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Дизайн
Андрей Фролов
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Тред: ручки на устройствах от Apple и их важность для восприятия Материал редакции

И почему сейчас их так не хватает.

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Продакт-дизайнер Эли Руссо на своей странице в Twitter собрал примеры, как ручки для переноски использовались в устройствах Apple.

В том числе объяснил, почему ручки были важны для позиционирования продуктов и какое ощущение должны были вызывать у пользователей, а также рассказал, почему считает странным их пропажу из дизайна ноутбуков и других устройств.

𝐸·𝐿·𝑅 @elirousso
Apple Design History: Handles (Thread) https://t.co/kiUtBOl14g

Благодаря ручкам для переноски в Macintosh создатели представляли компьютер «дружелюбным» дополнением в доме. С их помощью покупатели распаковывали и быстро устанавливали новое устройство.

В Newton eMate 300, который был создан для учеников, ручка должны была помочь переносить устройство из класса в класс.

Ручка в iMac выполняла ту же роль, что и в Macintosh — помогала новым пользователям ознакомиться с новой технологией с помощью понятного «интерфейса». У неё была и дополнительная функция: она использовалась для вентиляции.

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Четыре ручки на компьютерах G3 и G4 служили как ножками, так и креплениями для переноски. Они также создавали иллюзию скорости — как спойлеры на машинах.

В ноутбуке iBook ручка была встроена в систему с петлями между экраном и основной частью. Её можно было вытащить для переноски или спрятать в специальную выемку.

В Power Mac G4 Cube ручка использовалась уже не для переноски: с её помощью можно было вытащить устройство из корпуса.

В G5 и Mac Pro 4 ручки-спойлеры остались с той же целью, что и раньше — приподнять устройство над столом, сделаеть его удобным для переноски и придать «скоростной» стиль.

В Mac Pro 2019 года остались крепления для переноски. Между ними встроена ручка для замка, удерживающего корпус.

«Если посмотреть в прошлое, ручки использовались для многих целей, но теперь остались только в Mac Pro. Я думаю, что это немного странно — мы живём в мире, когда помощь в переноске техники нужна как никогда», — говорит Руссо.

В подкрепление своих слов он показал несколько фотографий с примерами, как люди держат свои устройства.

Об этом же говорит и популярность поп-сокетов, считает Руссо. Нынешние iPhone стали очень неудобными и настолько большими, что теперь приходится придумывать дополнительные механизмы, чтобы сделать их удобнее, заключил он.

𝐸·𝐿·𝑅 @elirousso
The popularity of PopSockets is another indicator that Apple's current ID is failing on this front. iPhone's are literally too hard to handle— so big that we have to affix knobs to them to make them more usable. To think we started with something so small. https://t.co/uSWprRnNLG

#apple #iphone

Андрей Фролов
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