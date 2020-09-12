Тара с красной крышкой уже стала музейным экспонатом, но японская компания Kikkoman до сих пор использует её и продала больше 400 млн таких бутылочек.

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«Создатель вещей»: кто такой Кендзи Экуан

В 1945 году, в 16 лет, будущий дизайнер окончил военно-морскую академию. Возвращаясь домой, в Хиросиму, он из окна поезда увидел разрушенный город. Его младшая сестра погибла из-за бомбардировки, а отец, буддийский монах, умер от лучевой болезни. Позже монахом ненадолго станет и сам Экуан.

«Лицом к лицу с небытием, я почувствовал огромную ностальгию по человеческой культуре. Мне нужно было что, что можно потрогать, на что посмотреть. Тогда я решил стать создателем вещей», — вспоминал Экуан.

Молодой Кендзи Экуан

В 1950 году Экуан поступил в Токийский университет искусств, где основал с другими студентами «Группу Коике» (GK). Она получила название в честь профессора университета Иватаро Коике, который преподавал основы проектирования и помогал студентам в работе.

В университете тогда не было отдельного факультета дизайна. Я изучал традиционные ремесла, которые дали хорошую базу: овладел многими техниками и понял общие принципы эстетики. Я проводил много исследований, желая понять психологию человеческих потребностей. Дизайн для меня всегда значил делать людей счастливыми. И я счастлив создавать вещи, которые дарят удобство, функциональность и красоту. Кендзи Экуан

Группе удалось поработать с несколькими известными компаниями. Yamaha заказала у них дизайн пианино, и они сняли чёрную отделку и оставили натуральное дерево.

Популярный японский производитель велосипедов Maruishi заказал у них раму велосипеда, подходящую для женщин. По словам Экуана, тогда в группе было не очень много сотрудников, но уже появились известность и репутация.

Экуан (второй справа) сразу после прилета в США в 1950-х во время образовательной поездки artcenter

Группа также активно участвовала в конкурсах и занимала призовые места. В 1957 году сообщество переросло в дизайн-студию GK Design, и Экуан руководил ей до конца жизни.

Символ новой Японии

Крупный японский производитель соевого соуса Kikkoman до октября 1955 года продавал соевый соус в больших бочонках, а затем перешел на литровые бутылки. Ими было удобнее пользоваться дома.

Бочонки и бутылки с соусом Kikkoman с логотипом компании — тысячелетней черепахой

Однако покупатели просили компанию сделать упаковку ещё меньше и удобнее, чтобы её легко можно было разместить на столе. Компания устроила конкурс, в нём выиграл Экуан (ему было меньше 30 лет).

В одном из интервью дизайнер рассказывал, что, работая, он вспоминал, как его мать поднимала большую бочку с соевым соусом во время готовки. Ему хотелось упростить эту задачу.

Дизайнер потратил на поиск идеальной формы для бутылочки соуса больше трёх лет — и создал около ста прототипов, прежде чем нашёл идеальное решение. Возможно, Экуан придумал финальную форму во время медитации, пишет The Times.

Бутылочка с широким дном и узким горлом закрывается ярким красным колпачком-дозатором, он позволяет выливать соус точно. Благодаря прозрачному стеклу можно оценить, сколько соуса осталось. Сам тёмный соус контрастирует с яркой красной крышкой, это добавляет визуальной глубины.

Это помогло Экуану сделать бутылочку удобной и при этом узнаваемой — в ней читается японская эстетика, которую хотел сохранить дизайнер.

Бутылочка стала бестселлером в Японии сразу же после появления в 1961 году, а затем и во всем мире. А Экуан — первым японским дизайнером-знаменитостью, отмечает Independent.

30 марта 2018 года форму бутылочки (без надписей) зарегистрировали в Японии в качестве торговой марки. Кроме Японии, форма бутылочки зарегистрирована в России, США, Украине, Норвегии, Австралии и ЕС. Средняя цена знаменитой бутылочки — около $10 за границей и около 300 рублей в России.

Как бутылочка повлияла на продажи и стала предметом искусства

Одной из причин популярности новой бутылочки стало удачно выбранное время для её вывода на рынок — именно в эти годы американцы заинтересовались иностранной кухней.

К моменту смерти Экуана в 2015 году Kikkoman продала более 400 млн таких бутылочек, они превратились в один из узнаваемых символов японской кухни.

В 2003 году Экуан получил престижную премию Lucky Strike Design Award за дизайн бутылочки. Также она выставляется в качестве постоянного экспоната в Центре дизайна Северного Рейна в Германии и в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

В 2020 году компания впервые выпустила лимитированную серию бутылочек «Весенний цветок 2020», приуроченную к цветению сакуры. От обычной бутылочки эта упаковка отличается специально созданной иллюстрацией

По словам старшего куратора архитектуры и дизайна в Музее современного искусства в Нью-Йорке Паолы Антонелли (она знала Экуана лично), музей не просто так экспонирует бутылочку. «Она находится в коллекции, потому что работает идеально. Это красивый, разумный и чрезвычайно изящный дизайн, одновременно древний и крайне современный», — объясняла она в интервью NPR.

Соевый соус был очень важен для идентичности Японии после Второй Мировой войны. Это был способ вернуть себе международный вес. Задача Экуана была создать такую упаковку, чтобы соус можно было экспортировать по всему миру. И ему это удалось. Паола Антонелли

По её словам, у Экуана не было формального стиля, что и делало его выдающимся дизайнером: «Каждый предмет, который он создавал, он делал с нуля. Таким образом, бутылочка соевого соуса Kikkoman настолько индивидуальна, что это больше, чем стиль. У лучших дизайнеров нет стиля».

Антонелли однажды поинтересовалась у Экуана, почему японцы часто обращаются к западным дизайнерам и архитекторам, несмотря на то, что у них есть много древних традиций в визуальном искусстве.

Экуан ответил: смысл в том, чтобы копировать, понимать, черпать вдохновение для развития собственного языка. «Он говорил мне, что мы только готовимся к тому, чтобы захватить мир. И действительно, так и случилось», — заключила Антонелли.

Не только бутылочка: что ещё создал Экуан и его компания

Кендзи Экуан работал над дизайном транспорта:

А также проектировал жилье и мебель:

Сверху — «Тыквенный дом», созданный в 1964 году. Экуан спроектировал модульное жилье для пары: можно присоединить пространство снаружи, в том числе капсулу для ребенка. Снизу — Furniture House, год тот же. У каждого предмета есть «скелет», «органы», «кожа»

В музеях выставлялись не только бутылочка, но и другие работы Экуана и GK Design.

По часовой стрелке: тюнер Yamaha, ортез Kawamura Gishi, контроллер Nemoto Kyorindo

Принципы Экуана и GK Design

«Промышленный дизайн — это то, что ты делаешь для других».

«У всего есть душа. Создание предмета — это наделение его собственной душой».

«Само слово и понятие экодизайна для 20 века — одно из важнейших. Эко — значит не только экологический, но и экономический».

Дизайн нужно разрабатывать так, чтобы использовать половину ресурсов, которые требовались прежде. «Еда должна быть такой же вкусной, но ее должно требоваться вполовину меньше. Одежда должна оставаться удобной, но на нее нужно тратить вдвое меньше материалов. Дома должны быть простыми и экономичными, но жить в них должно быть удобно».



«Дизайн всегда создает отношения между человеком и вещами, которые делают лучше нашу жизнь и будущее».

