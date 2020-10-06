Google изменила логотипы «Почты», «Календаря» и «Документов» и переименовала G Suite в Workspace Материал редакции
Компания сделала более глубокую интеграцию сервисов — в чате можно создать новый документ и предварительно посмотреть его, не открывая другое приложение.
Google представила новые логотипы «Почты», «Календаря», «Документов» и «Чата». Они сделаны в основных цветах компании — красном, синем, желтом и зеленом.
Компания объединила сервисы под названием Google Workspace — ранее набор назывался Google G Suite. В результате ребрендинга улучшилась интеграция сервисов, например, можно создать новый документ прямо в групповом чате, без необходимости открывать новую вкладку.
Из логотипа Gmail компания убрала иконку в виде конверта. Новый логотип выглядит как буква M и состоит, как и прошлый, преимущественно из красного цвета.
Google думала над тем, чтоб сохранить форму конверта и полностью убрать букву M или красный цвет из логотипа, рассказали Fast Complany в компании. Однако в результате исследования Google выяснила, что конверт — не самый главный элемент в дизайне логотипа.
Спасибо что не закрыла.
Ну вот, комментарий гомофоба удалили :С
А все почему?
То чувство, когда Яндекс сделал это раньше.
Удобней закрывать потом будет?
То чем миллионы каждый день пользуются и платят бабло немалое - сложно будет закрыть
Там выше ещё шутки про закрытие, вы вероятно их тоже не поняли, обязательно отпишитесь :)
От гугла большего и не ждешь. В последние годы компания четко ассоциируется.
1. Больше рекламы на youtube.
2. Перерисовкой иконок.
3. Закрытие проектов.
Опять бюджеты с должностями пилят
https://news.ycombinator.com/item?id=18379050
"переименовала G Suite в Workspace" - это же просто платный аккаунт для бизнеса, ждем еще 5 лет что бы они догадались переименовать просто в "Business" или "Google for Business" и не путали себя и клиентов тупыми названиями
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Ну вот, тут видно, что на редизайн ребята действительно потратили свой миллиард 😂👌🏻
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