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Лиана Липанова
343

«Додо пицца» сменила название головной компании на Dodo Brands Материал редакции

Компания «стремится эволюционировать» в фудсервис-группу с несколькими брендами — «Додо пицца», «Донер42» и «Дринкит».

4 комментария
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«Додо пицца» сменила название головной компании на Dodo Brands, сообщил на своей странице в Facebook глава направления глобальный b2b-маркетинг компании Максим Котин.

Согласно пользовательскому соглашению на сайте сети пиццерий, юрлицо компании называется «Додо франчайзинг».

Для вас это может выглядеть как просто очередное, не очень захватывающее упражнение в нейминге. Для нас этот новый бренд представляет собой тектонический сдвиг в нашей стратегии и долгосрочном видении. Сейчас мы делаем прыжок веры, превращая зрелую пиццу обратно в стартап своего рода, просто на новом уровне.

Максим Котин
глава направления глобальный b2b-маркетинг Dodo Brands

По словам Котина, компания «стремится эволюционировать» в фудсервис-группу с несколькими брендами. Сейчас у Dodo Brands три бренда: «Додо пицца», «Донер42» и «Дринкит» (кофейни), напоминает он. Новое название «представляет собой эту трансформацию» и содержит три буквы D, с которой начинаются названия брендов.

#додопицца

Лиана Липанова
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Arthur Niazyan

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А что тут за Apple Telegram текст? )))

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Николай Крылов

Arthur
1

С ft.com утащили, для рерайта видимо

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Лиана Липанова

Arthur
1

упс

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Martin Prestone

0

Dodo Cards

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