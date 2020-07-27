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Дизайн
Yury Vetrov
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Шрифт YouTube Sans, дизайн Skyeng и системы иконок Zendesk: новости брендинга цифровых продуктов

Брендинг цифровых продуктов — важная область в эпоху, когда границы между офлайном и онлайном стираются. Правда, толковых примеров мизер — как правило, всё ограничивается маркетинговой коммуникацией, но не попадает в интерфейс.

2 комментария
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Да и научиться толком негде — авторы тех 10-15 успешных примеров (Airbnb, Google Material Design, Microsoft Fluent Design, Apple, Miro, «Яндекс.Драйв») рассказывают о деталях не так много. Но я не сдаюсь и копаю этот рудник в надежде составить методичку. Вот что происходило в этой сфере с начала года:

Microsoft

Интеграция команд бренда и продукта, которые позволили сделать сильное обновление в 2015 году. Формат взаимодействия команд на нескольких примерах.

Skyeng от «Щуки»

Освежение, добавление характера и поддержка растущей архитектуры бренда. Применение на сам интерфейс, правда, не показано. Кейс в портфолио.

Mixcloud от Output

Хороший приём с пронизыванием фирменной звуковой волны в логотипе, шрифте, анимации и других деталях. Кейс в портфолио.

Eventbrite от Moving Brands

Есть примеры приземления в вебе, хотя характера не так много. Кейс в портфолио.

TripAdvisor от Mother Design

Удачный пример простого упрощения и освежения без надрыва. Кейс в портфолио.

Virgin Atlantic

Унификации дизайна всех платформ — сайт, приложение, развлекательные системы на борту самолёта. Статья подаётся как рассказ о дизайн-системе, но технологической составляющей нет, а вот связка совсем разных носителей есть.

Envoy

Делала сама команда продукта.

OLX от Design Studio

Динамический логотип с конструктором под разные ситуации, хотя применения на интерфейсы нет.

YouTube

Как делали фирменный шрифт YouTube Sans.

Khan Academy

Поиск единого визуального языка на базе принципов дизайна.

Mentimeter от Bold

Графики и диаграммы здорово провязаны с визуальной рифмой и логотипом.

Huma от Koto

С помощью достаточно простых приёмов (градиент, иллюстрации, типографика) удалось сделать хорошо работающее в интерфейсах решение, достаточное чтобы выделиться.

Zendesk

Создание системы иконок, которые поддерживают бренд. Получился хороший конструктор из базовых форм, которые повторяются в логотипе и других элементах оформления.

Waze от Pentagram

Сохранили дурашливый характер персонажа и превратили его в маскота, поддержав в компоновках сайта.

Одна из причин такой разрозненности — команды бренда и дизайна интерфейсов живут отдельно. Те компании, которые смогли починить этот феодализм, имеют больше шансов сделать что-то цельное.

#брендинг #логотипы

Yury Vetrov
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2 комментария
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Мартин Ефремов

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Юрий, как вы считаете - как скоро минимализм в лого и брендах станет просто стильным, но уже менее эффективным? Просто мне на ум сразу приходят логотипы брендов из 90-х и нулевых и, учитывая цикличность моды, смею предположить, что совсем скоро нас ждут новые вычурные (в хорошем плане) дизайны с отсылками к прошедшим десятилетиям - они классны бы сыграли на ностальгических нотках уже платежеспособной аудитории.

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Иван Касаткин

Мартин
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Минимализм будет эффективным ещё долго. Если сомневаетесь, попробуйте любой вычурный логотип «90-х» вписать в аватарку соцсети так, чтобы его могли хотя бы различить.

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