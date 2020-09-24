У банка будут новые отделения и банкоматы, которые узнают клиента по лицу.

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Трансляция первой продуктовой конференции компании идёт на её сайте.

Новые отделения и банкоматы

Также банк показал концепцию обновлённого отделения. В нём есть биометрическая система, которая узнаёт клиента, кофемашины, детская комната, а вместо перегородок стоят столики для общения с менеджером.

«Сбер» называет отделения городским пространством для решения насущных задач и обещает обновить все свои офисы, но сроков не называет.

Постаматы для получения посылок появятся в отделениях «Сбера», в доставкой займётся сервис «СберЛогистика». «Вызываете курьера на сайте или в приложении Сбербанк Онлайн и отдаёте ему посылку. Получить тоже удобно: в любом ближайшем отделении, постамате или с курьером, который придёт тогда, когда вам удобно», — рассказал гендиректор компании Сергей Малышев.

В Москве и Санкт-Петербурге курьер может приехать в течение 15 минут. У банка уже есть 2500 пунктов приёма и выдачи посылок и 1000 постаматов в офисах. До конца 2020 года компания обещает увеличить их количество до 10500.

«Сбер» представил и новые банкоматы: с распознаванием лиц и голосовыми командами. Карточка для работы с устройством не нужна. С помощью банкомата пользователь сможет, например, заказать такси, отметили в банке.

Что ещё показал банк в начале презентации

Молодые предприниматели смогут открыть свой первый бизнес онлайн без госпошлин при помощи «Сбера», рассказал зампредправления Анатолий Попов. По его словам, нужен только смартфон и паспорт. Все необходимые документы в бумажном формате привезёт курьер, если это будет необходимо.

Попов также напомнил, что у «Сбера» есть сервис для оценки бизнес-идей, а также сервис по подбору бухгалтеров и для юридических консультаций. Подобрать персонал можно с помощью «Работы.ру», проверить кандидатов — через «Сервис проверки сотрудников», а определить уровень зарплаты по региону — «Панель. Сотрудник», добавил топ-менеджер.