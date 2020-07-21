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Дизайн
Дарья Дейнека
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Упрощённое меню и больше внимания к содержанию: Microsoft показала концепцию будущего интерфейса Office Материал редакции

Компания хочет помочь пользователю сосредоточиться на задачах, сделав дизайн простым и адаптивным.

10 комментариев
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21 июля Microsoft представила будущий интерфейс и дизайн Office, сообщает The Verge. Его задача — сделать программы одинаково удобными для разных устройств и сосредоточить внимание пользователя на содержании, отмечает издание.

Фрагмент видеопрезентации Microsoft

Упрощённое меню

Сейчас меню Office — ленточный интерфейс, основанный на панели инструментов, разделённой вкладками. В компании считают, что такой вариант приспособлен под настольный компьютер, но не очень удобен, когда люди используют инструменты с разных платформ.

Поэтому Microsoft хочет упростить эту панель и позволить пользователю легко перемещать её. При этом в зависимости от контекста работы система будет показывать те или иные подходящие команды и возможные действия.

Будущий дизайн Office

Новая адаптивная система должна уменьшить когнитивную нагрузку на пользователя и помочь ему сосредоточиться на задаче.

«Некоторые моменты требуют долгой постоянной концентрации, — комментирует корпоративный вице-президент по дизайну и исследованиям в Microsoft Джон Фридман. — Другие, такие как многие мобильные сценарии, оптимальны для микрозадач».

Другие изменения

  • Иконка в верхней части приложений для обозначения, какой именно программой пользуется человек. До этого Office использовал цветовое обозначение — вкладка красилась в фирменный цвет запущенной программы.
  • Также в верхней части по центру будут расположены централизованный поиск и панель команд.
Будущий дизайн Office

Когда эти изменения появятся в Office точно неизвестно — пишет The Verge. По словам Фридмана, некоторые обновления внедрят в ближайшие год или два, остальные же остаются пока будут тестировать.

С 2017 года компания двигалась в сторону Fluent Design: за это время она обновила иконки программ, добавила тёмную тему и переработала меню.

Полная версия видеопрезентации

#новость #microsoft #office

Дарья Дейнека
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10 комментариев
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Сергей Михельсон

8

Бля, ну что за напасть. Почему в маках за 20 лет в OSX ничего не поменялось (образно говоря) и все привычные элементы сохранены, а у майкрософта постоянно появляются гениальные идеи, которые через год объявляют говном и возвращают как было? Зачем делать этот минималистичный интерфейс, когда в офисе работают как раз таки из за кучи всяких возможностей и профессиональная работа никак не связана с минималистичностью?

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Руcлан Мирзалиев

6

😂😂😂 Картинки и видосики, как и всегда, очень красивые у microsoft, такие же красивые, как и обещания

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Максим Попов

3

Пока мобильная, десктопная и онлайн-версия Офиса являются фактически разными программами с разным уровнем совместимости и функционала между собой, все изменения внешней мишуры останутся изменением внешней мишуры.

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Владимир Бугаев

3

Ох ты ж Microsoft, опять все меняется. Только успевай привыкать к новым гениальным интерфейсам.

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Ivano Digital

2

Спелчекер в Exel в конце-концов добавят?

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Alexander Agafonov

Ivano
0

Он там всегда был, но по умолчанию не работал как в ворде

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Никита Гончаров

0

Сейчас бы захватывающие ролики про MS Office смотреть, когда в 99% случаев достаточно интерфейса Google Docs/Sheets/Slides

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Peter Markov

0

Самый лучший офис все равно останется 2003

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Ivano Digital

0

О каком конкретно Офисе идет речь? Это опять будет новая софтверка или обновление 2019?

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Digital Age Electronik

0

Микрософт нас манит своим лёгким материл дизайном. Однако пока что только обещает. Будем ждать.

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