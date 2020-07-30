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Компания «стремится эволюционировать» в фудсервис-группу с несколькими брендами — «Додо пицца», «Донер42» и «Дринкит».
«Додо пицца» сменила название головной компании на Dodo Brands, сообщил на своей странице в Facebook глава направления глобальный b2b-маркетинг компании Максим Котин.
Согласно пользовательскому соглашению на сайте сети пиццерий, юрлицо компании называется «Додо франчайзинг».
По словам Котина, компания «стремится эволюционировать» в фудсервис-группу с несколькими брендами. Сейчас у Dodo Brands три бренда: «Додо пицца», «Донер42» и «Дринкит» (кофейни), напоминает он. Новое название «представляет собой эту трансформацию» и содержит три буквы D, с которой начинаются названия брендов.
А что тут за Apple Telegram текст? )))
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