Около 330 человек купили пакет из 80 иконок за $28.

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Дизайнер и разработчик с ником Traf выложил в Twitter скрин своей домашней страницы в iOS. Пользователям понравились самодельные иконки, заметил разработчик, поэтому он создал сайт и стал их продавать.

Traf @traf

2. Notice some crazy interest in the icons

3. Design icon set, and upload it to

4. Create a website on @notionhq using

5. Make $5,264 in my sleep, all from ~2 hours of work



The internet is wild. 1. Share my iOS home screen setup2. Notice some crazy interest in the icons3. Design icon set, and upload it to @gumroad 4. Create a website on @notionhq using @super_ 5. Make $5,264 in my sleep, all from ~2 hours of workThe internet is wild. https://t.co/BSOq0rosVg

За первые два часа работы иконки принесли ему более $5000. Спустя еще несколько часов он заработал $9240 от 330 покупателей.

На сайте пакет иконок продается за $28. Всего в комплекте 80 иконок — каждая принесла дизайнеру более $115.