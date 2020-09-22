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Почти $10 тысяч за несколько часов: пользователь Twitter заработал на кастомной теме с иконками для iOS 14 Материал редакции
Около 330 человек купили пакет из 80 иконок за $28.
Дизайнер и разработчик с ником Traf выложил в Twitter скрин своей домашней страницы в iOS. Пользователям понравились самодельные иконки, заметил разработчик, поэтому он создал сайт и стал их продавать.
За первые два часа работы иконки принесли ему более $5000. Спустя еще несколько часов он заработал $9240 от 330 покупателей.
На сайте пакет иконок продается за $28. Всего в комплекте 80 иконок — каждая принесла дизайнеру более $115.
iOS 14 вышла из беты в сентябре 2020 года. Среди прочего пользователи могут настроить иконки и виджеты на главном экране. Их можно разместить в любом месте, настроить размер и дизайн.
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