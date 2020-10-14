И несколько шуточных и не вышедших проектов. Например, «умный» ковёр с «Алисой».
Арт-директор «Яндекса» Иван Оленкевич объявил об уходе из компании после четырёх лет работы и
написал тред об этом времени. Среди дизайн-проектов, которыми он занимался, — маркетплейс «Беру», «Алиса», «Телефон» и «Станция».
К дизайну в Яндексе я всегда относился скептически. Кроме времён Ромочки и кроме тех времён, когда там появились Шнайдер и Ждан. Вот как раз с ними я и захотел поработать четыре года назад. Я как раз хотел бежать из ББДО, а тут неплохая вакансия ведущего дизайнера на офлайн
2
Дизайнер
Рома Воронежский, бывший арт-директор «Яндекса» Антон Шнайдер и бывший арт-директор рекламных коммуникаций «Яндекса» Ждан Филиппов
Со Жданом было безумно интересно работать — я до сих пор не понимаю, как он делает свои макеты. Очень сильно прокачал мои бедные скилы вёрстки, за что ему огромное спасибо. Ну а Шнайдер — типичный Шнайдер: искренних, непритворный, весёлый и циничный.
6
В общем, была эпоха педантичности к макетированию и формирование языка дизайна Яндекса
1
Потом ребята ушли и пришёл Илья Михайлов иначалась эпоха градиентов. Тогда и началась сага с Алисой и умными устройствами, где мы работали над визуальным языком, принципами дизайна устройств, окунулись в пром и интерьерку
1
Вообще, дизайн в Яндексе очень разрозненный от продукта к продукту. Некоторые команды смелые и обособленные, некоторые — очень зависимые и ссыкливые. Поэтому неправильно говорить централизованно о дизайне в компании
3
Централизованность была первое время, но с ростом компании и быстрым отпочкованием разных экспериментов уже было странно держать всех дизайнеров в одном отделе
Есть сервисы и продукты в которые дизайнеру можно легко уйти на пенсию и медленно и спокойно профессионально умирать
2
Но если есть порох и желание делать не как все, по-новому и нестандартно, то такие сервисы тоже есть и особо палок в колеса вам вставлять не будут
1
В Яндексе можно быстро вырасти с дизайнера до какого-нибудь арт-директора или руководителя группы. Но это будет мало зависеть от ваших профессиональных качеств. Главное — найти общий язык с руководителями и иметь хорошие отношения с нужными людьми
7
Самая частая проблема, которую я видел у дизайнеров — они не видели мир. Это дизайнеры, которые выросли внутри. Они даже представить не могут, что можно делать как-то иначе. И их статус или должность не позволяет учиться или проявлять любознательность
3
В командах часто видел дефицит хороших работяг и избыток руководителей. Вы удивитесь, сколько в продуктах разных арт-директоров, руководителей, дизайн-директоров и креативных директоров
4
Круто, что в Яндексе для дизайнера есть колоссальные возможности: исследовательская лаборатория, куча различных сервисов, крутые специалисты в любых сферах (эм-эль, разработка, исследователи, продуктологи)
2
Вообще, я бы советовал Яндекс для дизайнеров. Хотя бы посмотреть как всё устроено. Но важно не засиживаться на одном месте — быстро обрастёте ракушками и водорослями, как корабль
Совет дизайнерам, которые хотят в Яндекс. Идите к людям, а не в сервисы. Если вам нравится что делает человек, отвечающий за дизайн продукта, идите к нему. Если же просто нравится продукт, но непонятно что там делают дизайнеры, то стоит задуматься
10
Проекты, над которыми работал Оленкевич — некоторые так и остались концепцией
Ещё до Яндекса придумал сделать прогноз погоды, который бы описывался не цифрами, а цитатами из классиков. Но к сожалению, ни сил, ни времени это реализовать ни у кого не нашлось
https://t.co/BgBNjVISeP
2
36
«Необычный проект — ролик на запуск "Яндекс.Авто". Всего за пару дней мы с Васей Сергеевым написали сценарий, забрифовали режиссёра, отобрали актёров, выбрали музыку и арт-директили съёмку. Получилось скомкано и наивно, но проект этот очень люблю»
Было интересно запускать Телефон. Хоть сам продукт оказался довольно спорным, но с точки зрения дизайна коммуникаций мы всё сделали правильно. Когда все вокруг мечтают скопировать эпл, мы придумали самобытную историю: пробник телефона и сайт-телефон.
https://t.co/2QuaBMcLOG
5
{
"author_name": "Альберт Хабибрахимов",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u0442\u0440\u0435\u0434"],
"comments": 1,
"likes": 6,
"favorites": 8,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "design",
"id": 167075,
"is_wide": false,
"is_ugc": false,
"date": "Wed, 14 Oct 2020 21:00:51 +0300",
"is_special": false }
Pisya Sisya
Какой-то душный междусобойчик. Беру.ру кстати полное говно и по "дизайну" (очередной безликий супер-дупер-маркетплейс без пользователей) и по куче ошибок в названии разделов, которые с полгода не могли или не хотели поправить. Классно конечно о "высоких материях" рассуждать, когда вся вышеописанная кодла так и не родила толком ничего, кроме хейта. Ну тип - братан, ты ж там был 4 года аж, неужели не получилось свои идеи донести до "нужных людей", ну хоть как-то? Проблема с коммуникацией значит. Яндекс.Телефон и Станция - это что вообщ? ))