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Лиана Липанова
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Основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников показал логотип сети кафе-донерных «Донер42» Материал редакции

И анонсировал открытие первой точки в конце октября.

17 комментариев
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Основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников в своём Telegram-канале впервые показал логотип сети кафе-донерных «Донер42» от Dodo Brands. Его создало агентство LINII Group.

«Какая была задача? Мы хотим создать массовый, но при этом модный, современный, прикольный бренд, поэтому логотип должен быть понятен широкой аудитории и одновременно крут. Мы будем делать уличную еду, поэтому наш лого должен легко “читаться” в перегруженном городском пейзаже», — написал Овчинников.

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Овчинников также анонсировал открытие первой точки в конце октября. Где именно будет открыто кафе-донерная, не уточняется.

Кроме того, он объявил об открытии вакансии «менеджера по маркетинговым коммуникациям» для бренда. «Важно отметить, что "Донер42" — это еще совсем стартап, поэтому мы ищем очень гибкого, многофункционального члена команды готового очень много делал "своими руками"», — добавил Овчинников.

#новость #додопицца

Лиана Липанова
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17 комментариев
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Andrey Kulakov

13

А неплохо смотрится!) Сразу видно что дешевле Сберовского 😸

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Андрей Веда

5

Логотип подходит для энергетического напитка, но никак для сети с донерами. Ну почему как в Сбере нужно стремиться к креативу, а не к простому и минималистичному дизайну для людей. 🤷🏻‍♂️

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Дамир Губаев

4

Напомнило Спортлото

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Sergey Danilov

2

Как будто Пари Матч конторой вдохновились))

Ответить

Sergo Markus

2

Логотип подходит для: аккумуляторных батареек, энергетика, букмекерской конторы, нового сервиса от «Билайн», сети трансформаторных будок, обувному магазину, где продаётся только один размер. Но Донер? Посмотрим, как приживётся...

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lastChristams special

1

pretty cool kassa 24 hey

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Максим Глызин

1

Что значит 42? Только не говорите про автостопом по галактике.

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Холден Колфилд

Максим
0

Уникальный ответ есть
Осталось найти уникальный вопрос

Ответить

Андрей Веда

Максим
0

2 варианта у меня:
• Донеры длиной 42 см
• Донеры из 42 региона

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Владимир Бойко

1

Не плохо , но лого скорее для энергетика , нежели для уличной еды . Либо для автозаправки электромобилей.

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Yury Kotov

1

Главное чтобы вкусно было 😊

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Vadim Eremenko

0

По мне так хорошо выглядит

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Stanislav Proyaev

0

Выгядит неплохо. Теперь главное, чтобы оформление заведений не подвело.

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anvarich

0

Интересно как это будет выглядеть в городах с запретом на вывески не по городскому стилю (читать как в Мск и Спб). 

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Артём Ткачук

0

https://www.42.us.org/

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Ilya Vlasov

0

С таким неймингом надо начинать сеть с Кемеровской области. Примем тут как родного!

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Андрей Веда

0

⚡ Электроинструменты 42

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