«Сбер» установил новый логотип на здании главного офиса Материал редакции
«Сбербанк» установил обновлённый логотип с названием компании на здании главного офиса на улице Вавилова в Москве, сообщают «РИА Новости».
18 сентября Telegram-канал «Московские новости» сообщил, что «Сбербанк» снял логотип со здания перед конференцией о своей «масштабной трансформации».
24 сентября компания официально сменила название экосистемы на «Сбер» и показала новый логотип.
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Denis Novikov
Градиент ужасен
Борис Шабаев
Хватит на сегодня новостей про сбер, плиз
Александр Привалов
Заказывал там браслет лет 5 назад и теперь не могу развидеть в сбере
Roman Trifonov
Сначала отмыть грязь со стены, а потом поставить логотип не позволила религия?
Александр ПриваловRoman
Айдар ЗариповАлександр
Почему картинка со звуком?
Andrey Petrosyan
На часы 10.10 похоже
hakhagmon
еще коменты отключили, про это тоже пост будет? может хватит на сегодня инфа шума про сбербанк?
Armatur Babai
Я в дизайне не специалист, но плоский рисунок на объемной фигуре (на крыше) - это нормально? Дёшево как-то выглядит 🤷♂️
Лучезарный СмехArmatur
Это ветроуловитель
Лучезарный Смех
Страна заборов и оградок ((
Александр Бородин
Выглядит как памятка для врачей в коронавирусный год, как правильно брать мазок из глотки ватной палочкой.