И анонсировал открытие первой точки в конце октября.

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Основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников в своём Telegram-канале впервые показал логотип сети кафе-донерных «Донер42» от Dodo Brands. Его создало агентство LINII Group.

«Какая была задача? Мы хотим создать массовый, но при этом модный, современный, прикольный бренд, поэтому логотип должен быть понятен широкой аудитории и одновременно крут. Мы будем делать уличную еду, поэтому наш лого должен легко “читаться” в перегруженном городском пейзаже», — написал Овчинников.

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Овчинников также анонсировал открытие первой точки в конце октября. Где именно будет открыто кафе-донерная, не уточняется.