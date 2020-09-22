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Рая Хачатрян
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Персонализация и улучшенный поиск: Microsoft обновит дизайн Outlook для Mac в октябре Материал редакции

Outlook оформлен в стиле дизайн-системы Microsoft Fluent, который фокусируется на простых элементах.

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В течение 2019 года Microsoft тестировала новый дизайн Outlook для Mac, и теперь готова представить его для всех пользователей в октябре, пишет The Verge. Новая версия будет более персонализированна, улучшится поиск и синхронизация.

В обновленной для Mac версии изменился интерфейс программы. Он оформлен в стиле дизайн-системы Microsoft Fluent с акцентом на простых элементах, например, на свете и глубине.

В Outlook появится возможность самим настроить размер поля для сообщений — одна строка или две. Можно например, растянуть поле, чтобы увидеть больше текста. Все панели сворачиваемые: подпункты раздела можно убрать или оставить в расширенном виде.

В новой версии «Контакты» выделены в специальный раздел — можно увидеть, с кем пользователь общается чаще всего, и добавлять контакты в «избранное».

«Календарь» состоит из трех разделов: события пользователя, события, к которым есть доступ, и групповые события в Microsoft 365. Из описания мероприятия можно сразу перейти в конференцию в Microsoft Teams.

В новой версии улучшится поиск, пишет The Verge. Outlook для Mac использует тот же поиск Microsoft, что другие программы Office 365.

В новой версии Outlook улучшилась синхронизация: учётные записи Office 365, Outlook.com и Google будут синхронизироваться быстрее благодаря облачным службам Microsoft. Скоро появится поддержка учетных записей iCloud и IMAP, пишет Verge.

Microsoft заявляет, что новый дизайн Outlook для Mac будет доступен всем пользователям в середине октября.

#новости #microsoft #outlook

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