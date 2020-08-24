Новый параметр на первый взгляд решает проблему пустого пространства внутри текстового бокса.

С одной стороны, это позволяет дизайнеру выстраивать типографику как в полиграфическом дизайне — по базовой линии, что позволяет делать более эстетичные конструкции. С другой, обрезание текста по верхней площадке прописных букв — вопрос спорный.

Во-первых, в цифровой типографике далеко не всегда высота литеры — целое значение. Как и в какую сторону это будет округляться?

Во-вторых, при работе с дизайн-системами, где часто используют набор отступов и фиксированный шаг, такой подход эффективности не добавит, так как подогнать текстовый бокс под нужный размер не получится. Например, при шаге, кратном четырём пикселям, высота текстового блока может обрезаться до 13 или 15 пикселей. Что с этим делать, тоже пока неясно.