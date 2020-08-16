И почему сейчас их так не хватает.

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Продакт-дизайнер Эли Руссо на своей странице в Twitter собрал примеры, как ручки для переноски использовались в устройствах Apple.

В том числе объяснил, почему ручки были важны для позиционирования продуктов и какое ощущение должны были вызывать у пользователей, а также рассказал, почему считает странным их пропажу из дизайна ноутбуков и других устройств.

Благодаря ручкам для переноски в Macintosh создатели представляли компьютер «дружелюбным» дополнением в доме. С их помощью покупатели распаковывали и быстро устанавливали новое устройство.

В Newton eMate 300, который был создан для учеников, ручка должны была помочь переносить устройство из класса в класс.

Ручка в iMac выполняла ту же роль, что и в Macintosh — помогала новым пользователям ознакомиться с новой технологией с помощью понятного «интерфейса». У неё была и дополнительная функция: она использовалась для вентиляции.

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Четыре ручки на компьютерах G3 и G4 служили как ножками, так и креплениями для переноски. Они также создавали иллюзию скорости — как спойлеры на машинах.

В ноутбуке iBook ручка была встроена в систему с петлями между экраном и основной частью. Её можно было вытащить для переноски или спрятать в специальную выемку.

В Power Mac G4 Cube ручка использовалась уже не для переноски: с её помощью можно было вытащить устройство из корпуса.

В G5 и Mac Pro 4 ручки-спойлеры остались с той же целью, что и раньше — приподнять устройство над столом, сделаеть его удобным для переноски и придать «скоростной» стиль.

В Mac Pro 2019 года остались крепления для переноски. Между ними встроена ручка для замка, удерживающего корпус.

«Если посмотреть в прошлое, ручки использовались для многих целей, но теперь остались только в Mac Pro. Я думаю, что это немного странно — мы живём в мире, когда помощь в переноске техники нужна как никогда», — говорит Руссо.

В подкрепление своих слов он показал несколько фотографий с примерами, как люди держат свои устройства.

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Об этом же говорит и популярность поп-сокетов, считает Руссо. Нынешние iPhone стали очень неудобными и настолько большими, что теперь приходится придумывать дополнительные механизмы, чтобы сделать их удобнее, заключил он.