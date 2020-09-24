Сбербанка в прямом эфире
«Сбербанк» официально стал «Сбером»: с новым логотипом, отделениями и обновлёнными сервисами для бизнеса Материал редакции
У банка будут новые отделения и банкоматы, которые узнают клиента по лицу.
Трансляция первой продуктовой конференции компании идёт на её сайте.
Новые отделения и банкоматы
Также банк показал концепцию обновлённого отделения. В нём есть биометрическая система, которая узнаёт клиента, кофемашины, детская комната, а вместо перегородок стоят столики для общения с менеджером.
«Сбер» называет отделения городским пространством для решения насущных задач и обещает обновить все свои офисы, но сроков не называет.
Постаматы для получения посылок появятся в отделениях «Сбера», в доставкой займётся сервис «СберЛогистика». «Вызываете курьера на сайте или в приложении Сбербанк Онлайн и отдаёте ему посылку. Получить тоже удобно: в любом ближайшем отделении, постамате или с курьером, который придёт тогда, когда вам удобно», — рассказал гендиректор компании Сергей Малышев.
В Москве и Санкт-Петербурге курьер может приехать в течение 15 минут. У банка уже есть 2500 пунктов приёма и выдачи посылок и 1000 постаматов в офисах. До конца 2020 года компания обещает увеличить их количество до 10500.
«Сбер» представил и новые банкоматы: с распознаванием лиц и голосовыми командами. Карточка для работы с устройством не нужна. С помощью банкомата пользователь сможет, например, заказать такси, отметили в банке.
Что ещё показал банк в начале презентации
Молодые предприниматели смогут открыть свой первый бизнес онлайн без госпошлин при помощи «Сбера», рассказал зампредправления Анатолий Попов. По его словам, нужен только смартфон и паспорт. Все необходимые документы в бумажном формате привезёт курьер, если это будет необходимо.
Попов также напомнил, что у «Сбера» есть сервис для оценки бизнес-идей, а также сервис по подбору бухгалтеров и для юридических консультаций. Подобрать персонал можно с помощью «Работы.ру», проверить кандидатов — через «Сервис проверки сотрудников», а определить уровень зарплаты по региону — «Панель. Сотрудник», добавил топ-менеджер.
В дополнение к самокатам в приложении «Ситимобил» можно будет забронировать велосипед, рассказали в «Сбере». В сервисе также должен появиться общественный транспорт, чтобы приложение могло построить самый оптимальный маршрут.
Кратко об этой презентации:
Давайте это в топ! :-)))))
Уже идут третьи сутки, деньги из ВТБ не могут дойти до СБЕР-а. Технологичный, блядь, банк. Мошенники.
Пусть они там друг друга переебут тогда в свои технологичные, широкие, анальные каналы. Считаю это пиздецом адским.
Есть один банк, в котором такого никогда не происходило (называть не буду), чудикам причудится, что рекламирую.
Греф на видео с презентации хочет быть стереотипным визионером-миллиардером из фильма про супергероев, но получилась какая-то унылая бумерская неуклюжая видеовизитка
Что-то презенташка с Боярским - прям стыд (((((((((((
"Я паркуюсь как м***к благодаря новой карте от Сбербанка с повышенным кэшбеком на оплату штрафов за неправильную парковку!"
Наконец-то закончится реклама этой конференции
Нет
Почему-то таймер отсчитывает оставшееся время по локальному часовому поясу, а не по МСК.
Учитывая, сколько в мире часовых поясов и календарей, ещё долго наслаждаться будем
Конфа это какое-то шоу из 2000x годов. Так уже не делают
Ору карч
как будто голубой огонек смотришь
-я его глаза виднеется огонек, голубой огонек
и с современными трендами фраза "голубой огонек" - звучит как намек на предстоящий каминг-аут)
Боярский конечно - the best! По шляпе вижу - он ни хрена не понимает)
По шляпе Боярского видно, что конференция - шляпа
человек на пенсии, ему подзаработать надо
Да у него даже денег на парковку нет - паркует свой мерседес где придется.
Добро пожаловать на ХулиКон
Господи, какое все искусственное.
Когда смотришь весь этот стыд, понимаешь всю пропасть между подходами в Гуглах, Эплах и Сберах..
Гопник-бизнесмен - очень даже по-Сберовски
Это тот самый первый освободившийся оператор. На свободе вот заскочил первым делом перетереть за новые темки с бугром из своего офиса.
Это какой-то сюр, а не презентация.
С Боярского выпал просто, вот для кого весь этот ребрендинг.
Нейросеть Лебедева делала?
Смотрю презу, испытываю чувство стыда
испанский стыд называется)
кринж же, ну что ты как бумер
кринж - когда между страшно и стыдно, мне совсем не страшно, мне стыдно за них
Я думаю не хватает Лукашенко с автоматом на этой конференции, а в целом полнейший кринж))
Заходишь к зеленым разобраться почему заблокировали карточку за перевод 300 рублей, а тебя встречает Сберкот и голосом Боярского предлагает тебе чашечку кофе, пока вам ответит первый освободившийся оператор
Если меня спросят, как выглядит кринж, я скину запись этой презентации
А представь как у бабулек которые пришли квиток оплатить будет крышу сносить, они и так не понимали что к чему, а тут теперь такое...
Это новая серия «Чудотворцы»?
А вот и фото передачи гонорара Боярским за их «великолепную» актёрскую игру
Нафига такие большие экраны? Чтобы каждый бомж в вестибюле метро видел сколько я снимаю денег с карты?
Чтобы стимулировать не снимать деньги, а держать их на карте.
Я последние 2 года так и делаю, уже не помню когда последний раз наличку держал - в любом ларьке можно картой заплатить.
Чтобы показать тебе больше рекламы, конечно же!
А вообще, скорее всего, такие экраны были дешевле, чем то, что стояло в банкоматах раньше.
Так в банкоматах как раз спец экраны чтобы под углом ничего не видно было.
Наверно столько мемасов после этой конференции родится, уже в предвкушении
Это гениально - теперь из конференции понаделают мемов и о ней узнают вообще все
Я чет понять не могу для кого эта презентация — сначала Боярский для пенсионеров, теперь кот для детей, сейчас вообще быдло какое-то.
Когда кринж-то закончится?
Это стыд. Ответы Пашу и Паше - типа, ну ты прикинь, считай, что типа все уже здесь.
Господи, спаси и сохрани
Игра людей напоминает школьные выступления.
Но рад, что что-то меняется, Сбер крут.
Позиция, что Сбер крут, основана на том, что это банк №1 в РФ с 280 тысячами сотрудников, который ещё и государственный.
Они могли бы вообще ничего не делать и просто сидеть и зарабатывать свои миллиарды дальше.
Количество воды за первые 10 минут зашкаливает ..
"Для жизни, для вас, для вас, для жизни, вселенная, первые" .. ок
Выглядит как школьная лига КВН.
Эти наигранные закосы под реальные разговоры, такого кринжа давно не видел.
Сберкот? СБЕРКОТ???
Блять, СБЕРКОТТ?
Прекратите..
С добрым утром, он уже давно в Сбере.
Верните Боярского.
Почему он топает как железный дровосек?
Кристина Асмус развелась с Гариком Харламовым ради голосового помощника Сбера
Кратко по комментариям, - все хаят, но смотрят конфу.
Потому что настолько плохо, что аж хорошо.
Хорошо что? Поерничать? Сбер меняется, плохого в этом нет. Да, харизмы нет у спикеров, но кто у нас в России делал что-то подобное? Пройдет время и они будут смеяться над собой. Шишки не набивают те, кто ничего не делает.
Шишки не набивают те, кто смотрит на то, как их набивают другие. 2020 год на дворе, хотя бы у Apple бы поучились.
Этот бред инфоцыганы проповедуют?
Смотреть и учиться != Сделать.
У вас есть опыт организации конференций хотя бы на 100 человек?
А тут презентация направленная на миллионы, и они все разные.
Не нужно быть шеф-поваром, чтобы оценить блюдо. Аргументы типа "Сам попробуй" не катит. У меня есть опыт организации и проведения массовых мероприятий для разной аудитории.
Презентация, направленная на миллионы, подается на уровне школьной постановки. Инфоцыгане негодуют.
Раз у вас есть опыт и вы не понимаете, почему сделано так, увы я не помогу.
Apple проводит шаблонные презентации с 2008 года просмотрите первые и последние, разница большая.
Плюс продавать продукт и услуги это разные миры.
Посмотрите их последние презентации, которые записаны, а не в зале. Их смотреть интересно, пусть и воды примерно такое же количество. Но там нет кринжа уровня КВНовских номеров.
Что там интересного? Как они по пунктам на 10 минут обсасывают техническую характеристику продукта? Вы понимаете разницу между физическим товаром и его свойствами и услугами?
Вы когда последний раз презентацию Apple смотрели? У них услуг больше, чем железяк.
Шаблонность которую оттачивали до этого 8 лет не поменялась.
Вы аудитория эппла, но не аудитория сбера, так понятно?
Смысле? Кто в России делал хорошие презентации от которых не тошнит?)) Я не так много их смотрел, но сходу те же Яндекс, 2ГИС.
Новому логотипу не хватает слогана, вполне подошло бы: Сбер и 1000 чертей!
Грефу подошла бы такая музыкальная тема в презентации
https://www.youtube.com/watch?v=MK6TXMsvgQg
Не ребят, так Яндекс не обогнать.
А чем старая перестала нравится?
да, в новой чувствую нотки радуги... в самом прямом смысле этого слова теперь
Банк меняется - не нравится.
Банк не меняется - не нравится.
Пытается молодиться - не нравится.
В банк для думеров нужно было Моргенштерна пригласить.
О чем речь? Банк меняется - круто. Банк пытается в PR на уровне агитбригад прошлого десятилетия - не круто.
Дизайн меняется - похуй, так как ставка цб 4% а ипотека в сбере 10% - т.е. через 10 лет ты выплатишь двойную сумму кредита(это еще оптимистичный рассклад). Помимо этого на сделке с тебя один лишь банк стрясет 50к на страховки, комиссии, навязанные услуги докдока. Возможно, когда ты зумерок и тебе хватает на жизнь 500 рублей в день тебе понравится красивый дизайн приложения, через которое ты сможешь заказать шавуху, но когда ты взрослый человек, котрому надо кормить семью и выплачивать кредиты, ты начинаешь охуевать от того, сколько денег сжирают проценты.
"Считай моя кофейня уже заработала
Я только кроме заграника с собой ничего не брал .. "
Актеры, тексты, графика.
Збсь.
Заказать такси в банкомате? Почему бы нет, сейчас же ни у кого нет смартфона с интернетом, такси так сложно заказать
Для фирменного знака сбера, мы взяли самое главное. Галочку, круг и зелёный цвет…
Боярский будет голосом голосового помощника?)
СберКринж
Откуда мем Сбера и зеков? В чём прикол?
В основном из за телефонных мошенников звонящих с зоны. Ну и "Сбербанк начал привлекать к работе осужденных"
Без приставки «банк». Значит скоро появится еда, такси и музыка)
Это плохо? Так то сбер - крупнейшая IT компания России.
А не Яндекс ли?
Это неплохо, но это странно, тем более, что Сбер ныне 100% государственный. Нам и монополии Яндекса хватает.
Бойкот сберу. Для какой миллионной аудитории идёт речь если трансляция на сайте конф и в vc.ru!?
Панислась!
Реально, как-будто на какую-то презентацию секты попал) Музычка конечно)))
Вспомнила, как мы в школе стенгазеру рисовали. Стиль тотже
Если букву С перевернуть на -90 градусов получится UБЕР
Вот скрытый смысл))
Это не конференция и не живое включение. Это бестолково и безыскусно наигранные промо сценки своих продуктов. Ну и как сказали выше, много воды, бла бла.
Они сюсюкательных утренних телеэфиров центральных каналов пересмотрели похоже, интонации одие в один.