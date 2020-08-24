Для CSS создают параметр leading-trim: он исправит видимый беспорядок между строками текста при равных отступах в коде Материал редакции
Из-за особенностей кода между блоками текста появляется лишнее пространство. Новый параметр должен справиться с загвоздкой.
В начале июня 2020 года разработчики CSS предложили новый пакет спецификаций, где упоминается параметр leading-trim. Он позволит обрезать поля вокруг текста по заданным параметрам. Когда разработчики его добавят, неизвестно.
Дизайнер Microsoft Итан Ванг считает: это свойство решит проблему веб-дизайна последних 24 лет, когда настроить междустрочный интервал было крайне сложно.
В чём заключалась проблема
Между частями текста появляется лишнее пространство, когда расстояние между ними измеряется по границам текстовых блоков, а не по границам букв внутри. На иллюстрации ниже блоки распределены равномерно — между ними 32 пикселя. Но на деле разрывы больше и не сочетаются друг с другом.
Такая проблема появилась во время создания CSS1 в 1996 году. Программисты разделили интерлиньяж (междустрочный интервал) пополам: половина над текстом, половина под. Они назвали это свойство half-leading.
У каждого размера шрифта внутри семейства есть высота строки по умолчанию. Она должна быть больше, чем текст в ней, чтобы размещать определённые символы и акцентирующие знаки. С увеличением высоты строки добавляются два half-leading, и текстовое поле становится ещё больше.
«Этот половинчатый интервал вместе с дополнительным пространством для высоты строки — корень сегодняшних разочарований в текстовых полях», — пишет Ванг.
Что делает leading-trim
С помощью этого параметра можно обрезать пустое пространство вокруг текстового блока по значениям, нужным пользователю.
Например, в коде можно использовать ещё один новый CSS-параметр — text-edge. Он указывает браузеру, что края текста — высота верхнего края букв и базовая буквенная линия. По этому параметру идущий следом leading-trim обрежет пустые поля.
Что об этом думают российские дизайнеры
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