Airbnb начал сотрудничать с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом — он поможет с разработкой продуктов и наймом Материал редакции
Айв покинул Apple в конце 2019 года после 27 лет работы ради собственной студии.
- Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb договорился о сотрудничестве со студией LoveFrom бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва.
- Айв «в рамках многолетнего сотрудничества» поможет компании в разработке следующего поколения продуктов и услуг, говорится в заявлении гендиректора Airbnb Брайана Чески.
- Кроме того, Айв будет помогать в найме дизайнеров для внутренней команды сервиса.
- Айв покинул Apple в конце 2019 года после 27 лет работы ради создания собственной студии LoveFrom. Apple обещала стать клиентом студии.
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Alexey Bo
Заголовок поста - прям в рифму, прочитал под бит
Yury Kotov
Каких продуктов?
Sergei TimofeyevYury
Зарядки в каждую квартиру
Roman Moskovskiy
Это хорошо, потому что у них приятный дищайн
Антон ГрандRoman
Поймал АйрЭнБи и его Еби!