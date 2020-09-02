Что не так с красивыми диаграммами, UI-дизайн на примере Lego и новое в Figmа: главное в продуктовом дизайне за август

Традиционный дайджест от директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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Smashing Magazine выпускает набор карточек с чек-листами для популярных интерфейсных паттернов. Как сделать их по уму и избежать типовых ошибок. Желающие могут купить пакет вместе с обучающим вебинаром.

Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group предлагает свой фреймворк ResearchOps. Это шесть составляющих: рекрутинг, администрирование, знания, инструменты, компетенция и евангелизм.

Слава Шестопалов разбирает популярные у дизайнеров псевдодиаграммы. Они хорошо смотрятся на Dribbble, но плохо представляют данные.

George Cave анализирует приёмы организации интерфейсов на примере игрушечных компьютеров из LEGO. Шикарная историческая справка и советы в одном флаконе.

vc.ru: агенство «Руки» перевело эту колонку.

Chase McCoy рассказывает об отслеживании здоровья дизайн-системы Sprout Social. Они показывают текущий статус компонента или страницы описания, а также подробные детали по нескольким параметрам.

Andrew Birgiolas подробно рассказывает о редизайне приложения Sephora. Они проверяли много прототипов с помощью метода RITE и постепенно фильтровали идеи.

Новые инструменты дизайна:

Figma. В прототипах можно задать сразу несколько разных взаимодействий с элементом. А также появились настраиваемые кривые easing. Улучшена навигация по стилям. Сообщество вышло из беты и доступно всем пользователям.

Figma @figmadesign Introducing two new ways to create higher-fidelity prototypes in Figma. Show multiple ways to interact with a single object, and make your transitions pop with custom easing curves. https://t.co/jWwc5MmBsw

Статьи. Библиотеки компонетов для Airbnb и Lyft, компоненты с сохранением пропорций при изменении размера.

Adobe XD. Августовское обновление. Теперь из одних и тех же макетов можно собрать сразу несколько прототипов для разных тестов.

Августовское обновление. Теперь из одних и тех же макетов можно собрать сразу несколько прототипов для разных тестов. Sketch 68. Вышла версия с поддержкой ассистентов, которые помогают сверять макет с требованиями дизайн-системы или оформления макетов. Их каталог.



Вышла версия с поддержкой ассистентов, которые помогают сверять макет с требованиями дизайн-системы или оформления макетов. Их каталог. Unscreen. Сервис убирает фон под объектом в видеороликах.



Отличная подборка интерфейсных паттернов для медленного интернета от Ramprakash Ravichandran и Susanna Zaraysky из Google.

Ehsan Noursalehi анализирует прошлое и будущее интерфейсов с точки зрения их ключевых задач: передачи информации и работы с ней. Как развивались способы ввода и вывода информации, какие из них имеют смысл и будущее вообще.

Microsoft открыла предзаказ на свой телефон Surface Duo с двумя экранами (на базе Android). Интервью с главой дизайна приложения MS Office Deepak Menon о сценариях использования в офисных программах.

Сервис анализирует британские, европейские и американские интернет-банки на мобильных и в вебе. В первом разборе они сравнивают процесс открытия счёта в банках нового поколения, дальше — перевод денег. У них своя методика оценки — изначально дают каждому 1000 баллов, а дальше вычитают их за сложные этапы процесса. Сравнение крупных британских банков по функциональности.

Rachel Miles из IBM описала лучшую и самую детальную методичку по созданию базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований на базе Airtable. Структура, привязка к вопросу исследований, разбивка на находки и наблюдения.

Фреймворк для дизайн-систем от Microsoft, выросший из технологий Fluent Design. Даёт гибкую тематизацию и работает с React, Angular, Vue и другими платформами.

Эмилия Городовых из «Контура» описывает памятку по подготовке пользовательского исследования для заказчика. Цели, гипотезы и вопросы, что уже известно о проблеме, пользователи и сценарии, сроки. Шаблон.

Felix Hansen и Susanne Marquardt из Kantar анализируют ожидания пользователей от беспилотных автомобилей и более простых систем поддержки водителей. Понимают ли они принципы управления такими машинами и как можно улучшить их.

Lola Jiang из Google показывает, как мышление моделями и фреймворками помогло ей пройти путь от младшего дизайнера.

Ethan Wang из Microsoft рассказывает об идущей сейчас доработке стандарта CSS, который позволит убирать автоматические межстрочные расстояния через свойство leading-trim. Это родовая травма веба, которая не даёт делать выравнивание относительно базовой линии. Когда именно это станет доступно в браузерах, неизвестно, но работа идёт плотно.

Kate Moran из Nielsen/Norman Group описывает три вида проблемных респондентов: не подходящие под требования, обманщики и профессиональные респонденты. Что делать с каждым из них и как вообще определить их.

Конспект выступления редактора интерфейсов Анны Кочетковой из Тинькофф Бизнес. Советы и лучшие практики.