавать «красивые» логотипы не проблема, но мы здесь не для этого. Наша задача — найти что-то новое в графическом дизайне и создать действительно контрастные и уникальные работы.