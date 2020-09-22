«Ю — это английское you — вы».

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17 сентября сервис «Яндекс.Деньги», который перешёл под контроль «Сбербанка», объявил о ребрендинге: теперь он будет называться «ЮMoney», а «Яндекс.Касса» — «ЮKassa». Тогда же компания представила новый логотип, основанный на букве Ю.

Директор по маркетингу «ЮMoney» Роман Степанов по просьбе vc.ru рассказал, откуда взялась идея нового логотипа, что он означает и какое у него будущее.

Как появилась идея выбрать именно Ю основным символом? Можете описать процесс создания?

Ю, в основном значении, это английское you — вы. Как технологическая компания мы ставим вас, пользователей, на первое место. Кроме того, у этой кириллической буквы хорошее звучание, которое смягчает и делает более эмоциональными «строгие» финансовые продукты: деньги, карты и эквайринг.

Сколько человек занимались ребрендингом, сколько занял процесс? Сколько было вариантов?

Над неймингом работала команда из шести человек — сотрудники компании и коллеги из SberX.

Всего в разработке было около 100 вариантов. Шорт-лист тестировали на пользователях — и b2c, и b2b.

Было несколько вариантов названия и логотипов, которые нам одинаково нравились и которые мы считали успешными. Акционер принял решение в пользу одного из них. (Какие ещё были варианты, компания не раскрыла — vc.ru)

За три дня до публичного анонса подключились в общей сложности несколько десятков человек — команды коммуникационного дизайна и UX. Ребрендинг — это первый шаг, многие изменения ещё впереди.

Что должна символизировать Ю, какой смысл должны считывать пользователи?

Важно, что новое название — история не совсем про новые символы. Скорее, наоборот, — те же люди, в той же компании, с признанной сильной экспертизой и опытом, делают те же отличные, мы думаем, продукты для b2c- и b2b-направлений.

Название изменилось, но смыслы, тон общения, культура сохраняются. Как сохраняются все результаты, которые компания достигла за 18 лет: пользовательская база и более 120 тысяч интернет-магазинов и мобильных приложений, принимающих платежи теперь уже через «ЮKassa».

Не пугает, что есть YouDo, YouDrive и другие сервисы, которые звучат как «Ю(что-то)»?

К списку можно добавить, например, YouTube. Нам кажется, продукты важнее брендов. Мы во многом уникальны в финтех-индустрии именно благодаря своему набору продуктов.

До 15 декабря мы будем использовать наравне старое и новое название, чтобы люди привыкли и поняли, что «Яндекс.Деньги» теперь «ЮMoney», а «Яндекс.Касса» — «ЮKassa».

Известно, что части экосистемы «Сбербанка» меняют названия на «Сбер(что-то)». Почему у вас не так?

В экосистеме «Сбербанка» приставка «Сбер» в названии есть далеко не у каждой компании. Конечно, использование приставки «Сбер» обсуждалось как один из вариантов. Решили остановиться на «ЮMoney» и «ЮKassa».

Почему именно такое странное сочетание, русской буквы и английских слов?

Ю — зонтичный бренд, под который мы собрали два основных продукта. Со временем будем добавлять новые.

Что касается сочетания, то, на наш взгляд, «ЮMoney» звучит и выглядит значительно лучше, чем «ЮМани». Конечно, в реальной жизни обычные пользователи будут гуглить нас в той раскладке, которая им удобна. Поисковики прекрасно умеют транслитерировать такие запросы и направлять пользователя на сайт бренда.

Какие вопросы и комментарии по поводу логотипа вы уже получили? Наверняка их много, только у нас больше 250 комментариев. Обращаете ли на них внимание, как можете на них ответить, что-то из откликов запомнилось?

Комментариев достаточно много, есть и одобряющие, и критические замечания. Мы ориентируемся не на абстрактные комментарии из интернета, а на восприятие наших пользователей, клиентов и команды.