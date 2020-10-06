Компания сделала более глубокую интеграцию сервисов — в чате можно создать новый документ и предварительно посмотреть его, не открывая другое приложение.

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Google представила новые логотипы «Почты», «Календаря», «Документов» и «Чата». Они сделаны в основных цветах компании — красном, синем, желтом и зеленом.

Компания объединила сервисы под названием Google Workspace — ранее набор назывался Google G Suite. В результате ребрендинга улучшилась интеграция сервисов, например, можно создать новый документ прямо в групповом чате, без необходимости открывать новую вкладку.

Из логотипа Gmail компания убрала иконку в виде конверта. Новый логотип выглядит как буква M и состоит, как и прошлый, преимущественно из красного цвета.