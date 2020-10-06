Дизайн
Рая Хачатрян
3273

Google изменила логотипы «Почты», «Календаря» и «Документов» и переименовала G Suite в Workspace Материал редакции

Компания сделала более глубокую интеграцию сервисов — в чате можно создать новый документ и предварительно посмотреть его, не открывая другое приложение.

19 комментариев
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Google представила новые логотипы «Почты», «Календаря», «Документов» и «Чата». Они сделаны в основных цветах компании — красном, синем, желтом и зеленом.

Компания объединила сервисы под названием Google Workspace — ранее набор назывался Google G Suite. В результате ребрендинга улучшилась интеграция сервисов, например, можно создать новый документ прямо в групповом чате, без необходимости открывать новую вкладку.

Из логотипа Gmail компания убрала иконку в виде конверта. Новый логотип выглядит как буква M и состоит, как и прошлый, преимущественно из красного цвета.

Google думала над тем, чтоб сохранить форму конверта и полностью убрать букву M или красный цвет из логотипа, рассказали Fast Complany в компании. Однако в результате исследования Google выяснила, что конверт — не самый главный элемент в дизайне логотипа.

#новость #google

Рая Хачатрян
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19 комментариев
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Алексей Алексеев

21

Спасибо что не закрыла. 

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Пластиковое Окно

Алексей
7

* Пока не закрыла

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Пластиковое Окно

3

Ну вот, комментарий гомофоба удалили :С

Ответить

Nikita Solovyev

Пластиковое
1

блен :(

Ответить

Mark

Пластиковое
1

А все почему?

Ответить

Пластиковое Окно

Mark
0

Потому что ты гомофоб.

Ответить

Alexander Pankov

2

То чувство, когда Яндекс сделал это раньше.

Ответить

Cojes

Alexander
2

То чувство, когда дизайн Яндекса - тихий ужас...

Ответить

Юрий Глотов

Alexander
0

Конверт не убрали, значит не считается)

Ответить

Vasiliy Gorin

Alexander
0

И хуже.

Ответить

ЯжПрограммист

2

Удобней закрывать потом будет?

Ответить

Семен Смирнов

ЯжПрограммист
0

То чем миллионы каждый день пользуются и платят бабло немалое - сложно будет закрыть

Ответить

ЯжПрограммист

Семен
0

Там выше ещё шутки про закрытие, вы вероятно их тоже не поняли, обязательно отпишитесь :)

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evilnw

1

От гугла большего и не ждешь. В последние годы компания четко ассоциируется.
1. Больше рекламы на youtube.
2. Перерисовкой иконок.
3. Закрытие проектов.

Ответить

Сашка Тютин

1

Опять бюджеты с должностями пилят
https://news.ycombinator.com/item?id=18379050

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Aleksandr Agibalov

1

"переименовала G Suite в Workspace" - это же просто платный аккаунт для бизнеса, ждем еще 5 лет что бы они догадались переименовать просто в "Business" или "Google for Business"  и не путали себя и клиентов тупыми названиями

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Андрей Чуяшов

0

Ну вот, тут видно, что на редизайн ребята действительно потратили свой миллиард 😂👌🏻

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Evgeny Kruglov

0

Работают люди!

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Prolis Labkk

0

Маркетплейс не переименован

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