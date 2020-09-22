Масштабная трансформация
Сбербанка в прямом эфире
LIVE
Дизайн
Андрей Фролов
94

Почему вместо «Яндекс.Денег» теперь «ЮMoney» и кто выбрал новое название — объясняет директор по маркетингу Материал редакции

«Ю — это английское you — вы».

0 Обсудить
В закладки

17 сентября сервис «Яндекс.Деньги», который перешёл под контроль «Сбербанка», объявил о ребрендинге: теперь он будет называться «ЮMoney», а «Яндекс.Касса» — «ЮKassa». Тогда же компания представила новый логотип, основанный на букве Ю.

Директор по маркетингу «ЮMoney» Роман Степанов по просьбе vc.ru рассказал, откуда взялась идея нового логотипа, что он означает и какое у него будущее.

Как появилась идея выбрать именно Ю основным символом? Можете описать процесс создания?

Ю, в основном значении, это английское you — вы. Как технологическая компания мы ставим вас, пользователей, на первое место. Кроме того, у этой кириллической буквы хорошее звучание, которое смягчает и делает более эмоциональными «строгие» финансовые продукты: деньги, карты и эквайринг.

Сколько человек занимались ребрендингом, сколько занял процесс? Сколько было вариантов?

Над неймингом работала команда из шести человек — сотрудники компании и коллеги из SberX.

Всего в разработке было около 100 вариантов. Шорт-лист тестировали на пользователях — и b2c, и b2b.

Было несколько вариантов названия и логотипов, которые нам одинаково нравились и которые мы считали успешными. Акционер принял решение в пользу одного из них. (Какие ещё были варианты, компания не раскрыла — vc.ru)

За три дня до публичного анонса подключились в общей сложности несколько десятков человек — команды коммуникационного дизайна и UX. Ребрендинг — это первый шаг, многие изменения ещё впереди.

Что должна символизировать Ю, какой смысл должны считывать пользователи?

Важно, что новое название — история не совсем про новые символы. Скорее, наоборот, — те же люди, в той же компании, с признанной сильной экспертизой и опытом, делают те же отличные, мы думаем, продукты для b2c- и b2b-направлений.

Название изменилось, но смыслы, тон общения, культура сохраняются. Как сохраняются все результаты, которые компания достигла за 18 лет: пользовательская база и более 120 тысяч интернет-магазинов и мобильных приложений, принимающих платежи теперь уже через «ЮKassa».

Не пугает, что есть YouDo, YouDrive и другие сервисы, которые звучат как «Ю(что-то)»?

К списку можно добавить, например, YouTube. Нам кажется, продукты важнее брендов. Мы во многом уникальны в финтех-индустрии именно благодаря своему набору продуктов.

До 15 декабря мы будем использовать наравне старое и новое название, чтобы люди привыкли и поняли, что «Яндекс.Деньги» теперь «ЮMoney», а «Яндекс.Касса» — «ЮKassa».

Известно, что части экосистемы «Сбербанка» меняют названия на «Сбер(что-то)». Почему у вас не так?

В экосистеме «Сбербанка» приставка «Сбер» в названии есть далеко не у каждой компании. Конечно, использование приставки «Сбер» обсуждалось как один из вариантов. Решили остановиться на «ЮMoney» и «ЮKassa».

Почему именно такое странное сочетание, русской буквы и английских слов?

Ю — зонтичный бренд, под который мы собрали два основных продукта. Со временем будем добавлять новые.

Что касается сочетания, то, на наш взгляд, «ЮMoney» звучит и выглядит значительно лучше, чем «ЮМани». Конечно, в реальной жизни обычные пользователи будут гуглить нас в той раскладке, которая им удобна. Поисковики прекрасно умеют транслитерировать такие запросы и направлять пользователя на сайт бренда.

Какие вопросы и комментарии по поводу логотипа вы уже получили? Наверняка их много, только у нас больше 250 комментариев. Обращаете ли на них внимание, как можете на них ответить, что-то из откликов запомнилось?

Комментариев достаточно много, есть и одобряющие, и критические замечания. Мы ориентируемся не на абстрактные комментарии из интернета, а на восприятие наших пользователей, клиентов и команды.

Культура, продукты и сервис первичны — они в конечном итоге и делают символику брендом.

#сбербанк #яндексденьги #юmoney

Андрей Фролов
+118 252
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Андрей Фролов", "author_type": "editor", "tags": ["\u044emoney","\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438","\u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a"], "comments": 0, "likes": -1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "design", "id": 160412, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 22 Sep 2020 14:48:16 +0300", "is_special": false }
Сервис онлайн-продвижения бизнеса
Раскрутка бренда реальными отзывами. Уникальная база амбассадоров для маркетинга
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ProductStar
Подписан
Отписаться
Как эффективно совмещать карьеру и семью?
Сегодня команда ProductStar подготовила для вас интервью с Марьяной Онысько, Product Manager в МИФе, продюсеркой «Школы…
0
Bilderlings
Подписан
Отписаться
Расчётный счёт у вас в кармане: мы запустили мобильное приложение
Управлять финансами и совершать основные операции по счёту стало ещё проще: теперь клиенты Bilderlings могут делать это…
2
Северсталь
Подписан
Отписаться
AR не сразу строилась: три наших проекта, которые обернулись провалами
Потратили слишком много денег и времени, но сделали выводы.
13

Показать еще

Лучшие комментарии
Вася Пражкин
за день
Зачем бросать? Днем ты успешный бизнесмен, вечером и ночью - таксуешь для души. Много народу так делает, мне таксисты рассказывали.
KIA запустила в России сервис подписки на автомобили по цене от 33 000 рублей в месяц
Андрей Карпушенков
за неделю
Хочу заметить, что называться Юкассом в РФ плохая примета.
«Яндекс.Деньги» сменят название на «ЮMoney», а «Касса» станет «ЮKassa»

Комментарии

Alexander…

Etiona — сервис поиска…

Digital-агентство…

Тест-драйв Николая Иронова от…

Денис Белый

«Делимобиль» начнёт тестировать…

Милана Шаймухаметова

Технология удаления отзыва на…

Elias Mukhtar

Как сделать кастомный…

Alex Ayer

Где брать идеи для статей

Mikhail Che

Тест-драйв Николая Иронова от…

Милана Шаймухаметова

Технология удаления отзыва на…

Михаил Иванович

Заметил, что чем чаще…

Сергей Подливчук

«Роскосмос» впервые допустил…

Михаил Иванович

Заметил, что чем чаще…

Андрей Васильев

Как я решил сделать игру…

Денисов Денис

Заметил, что чем чаще…

Anton Zabolotsky

Градиент и часы с зелёной…

Digital-агентство…

Тест-драйв Николая Иронова от…

Филипп Каменев

Ozon, сеть «Лента», один ИП и…

Денисов Денис

Заметил, что чем чаще…

Alexander…

Etiona — сервис поиска…

Stacy Muur

Инсайты о рекламе в Telegram…

Digital-агентство…

Тест-драйв Николая Иронова от…