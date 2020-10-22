Дизайн
Лиана Липанова
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Airbnb начал сотрудничать с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом — он поможет с разработкой продуктов и наймом Материал редакции

Айв покинул Apple в конце 2019 года после 27 лет работы ради собственной студии.

  • Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb договорился о сотрудничестве со студией LoveFrom бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва.
  • Айв «в рамках многолетнего сотрудничества» поможет компании в разработке следующего поколения продуктов и услуг, говорится в заявлении гендиректора Airbnb Брайана Чески.
  • Кроме того, Айв будет помогать в найме дизайнеров для внутренней команды сервиса.
  • Айв покинул Apple в конце 2019 года после 27 лет работы ради создания собственной студии LoveFrom. Apple обещала стать клиентом студии.

#новость #airbnb #apple #джониайв

Лиана Липанова
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Alexey Bo

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Заголовок поста - прям в рифму, прочитал под бит

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Yury Kotov

0

Каких продуктов?

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Sergei Timofeyev

Yury
4

Зарядки в каждую квартиру 

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Roman Moskovskiy

1

Это хорошо, потому что у них приятный дищайн

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Антон Гранд

Roman
0

Поймал АйрЭнБи и его Еби!

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