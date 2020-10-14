К дизайну в Яндексе я всегда относился скептически. Кроме времён Ромочки и кроме тех времён, когда там появились Шнайдер и Ждан. Вот как раз с ними я и захотел поработать четыре года назад. Я как раз хотел бежать из ББДО, а тут неплохая вакансия ведущего дизайнера на офлайн