20 важных материалов о продуктовом дизайне за сентябрь: инструменты, книги, шаблоны и статьи

Новости инструментов дизайна

Победители ежегодной награды Fast Company Innovation by Design. Тут решения из самых разных отраслей — от промышленного дизайна и архитектуры до интерфейсов и визуализации данных.

Jim Kalbach вместе с Elaine Matthias запустил сайт с обучающими материалами и шаблонами в дополнение к своей книге о Jobs to be Done.