Свежий дизайн Skyeng, шрифт YouTube Sans и системы иконок Zendesk: новости брендинга цифровых продуктов

Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Брендинг цифровых продуктов — важная область в эпоху, когда границы между офлайном и онлайном стираются. Правда, толковых примеров мизер — как правило, всё ограничивается маркетинговой коммуникацией, но не попадает в интерфейс.
Да и научиться толком негде — авторы тех 10-15 успешных примеров (Airbnb, Google Material Design, Microsoft Fluent Design, Apple, Miro, «Яндекс.Драйв») рассказывают о деталях не так много. Но я не сдаюсь и копаю этот рудник в надежде составить методичку. Вот что происходило в этой сфере с начала года:
Интеграция команд бренда и продукта, которые позволили сделать сильное обновление в 2015 году. Формат взаимодействия команд на нескольких примерах.
Освежение, добавление характера и поддержка растущей архитектуры бренда. Применение на сам интерфейс, правда, не показано. Кейс в портфолио.
Хороший приём с пронизыванием фирменной звуковой волны в логотипе, шрифте, анимации и других деталях. Кейс в портфолио.
Есть примеры приземления в вебе, хотя характера не так много. Кейс в портфолио.
Удачный пример простого упрощения и освежения без надрыва. Кейс в портфолио.
Унификации дизайна всех платформ — сайт, приложение, развлекательные системы на борту самолёта. Статья подаётся как рассказ о дизайн-системе, но технологической составляющей нет, а вот связка совсем разных носителей есть.
Делала сама команда продукта.
Динамический логотип с конструктором под разные ситуации, хотя применения на интерфейсы нет.
Как делали фирменный шрифт YouTube Sans.
Поиск единого визуального языка на базе принципов дизайна.
Графики и диаграммы здорово провязаны с визуальной рифмой и логотипом.
С помощью достаточно простых приёмов (градиент, иллюстрации, типографика) удалось сделать хорошо работающее в интерфейсах решение, достаточное чтобы выделиться.
Создание системы иконок, которые поддерживают бренд. Получился хороший конструктор из базовых форм, которые повторяются в логотипе и других элементах оформления.
Сохранили дурашливый характер персонажа и превратили его в маскота, поддержав в компоновках сайта.
Одна из причин такой разрозненности — команды бренда и дизайна интерфейсов живут отдельно. Те компании, которые смогли починить этот феодализм, имеют больше шансов сделать что-то цельное.
Юрий, как вы считаете - как скоро минимализм в лого и брендах станет просто стильным, но уже менее эффективным? Просто мне на ум сразу приходят логотипы брендов из 90-х и нулевых и, учитывая цикличность моды, смею предположить, что совсем скоро нас ждут новые вычурные (в хорошем плане) дизайны с отсылками к прошедшим десятилетиям - они классны бы сыграли на ностальгических нотках уже платежеспособной аудитории.
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