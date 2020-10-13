Дизайн
Yury Vetrov
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20 важных материалов о продуктовом дизайне за сентябрь: инструменты, книги, шаблоны и статьи

Ежемесячный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка».

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Унифицированные иллюстрации

Чтобы не рыться каждый раз в архивах мини-дайджеста, собрал все полезные материалы про унифицированные иллюстрации.

Рассказы от Adobe, Airbnb, Booking.com, Creative Market, Dropbox, «Лаборатории Касперского», Mail.ru, Netguru, Putnam Studio, Shopify, Slack, Spacebase, WordPress.

Qonversion — UI/UX Mobile App onboarding best practices

Коллекция паттернов процесса встречи нового пользователя в мобильных приложениях. Для всех записано видео.

7 Steps to Benchmark Your Product’s UX

Пошаговая памятка Alita Joyce из Nielsen Norman Group по выбору и отслеживанию интерфейсных метрик. На что ориентироваться, как считать, с кем сравнивать.

I built a user research repository — you should do the same

Jonathan Richardson описывает процесс создания базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований. У него простая версия — каталог отчётов, без разделения на отдельные инсайты.

В следующей статье он показывает формат описания потребностей пользователей и рассказывает, как стандартизировал весь набор под него.

«Ясно, понятно. Как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов», Максим Ильяхов

В ноябре выходит книга Максима Ильяхова «Ясно, понятно». Она развивает идеи «Пиши, сокращай» — контекст и тон, интерес, ясность, подача. Общий фокус на управлении вниманием читателя.

How can you find time to design? 7 tips to own your time

Отличная памятка José Torre для дизайнеров, которая помогает управлять календарём. Как расчистить его и выделить время для дизайнерских задач.

Design Systems Support

Nathan Curtis подробно разбирает процесс поддержки дизайн-системы. Как пользователи дизайн-системы обращаются к тем, кто её создал.

Новости инструментов дизайна

  • Sketch 69. Переменные для цветов, обновлённый просмотрщик компонентов и другие обновления интерфейса.
  • Figma. На конференции Config Europe показали много обновлений. Состояния компонентов, которые можно переключать в прототипах (например, обычный и выбранный чекбокс). Улучшение автокомпоновки, которая приближается к модели flexbox. Быстрая замена элементов компонента (например, иконки). Обновлённая панель для разработчиков. Они будут появляться постепенно.
  • BlendingMe. Плагин генерирует серию линий в виде потока.
  • Table Creator. Удобное создание таблиц.
  • Adobe Acrobat Reader. Сервис научился разбирать PDF при просмотре. Теперь он адаптирует под мобильные экраны и даёт простую структуру документа для навигации.
  • Vectornator X4. Новая версия векторного графического редактора. Много частных улучшений интерфейса.

Design Systems For Figma

Каталог открытых дизайн-систем в Figma.

AVIF has landed

Jake Archibald разбирает новый формат изображений AVIF (AV1 Image File Format). Он значительно экономит на размере файла относительно JPG и даже WebP, хотя при долгой загрузке страницы показывается не сразу. Chrome 85 уже поддерживает его.

Welcome to Your Bland New World of Consumer Capitalism

Отличная статья Ben Schott о “blanding” — брендах-пустышках. Они используют громкие и пустые слоганы, за которыми ничего не стоит, а также шаблонные характеристики и приёмы оформления. Вот перевод статьи.

Шаблоны брендбуков и других документов для брендов-пустышек.

Fast Company’s 2020 Innovation by Design Awards

Победители ежегодной награды Fast Company Innovation by Design. Тут решения из самых разных отраслей — от промышленного дизайна и архитектуры до интерфейсов и визуализации данных.

Бренд-система «Райффайзенбанка»

В публичной версии есть базовые гайдлайны, по авторизации — прорва шаблонов на все случаи жизни. Её сделали ещё до моего прихода. И это важнейший кирпичик в построении цельного бренда во всех каналах, включая интерфейсы (чем мы сейчас и занимаемся).

Jobs to be Done Toolkit

Jim Kalbach вместе с Elaine Matthias запустил сайт с обучающими материалами и шаблонами в дополнение к своей книге о Jobs to be Done.

“Design Leadership: The First 90 Days”, Andrea Mignolo

Книга Andrea Mignolo выходит в начале 2021 года. Она посвящена первым шагам дизайн-менеджера в компании.

A Content-First Approach to UX Research

Casey Capachi из Facebook описывает методы тестирования контента и интерфейсных текстов. Часть из них универсальны (например, пятисекундный тест), но часть — необычные приёмы.

a11yresources — A growing list of accessibility tools and resources

Большая коллекция ссылок на тему доступности интерфейсов для пользователей с ограниченными возможностями. Инструменты, статьи, гайдлайны и так далее.

An Introduction to Multi-Platform Design Systems

Danny Banks из Amazon говорит, что всего 10% публичных дизайн-систем описывают нативные мобильные платформы. Это ключевая, но сложная тема, в которой он видит следующую точку роста для профессии. Его презентация на конференции Clarity 2020 на эту тему.

Nurture trust through cost transparency

Susanna Zaraysky из Google даёт советы по адаптации интерфейса для стран, где мобильный трафик дорог. Как ограничивать объём скачиваемых данных и вовремя информировать пользователя.

Designing for Outcomes Means Starting at the End

Dan Stulck из IBM приводит пример связки интерфейсных- и бизнес-метрик. Как найти драйверы ключевых показателей бизнеса, на которые можно повлиять изменением поведения пользователей.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в группе на Facebook или во «ВКонтакте», а также в Telegram-канале. Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест. Вы также можете получать свежие обзоры по почте.

#дайджест #figma #интерфейсы

Yury Vetrov
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