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Дизайн
Yury Vetrov
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Что не так с красивыми диаграммами, UI-дизайн на примере Lego и новое в Figmа: главное в продуктовом дизайне за август

Традиционный дайджест от директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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Smart Interface Design Patterns In Your Pocket ― Checklist Cards PDF

Smashing Magazine выпускает набор карточек с чек-листами для популярных интерфейсных паттернов. Как сделать их по уму и избежать типовых ошибок. Желающие могут купить пакет вместе с обучающим вебинаром.

ResearchOps 101

Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group предлагает свой фреймворк ResearchOps. Это шесть составляющих: рекрутинг, администрирование, знания, инструменты, компетенция и евангелизм.

7 Deadly Sins of Data Visualization

Слава Шестопалов разбирает популярные у дизайнеров псевдодиаграммы. Они хорошо смотрятся на Dribbble, но плохо представляют данные.

The UX of LEGO Interface Panels

George Cave анализирует приёмы организации интерфейсов на примере игрушечных компьютеров из LEGO. Шикарная историческая справка и советы в одном флаконе.

vc.ru: агенство «Руки» перевело эту колонку.

Measuring the health of our design system

Chase McCoy рассказывает об отслеживании здоровья дизайн-системы Sprout Social. Они показывают текущий статус компонента или страницы описания, а также подробные детали по нескольким параметрам.

6 steps to big results: How we redesigned the Sephora app

Andrew Birgiolas подробно рассказывает о редизайне приложения Sephora. Они проверяли много прототипов с помощью метода RITE и постепенно фильтровали идеи.

Новые инструменты дизайна:

Figma @figmadesign
Introducing two new ways to create higher-fidelity prototypes in Figma. Show multiple ways to interact with a single object, and make your transitions pop with custom easing curves. https://t.co/jWwc5MmBsw
  • Adobe XD. Августовское обновление. Теперь из одних и тех же макетов можно собрать сразу несколько прототипов для разных тестов.
  • Sketch 68. Вышла версия с поддержкой ассистентов, которые помогают сверять макет с требованиями дизайн-системы или оформления макетов. Их каталог.
  • Unscreen. Сервис убирает фон под объектом в видеороликах.

Connect, No Matter the Speed

Отличная подборка интерфейсных паттернов для медленного интернета от Ramprakash Ravichandran и Susanna Zaraysky из Google.

Why Do We Interface?

Ehsan Noursalehi анализирует прошлое и будущее интерфейсов с точки зрения их ключевых задач: передачи информации и работы с ней. Как развивались способы ввода и вывода информации, какие из них имеют смысл и будущее вообще.

Designing for the Microsoft Surface Duo

Microsoft открыла предзаказ на свой телефон Surface Duo с двумя экранами (на базе Android). Интервью с главой дизайна приложения MS Office Deepak Menon о сценариях использования в офисных программах.

Fintech Insights

Сервис анализирует британские, европейские и американские интернет-банки на мобильных и в вебе. В первом разборе они сравнивают процесс открытия счёта в банках нового поколения, дальше — перевод денег. У них своя методика оценки — изначально дают каждому 1000 баллов, а дальше вычитают их за сложные этапы процесса. Сравнение крупных британских банков по функциональности.

Managing Research Insights at a Portfolio Level

Rachel Miles из IBM описала лучшую и самую детальную методичку по созданию базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований на базе Airtable. Структура, привязка к вопросу исследований, разбивка на находки и наблюдения.

FAST — Adaptive UI System, Utilities & Tools

Фреймворк для дизайн-систем от Microsoft, выросший из технологий Fluent Design. Даёт гибкую тематизацию и работает с React, Angular, Vue и другими платформами.

Если ты заказчик. Первый шаг перед исследованием

Эмилия Городовых из «Контура» описывает памятку по подготовке пользовательского исследования для заказчика. Цели, гипотезы и вопросы, что уже известно о проблеме, пользователи и сценарии, сроки. Шаблон.

Driver Assistance Systems — UX from a Safety Perspective

Felix Hansen и Susanne Marquardt из Kantar анализируют ожидания пользователей от беспилотных автомобилей и более простых систем поддержки водителей. Понимают ли они принципы управления такими машинами и как можно улучшить их.

Learnings from a Junior Designer at Google

Lola Jiang из Google показывает, как мышление моделями и фреймворками помогло ей пройти путь от младшего дизайнера.

Leading-Trim — The Future of Digital Typesetting

Ethan Wang из Microsoft рассказывает об идущей сейчас доработке стандарта CSS, который позволит убирать автоматические межстрочные расстояния через свойство leading-trim. Это родовая травма веба, которая не даёт делать выравнивание относительно базовой линии. Когда именно это станет доступно в браузерах, неизвестно, но работа идёт плотно.

Catching Problem Participants in Remote Unmoderated Studies

Kate Moran из Nielsen/Norman Group описывает три вида проблемных респондентов: не подходящие под требования, обманщики и профессиональные респонденты. Что делать с каждым из них и как вообще определить их.

Тексты для интерфейса: как пишут контент в «Тинькофф Бизнес»

Конспект выступления редактора интерфейсов Анны Кочетковой из Тинькофф Бизнес. Советы и лучшие практики.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в группе на Facebook или во «ВКонтакте», а также в Telegram-канале. Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест. Вы также можете получать свежие обзоры по почте.

#дайджест #ветров #figma #пользовательскийопыт #интерфейсы

Yury Vetrov
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