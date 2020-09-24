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Татьяна Боброва
10 002

«Сбербанк» официально стал «Сбером»: с новым логотипом, отделениями и обновлёнными сервисами для бизнеса Материал редакции

У банка будут новые отделения и банкоматы, которые узнают клиента по лицу.

248 комментариев
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Трансляция первой продуктовой конференции компании идёт на её сайте.

Новые отделения и банкоматы

Также банк показал концепцию обновлённого отделения. В нём есть биометрическая система, которая узнаёт клиента, кофемашины, детская комната, а вместо перегородок стоят столики для общения с менеджером.

«Сбер» называет отделения городским пространством для решения насущных задач и обещает обновить все свои офисы, но сроков не называет.

Постаматы для получения посылок появятся в отделениях «Сбера», в доставкой займётся сервис «СберЛогистика». «Вызываете курьера на сайте или в приложении Сбербанк Онлайн и отдаёте ему посылку. Получить тоже удобно: в любом ближайшем отделении, постамате или с курьером, который придёт тогда, когда вам удобно», — рассказал гендиректор компании Сергей Малышев.

В Москве и Санкт-Петербурге курьер может приехать в течение 15 минут. У банка уже есть 2500 пунктов приёма и выдачи посылок и 1000 постаматов в офисах. До конца 2020 года компания обещает увеличить их количество до 10500.

«Сбер» представил и новые банкоматы: с распознаванием лиц и голосовыми командами. Карточка для работы с устройством не нужна. С помощью банкомата пользователь сможет, например, заказать такси, отметили в банке.

Что ещё показал банк в начале презентации

Молодые предприниматели смогут открыть свой первый бизнес онлайн без госпошлин при помощи «Сбера», рассказал зампредправления Анатолий Попов. По его словам, нужен только смартфон и паспорт. Все необходимые документы в бумажном формате привезёт курьер, если это будет необходимо.

Попов также напомнил, что у «Сбера» есть сервис для оценки бизнес-идей, а также сервис по подбору бухгалтеров и для юридических консультаций. Подобрать персонал можно с помощью «Работы.ру», проверить кандидатов — через «Сервис проверки сотрудников», а определить уровень зарплаты по региону — «Панель. Сотрудник», добавил топ-менеджер.

В дополнение к самокатам в приложении «Ситимобил» можно будет забронировать велосипед, рассказали в «Сбере». В сервисе также должен появиться общественный транспорт, чтобы приложение могло построить самый оптимальный маршрут.

#новость #сбербанк #сбер

Татьяна Боброва
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248 комментариев
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Alexander Zinovkin

165

Кратко об этой презентации:

Ответить

Anton Chigaev

Alexander
2

Давайте это в топ! :-)))))

Ответить

Alex Alen

Anton
14

Дело сделано.

Ответить

Vladislav Stan

Alex
3

Опять работать? 

Ответить

Влад Ижевский

Alexander
1

Уже идут третьи сутки, деньги из ВТБ не могут дойти до СБЕР-а. Технологичный, блядь, банк. Мошенники.

Ответить

Артур

Влад
2

А может это втб обосрался?

Ответить

Влад Ижевский

Артур
0

Пусть они там друг друга переебут тогда в свои технологичные, широкие, анальные каналы. Считаю это пиздецом адским.

Есть один банк, в котором такого никогда не происходило (называть не буду), чудикам причудится, что рекламирую.

Ответить

Алексей Доронин

62

Греф на видео с презентации хочет быть стереотипным визионером-миллиардером из фильма про супергероев, но получилась какая-то унылая бумерская неуклюжая видеовизитка 

Ответить

Алексей Доронин

Алексей
47

Что-то презенташка с Боярским - прям стыд (((((((((((

Ответить

Ilya Popov

Алексей
13

"Я паркуюсь как м***к благодаря новой карте от Сбербанка с повышенным кэшбеком на оплату штрафов за неправильную парковку!"

Ответить

Балкон.ру

Ilya
1

Я в Сбербанк приехал, а у отделения сбера автоматически образуется парковка на любом тротуаре.

Ответить

Александр Харитонов

Алексей
5

Да там и дальше такой же стыд..

Ответить

Nikolay Vavilov

Алексей
1

не стыд, а кринж, не будь бумером

Ответить

Nikolay Safronov

Алексей
0

Зато игра-то какая)))

Ответить

colorless

Алексей
0

Это он там с Бабаяном, который продал жопу еще пару лет назад? Или кто то другой, не пойму...

Ответить

Alexander A. Zhuravkov

Алексей
4

Срамота

Ответить

Pasha Kislova

Алексей
0

Как раз об этом заметку написал

Ответить

Крейг

62

Наконец-то закончится реклама этой конференции

Ответить

Люц Шнайдер

Крейг
8

Нет

Ответить

Иван Соколов

Люц
6

Почему-то таймер отсчитывает оставшееся время по локальному часовому поясу, а не по МСК.

Ответить

Maxim Petrukhin

Иван
0

Учитывая, сколько в мире часовых поясов и календарей, ещё долго наслаждаться будем

Ответить

Сергей Подливчук

Иван
0

Потому что в России есть только москва и московское время.

Ответить

Логомашина

60

Что и следовало ожидать.

Ответить

Пётр Алексеев

43

Конфа это какое-то шоу из 2000x годов. Так уже не делают
Ору карч

Ответить

Артём Глебов

Пётр
24

как будто голубой огонек смотришь

Ответить

Максим Слепчук

Артём
1

Ор

Ответить

badResistor

Артём
0

-я его глаза виднеется огонек, голубой огонек
и с современными трендами фраза "голубой огонек" - звучит как намек на предстоящий каминг-аут)

Ответить

Тарлан Абукаров

33

Боярский конечно - the best! По шляпе вижу - он ни хрена не понимает) 

Ответить

Andrew Stepanov

Тарлан
34

По шляпе Боярского видно, что конференция - шляпа

Ответить

Ольга Павленко

Andrew
2

человек на пенсии, ему подзаработать надо 

Ответить

Andrew Stepanov

Ольга
15

Да у него даже денег на парковку нет - паркует свой мерседес где придется.

Ответить

Andrey Chuev

Тарлан
2

"Греф, каналья! Что тут вообще происходит?"

Ответить

Yuri Ahmedov

Тарлан
1
Ответить

S.Z

Тарлан
0

Это вам не WWDC какой-нибудь

Ответить

Denis G

40

Добро пожаловать на ХулиКон

Ответить

Anton Zabolotsky

Denis
0

Точно!

Ответить

Vladimir Alekseev

Denis
0

Сбербокс!!!!

Ответить

Максим Мекеня

22

Конфа такой кринж, епта

Ответить

Селиверстов Александр

20

Господи, какое все искусственное. 
Когда смотришь весь этот стыд, понимаешь всю пропасть между подходами в Гуглах, Эплах и Сберах.. 

Ответить

Alexander Zinovkin

20

Я будто попал на канал «Теленяня»

Ответить

Alexander Zinovkin

18

Гопник-бизнесмен - очень даже по-Сберовски

Ответить

From Siberia to London

Alexander
6

Это тот самый первый освободившийся оператор. На свободе вот заскочил первым делом перетереть за новые темки с бугром из своего офиса.

Ответить

Alexander Zinovkin

17

Это какой-то сюр, а не презентация.
С Боярского выпал просто, вот для кого весь этот ребрендинг. 

Ответить

Vadim Eremenko

Alexander
1

Там еще Пашу из BlackStar позвали 

Ответить

Александр

15

Нейросеть Лебедева делала?

Ответить

Ольга Павленко

Александр
5

я даже думаю, тот же художник, что логотип РЖД писал

Ответить

Андрей Суржиков

16

Смотрю презу, испытываю чувство стыда

Ответить

badResistor

Андрей
1

испанский стыд называется)

Ответить

Nikolay Vavilov

badResistor
0

кринж же, ну что ты как бумер

Ответить

badResistor

Nikolay
0

кринж - когда между страшно и стыдно, мне совсем не страшно, мне стыдно за них

Ответить

badResistor

Nikolay
0

я нашел как описать это лучше

Ответить

Милан Art

13

Я думаю не хватает Лукашенко с автоматом на этой конференции, а в целом полнейший кринж))

Ответить

Селиверстов Александр

Милан
1

так еще и не конец презентации

Ответить

Алексей Петров

12

Заходишь к зеленым разобраться почему заблокировали карточку за перевод 300 рублей, а тебя встречает Сберкот и голосом Боярского предлагает тебе чашечку кофе, пока вам ответит первый освободившийся оператор

Ответить

badResistor

Алексей
0

предлагает тебе чашечку кофе

чифира

Ответить

Vadim Eremenko

11

Если меня спросят, как выглядит кринж, я скину запись этой презентации

Ответить

Anton Reut

Vadim
3

А представь как у бабулек которые пришли квиток оплатить будет крышу сносить, они и так не понимали что к чему, а тут теперь такое...

Ответить

flabenar

11

Это новая серия «Чудотворцы»?

Ответить

Игорь Топов

flabenar
1

Михаил Боярский-Дерьмогрёбов

Ответить

Alexander Zinovkin

9

А вот и фото передачи гонорара Боярским за их «великолепную» актёрскую игру

Ответить

Anton Reut

Alexander
1

Нафига такие большие экраны? Чтобы каждый бомж в вестибюле метро видел сколько я снимаю денег с карты?

Ответить

Tim Adahovskiy

Anton
8

там еще голосом можно кричать СНИМИ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Ответить

S.Z

Anton
1

Рабочая область внизу экрана. Примерно такой же площади как на обычном банкомате

Ответить

Трайчик

S.Z
0

Только там огромной толщины прослойка между изображением на экране и его поверхностью. Поэтому при высоком росте пользоваться подобными банкоматами крайне неудобно. Я уже намучался с этим у Тинькова - пин-код лишь с энной попытки получается ввести.

Ответить

S.Z

Трайчик
1

Пользуйся смартфоном, не нужно будет пинкод вводить

Ответить

Вадим Рождественский

Anton
0

Чтобы стимулировать не снимать деньги, а держать их на карте.

Ответить

Anton Reut

Вадим
–1

Я последние 2 года так и делаю, уже не помню когда последний раз наличку держал - в любом ларьке можно картой заплатить.

Ответить

Семён Бочкарёв

Anton
0

Чтобы показать тебе больше рекламы, конечно же!
А вообще, скорее всего, такие экраны были дешевле, чем то, что стояло в банкоматах раньше.

Ответить

Anton Reut

Семён
0

Так в банкоматах как раз спец экраны чтобы под углом ничего не видно было.

Ответить

Nikolay Chernov

Anton
0

а если ты мелкий, а за тобой двухметровый чувак стоит?

Ответить

Максим Слепчук

9

Наверно столько мемасов после этой конференции родится, уже в предвкушении

Ответить

Yuri Ahmedov

Максим
0

Надо попозже зайти, комменты еще не настоялись. 

Ответить

Кирилл Костромин

Максим
0

Это гениально - теперь из конференции понаделают мемов и о ней узнают вообще все

Ответить

Семен Давыдов

8

Я чет понять не могу для кого эта презентация — сначала Боярский для пенсионеров, теперь кот для детей, сейчас вообще быдло какое-то.
Когда кринж-то закончится?

Ответить

Влад Берг

Семен
1

Для "клиентов"😬

Ответить

Alexander Zinovkin

8

What is Сбер?
Герман, don’t hurt me
Don’t hurt me
No more

Ответить

Pavel Bobrovskikh

7

Это стыд. Ответы Пашу и Паше - типа, ну ты прикинь, считай, что типа все уже здесь.

Господи, спаси и сохрани

Ответить

Дима Харченков

Pavel
1

ёпта

Ответить

Балкон.ру

Дима
0

йопта

Ответить

Иван Иванов

6

Игра людей напоминает школьные выступления.

Но рад, что что-то меняется, Сбер крут.

Позиция, что Сбер крут, основана на том, что это банк №1 в РФ с 280 тысячами сотрудников, который ещё и государственный.

Они могли бы вообще ничего не делать и просто сидеть и зарабатывать свои миллиарды дальше.

Ответить

Da Rina

Иван
4

Не могли - конкуренция животворящая

Ответить

Сергей Подливчук

Da
0

Интересно, в чём конкуренция заключается?

Ответить

Селиверстов Александр

7

Количество воды за первые 10 минут зашкаливает .. 
"Для жизни, для вас, для вас, для жизни, вселенная, первые" .. ок

Ответить

Михаил Бородастов

7

Выглядит как школьная лига КВН.
Эти наигранные закосы под реальные разговоры, такого кринжа давно не видел.

Ответить

Селиверстов Александр

6

Сберкот? СБЕРКОТ??? 
Блять, СБЕРКОТТ?
Прекратите.. 

Ответить

Максим Мекеня

Селиверстов
1

С добрым утром, он уже давно в Сбере.

Ответить

Селиверстов Александр

Максим
0

Верните Боярского. 

Ответить

Максим Мекеня

Селиверстов
1

Сберкот теперь Боярский

Ответить

Милан Art

Селиверстов
1

Он уже попрощался

Ответить

Борис Хорьков

Селиверстов
0

Почему он топает как железный дровосек?

Ответить

Селиверстов Александр

Борис
0

ай донт ноу.. :))

Ответить

Tim Adahovskiy

6

Такой фестиваль кринжа

Ответить

Alexander Zinovkin

6

Кристина Асмус развелась с Гариком Харламовым ради голосового помощника Сбера

Ответить

Максим Мекеня

Alexander
0

Сообщение удалено

Ответить

Pavel Voronkov

4

Кратко по комментариям, - все хаят, но смотрят конфу.

Ответить

Максим Мекеня

Pavel
4

Потому что настолько плохо, что аж хорошо.

Ответить

Pavel Voronkov

Максим
0

Хорошо что? Поерничать? Сбер меняется, плохого в этом нет. Да, харизмы нет у спикеров, но кто у нас в России делал что-то подобное? Пройдет время и они будут смеяться над собой. Шишки не набивают те, кто ничего не делает.

Ответить

Максим Мекеня

Pavel
1

Шишки не набивают те, кто смотрит на то, как их набивают другие. 2020 год на дворе, хотя бы у Apple бы поучились.

Ответить

Pavel Voronkov

Максим
–2

Этот бред инфоцыганы проповедуют?
Смотреть и учиться != Сделать.
У вас есть опыт организации конференций хотя бы на 100 человек?
А тут презентация направленная на миллионы, и они все разные.

Ответить

Максим Мекеня

Pavel
1

Не нужно быть шеф-поваром, чтобы оценить блюдо. Аргументы типа "Сам попробуй" не катит. У меня есть опыт организации и проведения массовых мероприятий для разной аудитории.

Презентация, направленная на миллионы, подается на уровне школьной постановки. Инфоцыгане негодуют.

Ответить

Pavel Voronkov

Максим
0

Раз у вас есть опыт и вы не понимаете, почему сделано так, увы я не помогу.
Apple проводит шаблонные презентации с 2008 года просмотрите первые и последние, разница большая.
Плюс продавать продукт и услуги это разные миры.

Ответить

Максим Мекеня

Pavel
3

Посмотрите их последние презентации, которые записаны, а не в зале. Их смотреть интересно, пусть и воды примерно такое же количество. Но там нет кринжа уровня КВНовских номеров.

Ответить

Pavel Voronkov

Максим
–1

Что там интересного? Как они по пунктам на 10 минут обсасывают техническую характеристику продукта? Вы понимаете разницу между физическим товаром и его свойствами и услугами?

Ответить

Максим Мекеня

Pavel
1

Вы когда последний раз презентацию Apple смотрели? У них услуг больше, чем железяк.

Ответить

S.Z

Pavel
2

Эппл уже лет 5 на каждой презентации про услуги раскатывают

Ответить

Pavel Voronkov

S.Z
0

Шаблонность которую оттачивали до этого 8 лет не поменялась.

Ответить

S.Z

Pavel
1

А что плохого-то? Кто-то жаловался на презентации эппла? Там хоть кринжоты нету

Ответить

Pavel Voronkov

S.Z
–1

Вы аудитория эппла, но не аудитория сбера, так понятно?

Ответить

S.Z

Pavel
1

Блин, вы это кто? Кто по твоему технологические конференции смотрят? Бабушки, которые за пенсией приходят? Нет, аудитория vc их и смотрит. И пользуются подобными сервисами. И смотри-ка, мало кому нравится 

Ответить

S.Z

Pavel
1

Ну, не так уж и сложно не устроить Кринжфест с первого раза. 5 лет тем более готовились

Ответить

Peter Dmitrienko

Pavel
0

Смысле? Кто в России делал хорошие презентации от которых не тошнит?)) Я не так много их смотрел, но сходу те же Яндекс, 2ГИС.

Ответить

Diego Salvador

4

Новому логотипу не хватает слогана, вполне подошло бы: Сбер и 1000 чертей!

Ответить

alex twit

Diego
4

Эджалья! Тысяча бигдат!

Ответить

A. Bigkkuzin

5

Грефу подошла бы такая музыкальная тема в презентации
https://www.youtube.com/watch?v=MK6TXMsvgQg

Ответить

Alexey Nazaroff

5
Ответить

Nikolay Safronov

4

Не ребят, так Яндекс не обогнать.

Ответить

Alexander Shirnen

Nikolay
3

Яндекс смотрит сейчас и тоже усикаеца ))

Ответить

Mikhail Lazarev

4

Ребят, а есть в переводе Гоблина?

Ответить

Ольга Павленко

0

А чем старая перестала нравится? 

Ответить

Александр

Ольга
12

В старой версии цвет слишком нормальный

Ответить

Ольга Павленко

Александр
1

да, в новой чувствую нотки радуги... в самом прямом смысле этого слова теперь

Ответить

Alexander Zinovkin

4

Внезапно PlayStation, Xbox и Nintendo напряглись

Ответить

Arartem

0

Банк меняется - не нравится.
Банк не меняется - не нравится.
Пытается молодиться - не нравится.
В банк для думеров нужно было Моргенштерна пригласить.

Ответить

Максим Мекеня

Arartem
10

О чем речь? Банк меняется - круто. Банк пытается в PR на уровне агитбригад прошлого десятилетия - не круто.

Ответить

Сергей Подливчук

Arartem
1

Дизайн меняется - похуй, так как ставка цб 4% а ипотека в сбере 10% - т.е. через 10 лет ты выплатишь двойную сумму кредита(это еще оптимистичный рассклад). Помимо этого на сделке с тебя один лишь банк стрясет 50к на страховки, комиссии, навязанные услуги докдока. Возможно, когда ты зумерок и тебе хватает на жизнь 500 рублей в день тебе понравится красивый дизайн приложения, через которое ты сможешь заказать шавуху, но когда ты взрослый человек, котрому надо кормить семью и выплачивать кредиты, ты начинаешь охуевать от того, сколько денег сжирают проценты.

Ответить

Artem Petrenkov

Arartem
0

В банк для думеров нужно IDDQD IDKFA

Ответить

Andrey Chuev

3

Мда уж. 

Ответить

Селиверстов Александр

3

"Считай моя кофейня уже заработала
Я только кроме заграника с собой ничего не брал .. "

Актеры, тексты, графика. 
Збсь. 

Ответить

Максим Слепчук

3
Ответить

frcse

3

Заказать такси в банкомате? Почему бы нет, сейчас же ни у кого нет смартфона с интернетом, такси так сложно заказать 

Ответить

Arif Emirbekov

3

Не могу на это смотреть 😂 испанский стыд разрывает

Ответить

lakoros

3

Для фирменного знака сбера, мы взяли самое главное. Галочку, круг и зелёный цвет…

Ответить

Максим Мекеня

3

Честно экспроприировано из Интернета.

Ответить

Пётр Алексеев

1

Боярский будет голосом голосового помощника?)

Ответить

Anton Chigaev

Пётр
6

Говорит он, а стыдно мне

Ответить

Yuri Ahmedov

2

СберКринж 

Ответить

Илья Константинович

Yuri
0

Откуда мем Сбера и зеков? В чём прикол?

Ответить

Yuri Ahmedov

Илья
1

В основном из за телефонных мошенников звонящих с зоны. Ну и "Сбербанк начал привлекать к работе осужденных"

Сбербанк начал привлекать к работе осужденных
Сбербанк начал привлекать к выполнению задач по документообороту граждан, приговоренных к…
www.rbc.ru
Ответить

Stepan Vakhtin

Илья
0

Развод по телефону типа служба безопасности банка. Из колоний звонят

Ответить

Варя Сидорико

2

Без приставки «банк». Значит скоро появится еда, такси и музыка)

Ответить

Максим Мекеня

Варя
2

Уже

Ответить

Anton Reut

Варя
0

Это плохо? Так то сбер - крупнейшая IT компания России.

Ответить

Максим Мекеня

Anton
0

А не Яндекс ли?

Ответить

Anton Reut

Максим
0

Нет.

Ответить

Семён Бочкарёв

Anton
0

Это неплохо, но это странно, тем более, что Сбер ныне 100% государственный. Нам и монополии Яндекса хватает.

Ответить

Evgeny Shchukin

Anton
0

Бойкот сберу. Для какой миллионной аудитории идёт речь если трансляция на сайте конф и в vc.ru!?

Ответить

Anton Chigaev

2

Панислась!

Ответить

Alexander Shirnen

Anton
0

Каналья! Тысяча чертей!

Ответить

Тарлан Абукаров

2

Реально, как-будто на какую-то презентацию секты попал) Музычка конечно)))

Ответить

Ольга Павленко

2

Вспомнила, как мы в школе стенгазеру рисовали. Стиль тотже

Ответить

Anton Reut

Ольга
0
Ответить

Илья

2

Теперь бабушки в отделениях Сбера для помощи с банкоматом будут звать Констанцию. 

Ответить

Dmitry Morkovkin

2

Если букву С перевернуть на -90 градусов получится UБЕР

Вот скрытый смысл))

Ответить

Where Areyou

2

Это не конференция и не живое включение. Это бестолково и безыскусно наигранные промо сценки своих продуктов. Ну и как сказали выше, много воды, бла бла.

Ответить

Николай Кузнецов

2

Они сюсюкательных  утренних телеэфиров центральных каналов пересмотрели похоже, интонации одие в один. 

Ответить

Селиверстов Александр

Николай