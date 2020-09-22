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Дизайн
Рая Хачатрян
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Почти $10 тысяч за несколько часов: пользователь Twitter заработал на кастомной теме с иконками для iOS 14 Материал редакции

Около 330 человек купили пакет из 80 иконок за $28.

3 комментария
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Дизайнер и разработчик с ником Traf выложил в Twitter скрин своей домашней страницы в iOS. Пользователям понравились самодельные иконки, заметил разработчик, поэтому он создал сайт и стал их продавать.

Traf @traf
1. Share my iOS home screen setup
2. Notice some crazy interest in the icons
3. Design icon set, and upload it to @gumroad
4. Create a website on @notionhq using @super_
5. Make $5,264 in my sleep, all from ~2 hours of work

The internet is wild. https://t.co/BSOq0rosVg

За первые два часа работы иконки принесли ему более $5000. Спустя еще несколько часов он заработал $9240 от 330 покупателей.

На сайте пакет иконок продается за $28. Всего в комплекте 80 иконок — каждая принесла дизайнеру более $115.

iOS 14 вышла из беты в сентябре 2020 года. Среди прочего пользователи могут настроить иконки и виджеты на главном экране. Их можно разместить в любом месте, настроить размер и дизайн.

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#новости #apple #iphone #ios

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3 комментария
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Никита Сметанин

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В нужное время, в нужном месте. Молодец чувак

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Optimist.dev

1

Еще и свой стартап пропиарил.

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Piar Creative

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А, это через Команды сделал так

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