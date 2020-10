Учёба в Токио и переезд в Париж

Народные мотивы в одежде

Выступления такие же яркие, как и одежда

Считал, что мода должна быть доступна каждому — и заключал контракты с бюджетными брендами

В 1980-х Kenzo расширил линейку одежды: в 1983 году появилась мужская коллекция, в 1986-м — детская линейка Kenzo Jungle, мужские и женские джины. В 1980 году Кендзо занялся парфюмерным бизнесом, который начал «ради развлечения». В результате аромат Flower by Kenzo журнал Vogue назвал одним из лучших классических французских духов всех времён.

Кендзо также известен как один из первых модельеров, который начал делать коллекции с бюджетными брендами, что The New York Time назвало «новаторским подходом». В 1984 году он подписал контракт с Limited Stores на создание недорогой одежды Album by Kenzo.