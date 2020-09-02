Что не так с красивыми диаграммами, интерфейсы на примере Lego и новое в Figmа: главное в продуктовом дизайне за август

Традиционный дайджест от директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.
Smashing Magazine выпускает набор карточек с чек-листами для популярных интерфейсных паттернов. Как сделать их по уму и избежать типовых ошибок. Желающие могут купить пакет вместе с обучающим вебинаром.
Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group предлагает свой фреймворк ResearchOps. Это шесть составляющих: рекрутинг, администрирование, знания, инструменты, компетенция и евангелизм.
Слава Шестопалов разбирает популярные у дизайнеров псевдодиаграммы. Они хорошо смотрятся на Dribbble, но плохо представляют данные.
George Cave анализирует приёмы организации интерфейсов на примере игрушечных компьютеров из LEGO. Шикарная историческая справка и советы в одном флаконе.
vc.ru: агенство «Руки» перевело эту колонку.
Chase McCoy рассказывает об отслеживании здоровья дизайн-системы Sprout Social. Они показывают текущий статус компонента или страницы описания, а также подробные детали по нескольким параметрам.
Andrew Birgiolas подробно рассказывает о редизайне приложения Sephora. Они проверяли много прототипов с помощью метода RITE и постепенно фильтровали идеи.
Новые инструменты дизайна:
- Figma. В прототипах можно задать сразу несколько разных взаимодействий с элементом. А также появились настраиваемые кривые easing. Улучшена навигация по стилям. Сообщество вышло из беты и доступно всем пользователям.
- Статьи. Библиотеки компонетов для Airbnb и Lyft, компоненты с сохранением пропорций при изменении размера.
- Шаблоны. Песочница для обучения анимациям, компоненты GitLab Pajamas, дополнения к Airtable, персонажи, CJM и сценарии интервью с пользователем, информационная карта, удалённые дизайн-спринты.
- Плагины. Downsize для оптимизации изображений, Truncate Lines для сокращения текста под многоточие. Даниил Субботин из Redmadrobot рассказывает об утилите для экспорта цветов, иконок и изображений из Figma в Xcode и Android Studio. Сама утилита.
- Adobe XD. Августовское обновление. Теперь из одних и тех же макетов можно собрать сразу несколько прототипов для разных тестов.
- Sketch 68. Вышла версия с поддержкой ассистентов, которые помогают сверять макет с требованиями дизайн-системы или оформления макетов. Их каталог.
- Unscreen. Сервис убирает фон под объектом в видеороликах.
Отличная подборка интерфейсных паттернов для медленного интернета от Ramprakash Ravichandran и Susanna Zaraysky из Google.
Ehsan Noursalehi анализирует прошлое и будущее интерфейсов с точки зрения их ключевых задач: передачи информации и работы с ней. Как развивались способы ввода и вывода информации, какие из них имеют смысл и будущее вообще.
Microsoft открыла предзаказ на свой телефон Surface Duo с двумя экранами (на базе Android). Интервью с главой дизайна приложения MS Office Deepak Menon о сценариях использования в офисных программах.
Сервис анализирует британские, европейские и американские интернет-банки на мобильных и в вебе. В первом разборе они сравнивают процесс открытия счёта в банках нового поколения, дальше — перевод денег. У них своя методика оценки — изначально дают каждому 1000 баллов, а дальше вычитают их за сложные этапы процесса. Сравнение крупных британских банков по функциональности.
Rachel Miles из IBM описала лучшую и самую детальную методичку по созданию базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований на базе Airtable. Структура, привязка к вопросу исследований, разбивка на находки и наблюдения.
Фреймворк для дизайн-систем от Microsoft, выросший из технологий Fluent Design. Даёт гибкую тематизацию и работает с React, Angular, Vue и другими платформами.
Эмилия Городовых из «Контура» описывает памятку по подготовке пользовательского исследования для заказчика. Цели, гипотезы и вопросы, что уже известно о проблеме, пользователи и сценарии, сроки. Шаблон.
Felix Hansen и Susanne Marquardt из Kantar анализируют ожидания пользователей от беспилотных автомобилей и более простых систем поддержки водителей. Понимают ли они принципы управления такими машинами и как можно улучшить их.
Lola Jiang из Google показывает, как мышление моделями и фреймворками помогло ей пройти путь от младшего дизайнера.
Ethan Wang из Microsoft рассказывает об идущей сейчас доработке стандарта CSS, который позволит убирать автоматические межстрочные расстояния через свойство leading-trim. Это родовая травма веба, которая не даёт делать выравнивание относительно базовой линии. Когда именно это станет доступно в браузерах, неизвестно, но работа идёт плотно.
Kate Moran из Nielsen/Norman Group описывает три вида проблемных респондентов: не подходящие под требования, обманщики и профессиональные респонденты. Что делать с каждым из них и как вообще определить их.
Конспект выступления редактора интерфейсов Анны Кочетковой из Тинькофф Бизнес. Советы и лучшие практики.
Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в группе на Facebook или во «ВКонтакте», а также в Telegram-канале. Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест. Вы также можете получать свежие обзоры по почте.
Блоги компаний
Показать еще
www.businessinsider.com