Свежий дизайн Skyeng, шрифт YouTube Sans и системы иконок Zendesk: новости брендинга цифровых продуктов

Брендинг цифровых продуктов — важная область в эпоху, когда границы между офлайном и онлайном стираются. Правда, толковых примеров мизер — как правило, всё ограничивается маркетинговой коммуникацией, но не попадает в интерфейс.

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Да и научиться толком негде — авторы тех 10-15 успешных примеров (Airbnb, Google Material Design, Microsoft Fluent Design, Apple, Miro, «Яндекс.Драйв») рассказывают о деталях не так много. Но я не сдаюсь и копаю этот рудник в надежде составить методичку. Вот что происходило в этой сфере с начала года:

Интеграция команд бренда и продукта, которые позволили сделать сильное обновление в 2015 году. Формат взаимодействия команд на нескольких примерах.

Освежение, добавление характера и поддержка растущей архитектуры бренда. Применение на сам интерфейс, правда, не показано. Кейс в портфолио.

Хороший приём с пронизыванием фирменной звуковой волны в логотипе, шрифте, анимации и других деталях. Кейс в портфолио.

Есть примеры приземления в вебе, хотя характера не так много. Кейс в портфолио.

Удачный пример простого упрощения и освежения без надрыва. Кейс в портфолио.

Унификации дизайна всех платформ — сайт, приложение, развлекательные системы на борту самолёта. Статья подаётся как рассказ о дизайн-системе, но технологической составляющей нет, а вот связка совсем разных носителей есть.

Делала сама команда продукта.

Динамический логотип с конструктором под разные ситуации, хотя применения на интерфейсы нет.

Как делали фирменный шрифт YouTube Sans.

Поиск единого визуального языка на базе принципов дизайна.

Графики и диаграммы здорово провязаны с визуальной рифмой и логотипом.

С помощью достаточно простых приёмов (градиент, иллюстрации, типографика) удалось сделать хорошо работающее в интерфейсах решение, достаточное чтобы выделиться.

Создание системы иконок, которые поддерживают бренд. Получился хороший конструктор из базовых форм, которые повторяются в логотипе и других элементах оформления.

Сохранили дурашливый характер персонажа и превратили его в маскота, поддержав в компоновках сайта.