Компания хочет помочь пользователю сосредоточиться на задачах, сделав дизайн простым и адаптивным.

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21 июля Microsoft представила будущий интерфейс и дизайн Office, сообщает The Verge. Его задача — сделать программы одинаково удобными для разных устройств и сосредоточить внимание пользователя на содержании, отмечает издание.

Фрагмент видеопрезентации Microsoft

Упрощённое меню

Сейчас меню Office — ленточный интерфейс, основанный на панели инструментов, разделённой вкладками. В компании считают, что такой вариант приспособлен под настольный компьютер, но не очень удобен, когда люди используют инструменты с разных платформ.

Поэтому Microsoft хочет упростить эту панель и позволить пользователю легко перемещать её. При этом в зависимости от контекста работы система будет показывать те или иные подходящие команды и возможные действия.

Будущий дизайн Office

Новая адаптивная система должна уменьшить когнитивную нагрузку на пользователя и помочь ему сосредоточиться на задаче.

«Некоторые моменты требуют долгой постоянной концентрации, — комментирует корпоративный вице-президент по дизайну и исследованиям в Microsoft Джон Фридман. — Другие, такие как многие мобильные сценарии, оптимальны для микрозадач».

Другие изменения

Иконка в верхней части приложений для обозначения, какой именно программой пользуется человек. До этого Office использовал цветовое обозначение — вкладка красилась в фирменный цвет запущенной программы.

Также в верхней части по центру будут расположены централизованный поиск и панель команд.

Будущий дизайн Office

Когда эти изменения появятся в Office точно неизвестно — пишет The Verge. По словам Фридмана, некоторые обновления внедрят в ближайшие год или два, остальные же остаются пока будут тестировать.

С 2017 года компания двигалась в сторону Fluent Design: за это время она обновила иконки программ, добавила тёмную тему и переработала меню.