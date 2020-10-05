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Дизайн
Евгений Делюкин
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«Мода для всех, она не должна быть серьёзной»: кем был Кендзо Такада, создавший бренд Kenzo Материал редакции

Такада, который умер из-за коронавируса в октябре 2020 года, запомнится в индустрии как новатор: использовал яркие ткани, свободный крой и эпатажные показы своей одежды.

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Кендзо Такада на слоне Madame Lefigaro 

Учёба в Токио и переезд в Париж

Кендзо Такада родился в японском Химедзи в 1939 году. Он с детства увлекался модой по журналам старших сестер. Мальчика привлекал Париж — столица моды, в нём он ощущал «радость жизни». Но но желанию родителей ему пришлось поступить в Университет иностранных языков в Кобе, чтобы стать литератором.

Спустя семестр Такада бросил университет и поступил в токийскую школу дизайна одежды Бунка. Он стал одним из первых студентов-мужчин в истории колледжа. В 1961 году студент выиграл конкурс молодых модельеров Soen Award от одноимённого журнала и стал работать дизайнером одежды для девочек в универмаге Sanai.

В своей работе он вдохновлялся Парижем и дизайнером Ивом Сеном-Лораном, с творчеством которого его познакомила преподавательница Коике Тиэ; она училась в парижской школе моды.

Эскизы Кендзо FT

В 1964 году дом Такады в Токио попал под снос. Модельер получил компенсацию, но потратил её не на новое жильё, а на путешествие в Европу — по морю в Париж.

Он хотел провести в Париже несколько месяцев и поучиться дизайну одежды. Но вместо этого решил остался остаться, пока не добьётся чего-то особенного и не откроет собственный бутик.

Первое впечатление о городе было негативным: Париж казался Кендзо блёклым и унылым, пока он не увидел Собор Парижской Богоматери. Дизайнеру захотелось привнести в него жизнь и радость.

Он начал работать стилистом на текстильной фабрике Pisanti и заодно рисовал эскизы и продавал их в модные дома, например в Louis Feraud. За каждый эскиз Кендзо получал 25 франков.

В свободное время молодой человек шил одежду из ткани, которую привёз из Японии, и купленных лоскутов на блошином рынке. Большего он позволить не мог.

В 1970 году знакомая предложила Кендзо снять небольшое и полуразвалившееся помещение в галерее Galerie Vivienne за Парижской оперой. Он переехал, сделал ремонт и обустроил свой бутик, который назвал Jungle Jap, «Япошка в джунглях».

В нём Кендзо хотел объединить две темы, которые ему нравились: джунгли и Японию. Стены бутика украшали рисунки в стиле Анри Руссо — тропические цветы, листья и звери. Они же присутствовали в поздних коллекциях модельера — и сохранились даже после его ухода из Kenzo спустя 30 лет.

Внутри Jungle Jap, 1970 год

Народные мотивы в одежде

Первую коллекцию дизайнер сшил из тканей за $200. Материалов было мало, они были дешёвыми, поэтому Кендзо смешивал разные варианты и создавал «лоскутные» наряды (пэчворк).

«Цветочные узоры использовались в кимоно и тканях, в японском искусстве всегда было сильное присутствие природы», — говорил он.

Его одежда очень отличалась от строгих нарядов французских модельеров 1960-х годов — с подчеркнутой сексуальностью и гламуром.

Кендзо ввёл на Западе моду на просторную мешковатую одежду, скрывающую фигуру. Он сочетал элементы кимоно, многослойность и множество ярких цветов.

Хлопок, редко используемый в модных парижских домах, позволял экспериментировать с большими пропорциями и свободным кроем.

Пышные рукава, шаровары и кимоно выглядели непринужденно и новаторски-молодо. Эстетика Кендзо попала в стиль и образ молодёжи того времени и помогла ему стать знаменитым.

Коллекция 1973 года FT

В дальнейшем Кендзо экспериментировал со восточными и западными стилями: славянским и мексиканским трикотажем, румынскими крестьянскими юбками, стилем коренных американцев с бусами и перьями, индийскими костюмами — в его одежде царило разнообразие, писало издание Independent.

Коллекция 2011 года — с элементами в стиле русских кукол

Выступления такие же яркие, как и одежда

Такада представил первую коллекцию перед открытием магазина, шокировав публику: вместо строгого дефиле модельер устроил игривое, беспорядочное шоу с танцами. Вместо профессиональных фотомоделей шагали знакомые девушки — в странной одежде для того времени одежде.

У одной из моделей всё лицо было в прыщах, которые пришлось закрасить зелёным, из домашней стереосистемы доносилась рок-музыка.

Тем не менее прессе понравилось представление, и на следующий день газеты назвали Такаду «пророком новой моды». В июне 1970 года на обложку модного журнала Elle попала одна из его моделей, ещё через год он представил свои коллекции в Нью-Йорке и Токио.

Обложка Elle с моделью Такады

В 1976 году Кендзо пришлось сменить название бутика. «Япошка в джунглях» оказалось оскорбительным для японцев, и во время показа в США дизайнеру посоветовали сменить название на свою фамилию — Kenzo. В том же году он открыл флагманский магазин в центре Парижа.

Показы превращались в шоу — на площадках размером со стадион, рок-музыкой, приглашенными знаменитостями. Билеты продавали всем желающим.

К примеру, в 1978 и 1979 годах Кендзо устроил показы в цирке с наездницами на лошадях в прозрачной униформе, а сам модельер в конце шоу выехал на арену на слоне.

Считал, что мода должна быть доступна каждому — и заключал контракты с бюджетными брендами

В 1980-х Kenzo расширил линейку одежды: в 1983 году появилась мужская коллекция, в 1986-м — детская линейка Kenzo Jungle, мужские и женские джины. В 1980 году Кендзо занялся парфюмерным бизнесом, который начал «ради развлечения». В результате аромат Flower by Kenzo журнал Vogue назвал одним из лучших классических французских духов всех времён.

Кендзо также известен как один из первых модельеров, который начал делать коллекции с бюджетными брендами, что The New York Time назвало «новаторским подходом». В 1984 году он подписал контракт с Limited Stores на создание недорогой одежды Album by Kenzo.

Album by Kenzo

Контракт европейского дизайнера с сетью «доступных» магазинов вызвал опасения среди других торговых домов. Они боялись, что подобные соглашения «приглушат бренд Kenzo» и даже отказывались от продажи Kenzo в своих магазинах.

Но Кендзо считал, что мода не должна быть предназначена для узкого круга людей, она должна быть для всех. Хотя и признавал, что сотрудничество с масс-маркетом — «огромный риск».

В 1993 году Кендзо продал бренд концерну LVMH и через шесть лет ушёл из модного дома. По словам дизайнера, причин на это было множество: смерть близких друзей и партнёров, коммерциализация, смена моды.

После ухода из Kenzo модельер занимался дизайном мебели и интерьеров, организовывал выставки своих картин, создавал костюмы на заказ, в частности для оперы в Токио.

Kenzo K-3

В 2004 году Кендзо запустил свой бренд посуды и предметов интерьера, в январе 2020-го представил бренд люксовых вещей для дома K-3.

#kenzo

Евгений Делюкин
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