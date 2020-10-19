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Вадим Скворцов
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Всюду синие гиперссылки и колонки: как выглядели сайты Apple, Google и Amazon в 1999 году

Подборка ностальгических скриншотов от Mashable. Аж олдскулы сводит.

В 1999 году Amazon уже продавала не только книги, но и бытовую электронику и другие товары. На сайте было множество синих гиперссылок
У Apple и тогда всё было аккуратно на сайте
AltaVista — популярный в девяностых поисковик

#скриншоты #сайты

Вадим Скворцов
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Andreas Kraut

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старые сайты - крутые! не то, что щас, адаптив делается так, что десктоп-версии с прокруткой стотыщ экранов, фото иной раз не вмещается в один экран, и текст как для слепых.

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Yulia Shybko

0

Любителям рекомендую ресурс Музей Версий: https://www.versionmuseum.com/

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Dim

0

А где Гугл-то?

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