Запись в подсайте Дизайн

Конкурс по машинному обучению
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Условия
Дизайн
Альберт Хабибрахимов
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Всё так.

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Альберт Хабибрахимов
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Варвара Артемьева

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АХхахахахахаха, точно точно. Это называется - revolution. 

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