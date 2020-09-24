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Лиана Липанова
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«Сбер» установил новый логотип на здании главного офиса Материал редакции

«Сбербанк» установил обновлённый логотип с названием компании на здании главного офиса на улице Вавилова в Москве, сообщают «РИА Новости».

18 сентября Telegram-канал «Московские новости» сообщил, что «Сбербанк» снял логотип со здания перед конференцией о своей «масштабной трансформации».

24 сентября компания официально сменила название экосистемы на «Сбер» и показала новый логотип.

#cбер #сбербанк

Лиана Липанова
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Denis Novikov

6

Градиент ужасен

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Борис Шабаев

5

Хватит на сегодня новостей про сбер, плиз

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Александр Привалов

2

Заказывал там браслет лет 5 назад и теперь не могу развидеть в сбере

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Roman Trifonov

0

Сначала отмыть грязь со стены, а потом поставить логотип не позволила религия?

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Александр Привалов

Roman
4
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Айдар Зарипов

Александр
1

Почему картинка со звуком?

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Andrey Petrosyan

1

На часы 10.10 похоже

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hakhagmon

1

еще коменты отключили, про это тоже пост будет? может хватит на сегодня инфа шума про сбербанк?

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Armatur Babai

0

Я в дизайне не специалист, но плоский рисунок на объемной фигуре (на крыше) - это нормально? Дёшево как-то выглядит 🤷‍♂️

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Лучезарный Смех

Armatur
0

Это ветроуловитель

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Лучезарный Смех

0

Страна заборов и оградок ((

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Александр Бородин

0

Выглядит как памятка для врачей в коронавирусный год, как правильно брать мазок из глотки ватной палочкой.

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