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Дизайн
Лиана Липанова
782

Бесконечный диапазон логотипов за секунды: «Студия Артемия Лебедева» рассказала, как работает нейросеть «Николай Иронов» Материал редакции

Чтобы создать логотип, нужно лишь вставить название компании и описание её работы в соответсвующие окна.

6 комментариев
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Нейросеть «Николай Иронов» создаёт логотипы на основе текстового описания компании, рассказал в разговоре с The Next Web арт-директор «Студии Артемия Лебедева» Сергей Кулинкович. Система анализирует текст о компании, название и описание работы и выбирает ключевые слова, на основе которых создаёт изображения.

В конце июня 2020 года «Студия Лебедева» рассказала, что создала «искусственный дизайнерский интеллект» и на протяжении года выдавала работы нейросети за логотипы удаленного сотрудника Николая Иронова.

После генерации логотипов с помощью ряда алгоритмов результаты масштабируют, сглаживают и упрощают дизайн, а также создают различные цветовые схемы и шрифты, пишет издание. В результате нейросеть выдаёт «бесконечный диапазон» вариантов логотипа для клиента.

«По сути, мозг "Николая Иронова" — это комбинация систем автоматизации дизайна для различных этапов проектирования. И все эти системы, объединённые вместе, дают возможность мгновенно превратить текст в готовый пакет корпоративного дизайна», — объясняет Кулинкович.

Он показал изданию, как работает «Иронов»: в одно текстовое окно Кулинкович вставил название The Next Web, в другое — страницу About сайта издания и запустил нейросеть. Спустя «секунды» программа выдала идеи для дизайна.

На основе выбранного логотипа нейросеть предложила варианты использования:

Не все работы нейросети можно назвать шедеврами, объясняет Кулинкович.

Мы учим Николая постоянно «рисовать» новые вещи и разрабатывать новые визуальные стили, но сохраняем относительную свободу, и стараемся не ограничивать нейросеть слишком сильно. Поэтому некоторые работы могут выглядеть относительно безумно или даже уродливо.

Научить Николая создавать «красивые» логотипы не проблема, но мы здесь не для этого. Наша задача — найти что-то новое в графическом дизайне и создать действительно контрастные и уникальные работы.

Сергей Кулинкович
арт-директор «Студии Артемия Лебедева»

«Иронов» может работать 24 часа — он не болеет и не страдает от творческих кризисов, рассказывает представитель студии. Однако ценность нейросети, по словам Кулинковича, в другом.

Одна из главных проблем дизайнерского образования заключается в том, что в процессе обучения тому, как должен выглядеть хороший дизайн, в голове дизайнера создаются рамки.

Так что взрослые и опытные дизайнеры знают, как сделать хорошую работу, но они часто боятся создавать что-то чрезвычайно новое и смелое.

Сергей Кулинкович
арт-директор «Студии Артемия Лебедева»

Студия продолжит использовать нейросеть в повседневной работе, но полностью отстранять дизайнеров от творческого процесса не будет, отметил представитель компании. В будущем студия может разработать SaaS-версию системы и предложить нейросеть бизнесу.

#новость #студиялебедева

Лиана Липанова
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6 комментариев
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Artem Gruzdev

9

Как известно, стадо обезьян, вооруженное пишущими машинками, рано или поздно напечает "Гамлета".

Так и Николай Иронов когда-нибудь создаст что-то стоящее. Скорее всего.

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Deniss Karpak

2

Теперь понятно КАК МОЖНО ДЕЛАТЬ ТАКИЕ ХУЁВЫЕ логотипы 😹😹😹

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Sergey Fedorov

1

Вот если честно, на мой личный взгляд. Нужно быть очень безвкусным человеком, чтобы заказать что-нибудь у Лебедева. Мне одно не понятно как эта хуйня с фиолетовыми волосами возмнила себя дизайнером?! Фу он такой уёбищный, и сам лебедев, и его диз

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Кирилл Стенцов

0

Такую ху*ню обучают негласно годами, прежде чем выпустить в свет.
Тут как-то всё наоборот.

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Юрий Белоножкин

0

Кажется, нас кормят каким-то продуктом, который называют не тем словом, которым он является. А может даже просто втирают дичь.

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Ruslan Fatikhov

0

С логотипами все понятно. Напишите статью о Альбине, особенно интересно про ее «божественные» иллюстрации.

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