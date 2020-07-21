Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Компания хочет помочь пользователю сосредоточиться на задачах, сделав дизайн простым и адаптивным.
21 июля Microsoft представила будущий интерфейс и дизайн Office, сообщает The Verge. Его задача — сделать программы одинаково удобными для разных устройств и сосредоточить внимание пользователя на содержании, отмечает издание.
Сейчас меню Office — ленточный интерфейс, основанный на панели инструментов, разделённой вкладками. В компании считают, что такой вариант приспособлен под настольный компьютер, но не очень удобен, когда люди используют инструменты с разных платформ.
Поэтому Microsoft хочет упростить эту панель и позволить пользователю легко перемещать её. При этом в зависимости от контекста работы система будет показывать те или иные подходящие команды и возможные действия.
Новая адаптивная система должна уменьшить когнитивную нагрузку на пользователя и помочь ему сосредоточиться на задаче.
«Некоторые моменты требуют долгой постоянной концентрации, — комментирует корпоративный вице-президент по дизайну и исследованиям в Microsoft Джон Фридман. — Другие, такие как многие мобильные сценарии, оптимальны для микрозадач».
Когда эти изменения появятся в Office точно неизвестно — пишет The Verge. По словам Фридмана, некоторые обновления внедрят в ближайшие год или два, остальные же остаются пока будут тестировать.
С 2017 года компания двигалась в сторону Fluent Design: за это время она обновила иконки программ, добавила тёмную тему и переработала меню.
Бля, ну что за напасть. Почему в маках за 20 лет в OSX ничего не поменялось (образно говоря) и все привычные элементы сохранены, а у майкрософта постоянно появляются гениальные идеи, которые через год объявляют говном и возвращают как было? Зачем делать этот минималистичный интерфейс, когда в офисе работают как раз таки из за кучи всяких возможностей и профессиональная работа никак не связана с минималистичностью?
😂😂😂 Картинки и видосики, как и всегда, очень красивые у microsoft, такие же красивые, как и обещания
Пока мобильная, десктопная и онлайн-версия Офиса являются фактически разными программами с разным уровнем совместимости и функционала между собой, все изменения внешней мишуры останутся изменением внешней мишуры.
Ох ты ж Microsoft, опять все меняется. Только успевай привыкать к новым гениальным интерфейсам.
Спелчекер в Exel в конце-концов добавят?
Сейчас бы захватывающие ролики про MS Office смотреть, когда в 99% случаев достаточно интерфейса Google Docs/Sheets/Slides
О каком конкретно Офисе идет речь? Это опять будет новая софтверка или обновление 2019?
Микрософт нас манит своим лёгким материл дизайном. Однако пока что только обещает. Будем ждать.
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