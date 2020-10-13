Дизайн
Евгений Делюкин
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Есть ли спрос на готовые темы для iOS 14 и что интересно пользователям — опыт создателя «библиотеки тем» Материал редакции

Дизайнер Даниал Сиддики вручную отбирает красивые иконки и немного зарабатывает на партнёрских ссылках. Его проект одобрил основатель Product Hunt Райан Гувер.

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16 сентября стала доступна iOS 14, одна из её особенностей — возможность кастомизировать экран с помощью виджетов приложений. Также пользователи iOS научились настраивать внешний вид иконок через «Быстрые команды».

Сочетание виджетов и «Быстрых команд» привело к созданию пользовательских тем оформления главного экрана iOS — как шутливых, так и серьёзных. Например, дизайнер и разработчик с ником Traf за неделю заработал на кастомной теме больше $100 тысяч.

Продуктовый дизайнер Даниал Сиддики создал сайт iOS Skins с коллекциями качественных тем. Он вручную ищет подходящие темы, договаривается с дизайнерами и зарабатывает на партнёрских ссылках.

Пример скина на сайте Даниала

Получил консультацию основателя Product Hunt и запустил коллекцию тем

По словам Даниала, на работу с темами для iOS 14 его вдохновила история Traf. Изначально они с другом планировали создать свою тему, но проект перерос в полноценную коллекцию: так удобнее и проще наращивать трафик.

Дизайнер искал лучшие темы в статьях, на Reddit и Twitter, собирал базу данных и договаривался с авторами графики (иконок и других материалов для создания темы) о публикации. Некоторые авторы пишут Даниалу напрямую с предложением разместить тему.

Обычно авторы платных тем размещают свои работы на маркетплейсах для творцов, например, CreativeMarket или Gumroad. Для Даниала они создают специальную реферальную ссылку, которая ведет на страницу темы в маркетплейсе. Если посетитель оформляет заказ, Даниал получает процент с продажи.

На запуск проекта дизайнер потратил около десяти часов: сбор тем, коммуникации и отладку сайта. Первую базу Даниал оформил в Notion и отправил на оценку Райану Гуверу, основателю Product Hunt. Гуверу понравилась идея, и он предложил сделать проект не в виде страницы в Notion, а в формате полноценного сайта.

Сиддики собрал сайт на Readymag, опубликовал на Product Hunt и собрал 294 лайка. Проект одобрил как Гувер, так и другие предприниматели и пользователи сервиса.

По мнению Сиддики, Product Hunt — самая популярная площадка для запуска проектов, которая, по его прошлому опыту, даёт хороший трафик. Product Hunt также подтолкнул просмотры на сайте коллекции iOS-скинов.

Есть ли рынок скинов для iOS 14

В среднем на сайт Сиддики заходит около 300 человек в день, из них скины покупают пять-десять посетителей. Дизайнер зарабатывает на продаже через реферальные ссылки. Доход небольшой — около $60 при затратах $10 на покупку домена.

По словам Даниала, сообщество авторов скинов активно развивается — темы публикуют в сабреддитах и в Twitter. Самыми популярными скинами становятся минималистичные черно-белые темы, как раз Traf заработал на таком $100 тысяч.

Даниал отмечает, что создание тем — дело рук пользователей, которые обнаружили «костыль» и начали им пользоваться, сама же Apple пока никак не развивала это направление и не реагировала на кастомные решения.

Впрочем, компания и не блокирует их, App Store появляются приложения для скачивания и замены иконок. И раз они проходят модерацию, Apple не против кастомизации.

Думаю, Apple увидела тренд и задумается, нужно ли развивать изменение внешнего вида системы. Виджеты как раз играют в этом большую роль.

Даниал Сиддики

Виджеты в iOS 14 наращивают популярность не благодаря новым функциям, а благодаря большей кастомизации, считает дизайнер. И всё же полезные виджеты есть: женские календари, сервисы для спортсменов, счётчики.

Сейчас Сиддики занимается проектом около часа в день. В планах — добавление новых тем и формы для запросов на специфические скины. Появляются похожие сайты, главное отличие которых — свободная публикация тем, тогда как Даниал вручную модерирует предложения.

По его словам, «он как дизайнер может понять, что выглядит хорошо, а что нет, поэтому выбирает лучшие темы, которые могут быть популярны».

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Старше стал что ли...

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