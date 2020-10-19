Всюду синие гиперссылки и колонки: как выглядели сайты Apple, Google и Amazon в 1999 году

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Andreas Kraut
старые сайты - крутые! не то, что щас, адаптив делается так, что десктоп-версии с прокруткой стотыщ экранов, фото иной раз не вмещается в один экран, и текст как для слепых.
Yulia Shybko
Любителям рекомендую ресурс Музей Версий: https://www.versionmuseum.com/
Dim
А где Гугл-то?