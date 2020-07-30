Для вас это может выглядеть как просто очередное, не очень захватывающее упражнение в нейминге. Для нас этот новый бренд представляет собой тектонический сдвиг в нашей стратегии и долгосрочном видении. Сейчас мы делаем прыжок веры, превращая зрелую пиццу обратно в стартап своего рода, просто на новом уровне.